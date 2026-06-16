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Neymar Jr. a dezvăluit că va fi tată pentru a cincea oară. Fotbalistul și Bruna Biancardi au anunțat sexul bebelușului

Neymar Jr. și iubita sa, Bruna Biancardi, au anunțat că așteaptă un copil. Celebrul fotbalist va deveni tată pentru a cincea oară, iar cei doi au dezvăluit și sexul bebelușului într-un moment emoționant.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Iunie 2026, 14:23 | Actualizat Marti, 16 Iunie 2026, 14:25
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Neymar a anunţat că va fi tată pentru a cincea oară. Cum a dezvăluit sexul bebelușului | Getty Images
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Neymar Jr. a dezvăluit că va fi tată pentru a cincea oară. Fotbalistul se pregătește pentru una dintre cele mai frumoase etape din viața sa. Superstarul brazilian, în vârstă de 33 de ani, a confirmat că așteaptă un copil împreună cu iubita sa, Bruna Biancardi.

Neymar Jr. a dezvăluit că va fi tată pentru a cincea oară

Cei doi au publicat pe YouTube un videoclip special în care au dezvăluit și sexul bebelușului. Se pare că Neymar va deveni din nou tată de fată.

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În imagini, Neymar și Bruna Biancardi apar alături de cele două fiice ale lor, Mavie și Mel, dar și de Davi, fiul adolescent al fotbalistului dintr-o relație anterioară. Familia participă la un moment emoționant de tip gender reveal, iar culoarea care apare la final este roz, semn că cei doi așteaptă o fetiță.

Bruna Biancardi a distribuit ulterior un link către videoclip și pe pagina sa de Instagram, unde a primit mii de mesaje de felicitare din partea fanilor.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Neymar

În paralel cu vestea fericită din viața personală, Neymar se confruntă și cu probleme de ordin sportiv. Fotbalistul se recuperează după o accidentare la gambă, care l-a ținut departe de teren în ultima perioadă.

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Potrivit presei internaționale, starul brazilian era așteptat să revină la antrenamente înaintea unui meci programat la Philadelphia, însă recuperarea sa durează mai mult decât s-a estimat inițial. Neymar nu s-a alăturat încă lotului, iar medicii efectuează teste suplimentare pentru a evalua gravitatea accidentării suferite în luna mai, în timpul unui meci disputat pentru Santos FC.

Antrenorul naționalei Braziliei, Carlo Ancelotti, și-a exprimat recent speranța că Neymar va reveni cât mai curând la antrenamente.

„Neymar muncește din greu pentru a se recupera cât mai repede posibil. Ne așteptăm ca el să poată reveni la antrenamente săptămâna viitoare”, a declarat tehnicianul în cadrul unei conferințe de presă.

Neymar rămâne unul dintre cei mai importanți jucători din istoria naționalei Braziliei. De-a lungul carierei sale internaționale, acesta a reușit să înscrie 79 de goluri pentru reprezentativa țării sale și continuă să fie una dintre cele mai influente figuri ale fotbalului mondial.

Până la revenirea pe teren, fotbalistul are toate motivele să sărbătorească în plan personal, pregătindu-se să își mărească familia și să întâmpine încă o fiică alături de Bruna Biancardi.

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