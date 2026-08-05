Antena Căutare
Home Poftiti pe la noi Stiri Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 5 august 2026. Jean de la Craiova, show la o fermă de curcani. De ce a plâns Emy Alupei

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 5 august 2026. Jean de la Craiova, show la o fermă de curcani. De ce a plâns Emy Alupei

În ediția 9 din 5 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, Jean de la Craiova a făcut show la o fermă de curcani. Descoperă de ce a plâns Emy Alupei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 21:38 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 21:41
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

A fost o zi extrem de ocupată pentru vedete și, la un moment dat, una dintre misiuni i-a trimis pe Emy Alupei și pe Jean de la Craiova la o fermă de curcani. Camerele de filmat au surprins ce show a putut să facă cunoscutul manelist, dar și care a fost motivul pentru care cântăreața a izbucnit în lacrimi, spre uimirea lui Nea Marin. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția 9 din 5 august 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere.

Jean de la Craiova a făcut show la o fermă de curcani. De ce a plâns Emy Alupei la Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, ediția din 5 august 2026

Nea Marin i-a dus pe Jean de la Craiova și pe Emy Alupei la o fermă de curcani. După ce s-au echipat corespunzător, cei doi au fost puși să care paie pentru curcani, după ce ploile au udat stratul deja prezent în hale. Jean de la Criova s-a chinuit ceva ca să miște un balot și să îl ducă în hală. Coborât de pe utilaj, manelistul s-a mirat când a văzut multitudinea de curcani.

„Era ca la concert acolo, când a intrat Jean”, s-a amuzat Emy Alupei.

„Când am intrat acolo toți curcanii au făcut glugluglu”, a zis cântărețul.

Citește și: Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 5 august 2026. Ce obicei neașteptat are Bogdan de la Ploiești. Ce face dimineața

Cei doi au început să filmeze curcanii și curcile care „cântau” de zor. Jean de la Craiova a făcut show de zile mari în hală: ba i-a filmat, ba s-a ferit de ei, ba a început să glumească și să fluiere la păsări.

„Face Jean circ cu curcanii aici”, s-a amuzat și Nea Marin, văzând scenele desprinse parcă dintr-o comedie.

În timp ce glumeau, Emy Alupei și manelistul au și muncit, ba să distribuie paie, ba să facă puțină curățenie. Veselia a dispărut rapid de pe chipul artistei când a venit momentul să cântărească curcani.

„Îmi vine să plâng! Nu pot, Nea Marin! Ce i-am făcut, i-am făcut ceva? Iartă-mă! Nu pot, vreau un șervețel. Iubita de ea”, a plâns în hohote Emy Alupei.

„Plângea în hohote, ca un copil mic. Nu se poate, nu am văzut așa ceva, să plângi că pui mâna pe o curcă și că o doare”, a spus la final Nea Marin, în ediția 9 din 5 aaugust 2026 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere.

„Dacă mai stăteam mult pe acolo învățam curcana”, a zis Jean de la Craiova.

colaj foto cu jean de la craiova si emy alupei
+7
Mai multe fotografii

Emisiunea Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere poate fi urmărită și pe AntenaPLAY!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 5 august 2026. Ce obicei neașteptat are Bogdan de la Ploiești. Ce face dimineaț...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Are nouă copii cu patru femei, dar e măcinat de un mare regret. Marea dragoste l-a „distrus” Are nouă copii cu patru femei, dar e măcinat de un mare regret. Marea dragoste l-a &#8222;distrus&#8221;
Observatornews.ro ANIMAŢIE. Filmul tragediei de pe Clisura Dunării: Două greşeli care l-au costat viaţa pe Ionuţ ANIMAŢIE. Filmul tragediei de pe Clisura Dunării: Două greşeli care l-au costat viaţa pe Ionuţ
Antena 3 Ce avere are Mihaela Grădinaru. Declarația sa a fost făcută publică. Nicușor Dan: "Pentru a înlătura orice speculații" Ce avere are Mihaela Grădinaru. Declarația sa a fost făcută publică. Nicușor Dan: "Pentru a înlătura orice speculații"
Comentarii


Reguli încălcate, lacrimi și imagini dureroase. Primele episoade din cel mai nou sezon Insula Iubirii | Spania sunt exclusiv în AntenaPLAY. Vezi acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Reguli încălcate, lacrimi și imagini dureroase. Primele episoade din cel mai nou sezon Insula Iubirii | Spania sunt exclusiv în AntenaPLAY. Vezi acum!
Citește și
Victoria echipei roșii a readus egalitatea! Diseară, la Antena 1, la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere, aflăm cine câștigă
Victoria echipei roșii a readus egalitatea! Diseară, la Antena 1, la Poftiți pe la noi - Poftiți la întrecere,...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 4 august 2026. Rikito Watanabe s-a înfuriat pe Sonny Medini! Ce i-a făcut acesta
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, 4 august 2026. Rikito Watanabe s-a înfuriat pe Sonny Medini! Ce i-a...
Mario Cimarro și modelul Bronislava Gregušová s-au despărțit. Cei doi au un copil împreună
Mario Cimarro și modelul Bronislava Gregušová s-au despărțit. Cei doi au un copil împreună Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!”
Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am... AntenaSport
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce... Elle
Andreea Frățilă a vorbit o oră la telefon cu Cătălin Cazacu. Andrei Ștefănescu i-a dat de gol. Cum a reacționat prezentatoarea
Andreea Frățilă a vorbit o oră la telefon cu Cătălin Cazacu. Andrei Ștefănescu i-a dat de gol. Cum a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Organizația Mondială de Meteorogie anunță valuri de căldură extremă pe toată Planeta, până în noiembrie
Organizația Mondială de Meteorogie anunță valuri de căldură extremă pe toată Planeta, până în noiembrie Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde de euro!”
PNL vrea sesiune parlamentară extraordinară pentru legile PNRR! ”România nu își permite să piardă miliarde... BZI
Cheia unei vieți mai lungi, ascunsă într-un organ ignorat de medicină zeci de ani 
Cheia unei vieți mai lungi, ascunsă într-un organ ignorat de medicină zeci de ani  Jurnalul
Decizia prințului Harry care a surprins pe toată lumea: Ce le-a cerut fratelui său și lui Kate pentru Jocurile Invictus 2027
Decizia prințului Harry care a surprins pe toată lumea: Ce le-a cerut fratelui său și lui Kate pentru Jocurile... Kudika
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă... Redactia.ro
A cincea zi la rând de recorduri meteo. Unde s-a înregistrat cea mai caldă dimineață din România
A cincea zi la rând de recorduri meteo. Unde s-a înregistrat cea mai caldă dimineață din România Observator
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou
Cauze ascunse ale oboselii cronice în rândul persoanelor cu joburi sedentare la birou MediCOOL
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară
Fursecuri cu lămâie și afine, ideale ca desert simplu de vară HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune
Dezvoltarea intuiției la copii: Cum să-ți înveți copilul să își asculte intuiția și să ia decizii bune DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x