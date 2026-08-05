Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Bonus! Nea Mărin a pus la bătaie un premiu neașteptat pentru concurenți
Episodul 9 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 5 august 2026. Nea Mărin le-a pregătit concurenților o provocare-surpriză, iar recompensa a fost pe măsură. Echipa care reușea să înscrie două goluri primea drept premiu o sticlă de șampanie și o ședință de masaj. „După faptă și răsplată”, a spus Emy Alupei, după victoria echipei sale.
Miercuri, 05.08.2026, 21:31