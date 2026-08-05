Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Concurenții au intrat pe terenul de fotbal legați la ochi: „Mi-e frică!”
Episodul 9 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 5 august 2026. Jean de la Craiova, Emy Alupei, Rikito Watanabe, Sonny Medini, Bogdan DLP, Cristina Pucean, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au avut parte de o întrecere inedită cu mingi de fotbal. Concurenții care au intrat pe teren au fost legați la ochi și au fost nevoiți să se bazeze pe indicațiile colegilor.
Miercuri, 05.08.2026, 21:11