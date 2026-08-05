Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 5 august 2026. Jean de la Craiova, show la o fermă de curcani. De ce a plâns Emy Alupei

În ediția 9 din 5 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Jean de la Craiova a făcut show la o fermă de curcani. Descoperă de ce a plâns Emy Alupei.

A fost o zi extrem de ocupată pentru vedete și, la un moment dat, una dintre misiuni i-a trimis pe Emy Alupei și pe Jean de la Craiova la o fermă de curcani. Camerele de filmat au surprins ce show a putut să facă cunoscutul manelist, dar și care a fost motivul pentru care cântăreața a izbucnit în lacrimi, spre uimirea lui Nea Marin. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția 9 din 5 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere.

Jean de la Craiova a făcut show la o fermă de curcani. De ce a plâns Emy Alupei la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, ediția din 5 august 2026

Nea Marin i-a dus pe Jean de la Craiova și pe Emy Alupei la o fermă de curcani. După ce s-au echipat corespunzător, cei doi au fost puși să care paie pentru curcani, după ce ploile au udat stratul deja prezent în hale. Jean de la Criova s-a chinuit ceva ca să miște un balot și să îl ducă în hală. Coborât de pe utilaj, manelistul s-a mirat când a văzut multitudinea de curcani.

„Era ca la concert acolo, când a intrat Jean”, s-a amuzat Emy Alupei.

„Când am intrat acolo toți curcanii au făcut glugluglu”, a zis cântărețul.

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Cei doi au început să filmeze curcanii și curcile care „cântau” de zor. Jean de la Craiova a făcut show de zile mari în hală: ba i-a filmat, ba s-a ferit de ei, ba a început să glumească și să fluiere la păsări.

„Face Jean circ cu curcanii aici”, s-a amuzat și Nea Marin, văzând scenele desprinse parcă dintr-o comedie.

În timp ce glumeau, Emy Alupei și manelistul au și muncit, ba să distribuie paie, ba să facă puțină curățenie. Veselia a dispărut rapid de pe chipul artistei când a venit momentul să cântărească curcani.

„Îmi vine să plâng! Nu pot, Nea Marin! Ce i-am făcut, i-am făcut ceva? Iartă-mă! Nu pot, vreau un șervețel. Iubita de ea”, a plâns în hohote Emy Alupei.

„Plângea în hohote, ca un copil mic. Nu se poate, nu am văzut așa ceva, să plângi că pui mâna pe o curcă și că o doare”, a spus la final Nea Marin, în ediția 9 din 5 aaugust 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere.

„Dacă mai stăteam mult pe acolo învățam curcana”, a zis Jean de la Craiova.

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