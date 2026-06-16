Programul zilei a 6-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial continuă pe 16 și 17 iunie cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Trei partide vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 22:00! Iată programul zilei a șasea!
Programul zilei a 6-a de la Campionatul Mondial 2026
- 22:00 – Franța – Senegal (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 01:00 – Irak – Norvegia (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 04:00 – Argentina – Algeria (Antena 1 şi AntenaPLAY)
- 07:00 – Austria – Iordania (Antena 1 şi AntenaPLAY)
Citește și: Programul complet al meciurilor de la Campionatul Mondial 2026. Partidele se văd în Universul Antena
Lotul Franței
Portari: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (RC Lens), Brice Samba (Stade Rennais)
Fundași: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munchen)
Mijlocași: N'Golo Kante (Fenerbahce), Manu Kone (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG)
Atacanți: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern München), Marcus Thuram (Inter Milano)
Lotul Senegalului
Portari: Edouard Mendy (Al Ahli), Mory Diaw (Le Havre AC), Yehvann Diouf (OGC Nice)
Fundași: Krepin Diatta (AS Monaco), Antoine Mendy (OGC Nice), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), El Hadji Malick Diouf (West Ham United), Mamadou Sarr (Chelsea), Moussa Niakhate (Lyon), Moustapha Mbow (Paris FC), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Ismail Jakobs (Galatasaray), Ilay Camara (Anderlecht)
Mijlocași: Idrissa Gana Gueye (Everton), Pape Gueye (Villarreal CF), Lamine Camara (AS Monaco), Habib Diarra (Sunderland), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munchen)
Atacanți: Sadio Mane (Al Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germian), Nicolas Jackson (Chelsea), Bamba Dieng (Lorient), Cherif Ndiaye (Samsunspor)
Lotul Norvegiei
Portari: Ørjan Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburg SV).
Fundaşi: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Kristoffer Ajer (Brentford), Leo Østigård (Genoa), David Møller Wolfe (Wolverhampton), Marcus Pedersen (Torino), Torbjørn Heggem (Bologna), Fredrik André Bjørkan (Bodø/Glimt), Henrik Falchener (Viking), Sondre Langås (Derby County).
Mijlocaşi: Martin Ødegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Patrick Berg (Bodø/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodø/Glimt), Fredrik Aursnes (Benfica), Oscar Bobb (Fulham), Antonio Nusa (RB Leipzig).
Atacanţi: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sørloth (Atlético Madrid), Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace).
Manager: Ståle Solbakken
Lotul Irakului
Portari: Fahad Talib (Al-Talaba), Jalal Hassan (Al-Zawraa), Ahmed Basil (Al-Shorta)
Fundaşi: Hussein Ali (Pogon Szczecin), Manaf Younis, Ahmed Yahya, Mustafa Saadoon (Al-Shorta), Zaid Tahseen (Pakhtakor), Rebin Sulaka (Port), Akam Hashim (Al-Zawraa), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zaid Ismail (Al-Talaba), Frans Putros (Persib)
Mijlocaşi: Amir Al-Ammari (Cracovia), Kevin Yakob (Aarhus GF), Zidane Iqbal (Utrecht), Aimar Sher (Sarpsborg), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra), Ahmed Qasem (Nashville SC), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Marko Farji (Venezia)
Atacanţi: Ali Jassim (Al-Najma), Ali Al-Hamadi (Ipswich), Ali Yousef (Al-Talaba), Aymen Hussein (Al-Karma), Mohanad Ali (Dibba)
Manager: Graham Arnold
Lotul Argentinei
Portari: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille), Juan Musso (Atlético de Madrid)
Fundaşi: Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyonnais), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Nicolás Otamendi (SL Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
Mijlocaşi: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (RC Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea)
Atacanţi: Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como 1907), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Internazionale)
Manager: Lionel Scaloni
Lotul Algeriei
Portari: Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais), Abdelatif Ramdane (CS Constantine)
Fundaşi: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Red Star FC), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (BSC Young Boys), Aïssa Mandi (LOSC Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger), Mohamed Amine Tougaï (Espérance de Tunis)
Mijlocaşi: Nabil Bentaleb (LOSC Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (FC Twente)
Atacanţi: Mohamed Amine Amoura (VfL Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Győr), Adil Boulbina (Al-Duhail), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique de Marseille), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Riyad Mahrez (Al-Ahli)
Manager: Vladimir Petkovic
Lotul Austriei
Portari: Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (RB Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Pilsen)
Fundaşi: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)
Mijlocaşi: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (Wolfsberger), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (Wolfsburg)
Atacanţi: Marko Arnautović (Red Star Belgrade), Michael Gregoritsch (Augsburg), Saša Kalajdžić (LASK)
Manager: Ralf Rangnick
Lotul Iordaniei
Portari: Yazeed Abulaila (Al-Hussein), Abdullah Al-Fakhouri (Al-Wehdat), Noor Bani Attiah (Al-Faisaly)
Fundaşi: Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Ehsan Haddad, Saed Al-Rosan, Saleem Obaid (Al-Hussein), Yazan Al-Arab (FC Seoul), Mohammad Abualnadi (Selangor), Husam Abu Dahab, Anas Banawi (Al-Faisaly), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa Al-Jawiya), Mohammad Abu Hasheesh (Al-Karma)
Mijlocaşi: Noor Al-Rawabdeh (Selangor), Nizar Al-Rashdan (Qatar), Ibrahim Saadeh (Al-Karma), Rajaei Ayed, Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa), Mohammad Al-Dawoud (Al-Wehdat)
Atacanţi: Mousa Al-Tamari (Rennes), Odeh Al-Fakhouri (Pyramids), Mohammad Abu Zrayq (Raja Casablanca), Ali Azaizeh (Al-Shabab), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb), Ali Olwan (Al-Sailiya)
Manager: Jamal Sellami
Grupa K: Columbia, Congo, Portugalia, Uzbekistan
Program semifinale Cupa Mondială 2026
Semifinalele de la Cupa Mondială 2026 se desfășoară pe 14 și 15 iulie!
Marți, 14 iulie
Câștigătorul Meciului 97 – Câștigătorul Meciului 98 (Meciul 101) Dallas, SUA
Miercuri, 15 iulie
Câștigătorul Meciului 99 – Câștigătorul Meciului 100 (Meciul 102) Atlanta, SUA
Program Finală Cupa Mondială 2026
Finala mică
Sâmbătă, 18 iulie – Locul 2 din Meciul 101 – Locul 2 din Meciul 102 (Meciul 103) Miami, SUA
Finala mare
Duminică, 19 iulie – Câștigătorul Meciului 101 – Câștigătorul Meciului 102 (Meciul 104) New York City, SUA
Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro, iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY!Programul zilei a 5-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY...