Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Concurenții au intrat pe terenul de fotbal legați la ochi: „Mi-e frică!”

Episodul 9 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 5 august 2026. Jean de la Craiova, Emy Alupei, Rikito Watanabe, Sonny Medini, Bogdan DLP, Cristina Pucean, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au avut parte de o întrecere inedită cu mingi de fotbal. Concurenții care au intrat pe teren au fost legați la ochi și au fost nevoiți să se bazeze pe indicațiile colegilor.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito și Sonny Medini, muncă grea la...

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