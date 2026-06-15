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Parada golurilor în cea de-a patra zi de Campionat mondial, lider detașat de audienţă la Antena 1

Parada golurilor în cea de-a patra zi de Campionat mondial, lider detașat de audienţă la Antena 1

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Iunie 2026, 11:02 | Actualizat Luni, 15 Iunie 2026, 11:04
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Parada golurilor în cea de-a patra zi de Campionat mondial, lider detașat de audienţă la Antena 1 | Profimedia Images
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Cea de-a patra zi a Campionatului Mondial de Fotbal, transmis în exclusivitate la Antena îşi menține supremația în clasamentul audiențelor. Astfel, confruntarea grupei E, Germania – Curaçao, şi cea a grupei F, Ţările de Jos – Japonia, dar şi întâlnirile din grupa C, Brazilia – Maroc şi Haiti – Scoția, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi, au condus detașat clasamentele de audienţă, pe toate categoriile de public. De altfel, Antena 1 s-a impus ca lider detaşat de audiență şi în Prime Time, dar şi la nivelul întregii zile.

Parada golurilor în cea de-a patra zi de Campionat mondial, lider detașat de audienţă la Antena 1

Astfel, Antena 1, în intervalul confruntării grupei E, Germania – Curaçao, 19.59 – 22.00, s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul targetului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 8.4 puncte de rating şi 30.9% cotă de piață, urmat de Pro TV cu 4.6 puncte de rating şi 16.8% cota de piață. Ierarhia se păstrează și la nivelul publicului din mediul urban, unde programul a ȋnregistrat 8.5 puncte de rating și 24.2% cota de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 4.3 puncte de rating și 12.4% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 6.6 puncte de rating și 19% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 4.6 puncte de rating și 13.4% cota de piaţă. În minutul de aur, ȋnregistrat la 21.55, peste 1.5 milioane de telespectatori urmăreau confruntarea grupei E.

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Şi partida disputată în intervalul 22.57 – 00.56, Ţările de Jos – Japonia, din grupa F, a fost prima opţiune de vizionare, cu un rating mediu de 5.3 puncte și 31.4% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 2.5 puncte de rating și 14.9% cota de piaţă, ȋnregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și pe ȋntregii zile, cu 2.9 puncte de rating și 23.3% cota de piaţă, faţă de locul 2, ocupat de Pro TV, care ȋnregistra 2.2 puncte de rating și 17.7% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.1 puncte de rating și 25.6% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de Pro TV care avea 4.5 puncte de rating și 19% cotă de piață.

Şi partida disputată ȋn intervalul 01.04 – 03.07, ȋn care Brazilia a ȋntâlnit Maroc, a condus clasamentul audiențelor, cu un rating mediu de 3.3 puncte și 37.9% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 1.5 puncte de rating și 16.8% cota de piaţă, ȋnregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public. Şi cealaltă confruntare a grupei C, Haiti – Scoția (03.59 – 06.03) a fost prima opţiune de vizionare, cu un rating mediu de 1.5 puncte și 42.3% cota de piaţă, urmată de Pro TV cu 0.4 puncte de rating și 12.5% cota de piaţă, ȋnregistrat la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public.

Germania a început Mondialul exact aşa cum se aştepta. A trecut peste momentul critic al egalării şi a pus la respect una din cele mai slab clasate echipe prezente la turneul final. A marcat de şapte ori împotriva lui Curaçao şi a devenit naționala cu cele mai multe goluri din istoria Cupei Mondiale. Golul de 7-1 marcat de Kai Havertz în minutul 88 a reprezentat al 239-lea gol pentru Germania la Campionatul Mondial.

Nemții au depășit-o astfel pe Brazilia, care are 238 de goluri după reușita lui Vinicius din meciul cu Maroc, terminat la egalitate, scor 1-1.

Ţările de jos – Japonia, remiză spectaculosă, după o repriză secundă cu 4 goluri. Ţările de Jos au deschis scorul prin Virgil Van Dijk, în minutul 51. Opt minute mai târziu, japonezii au egalat prin Nakamura. În minutul 64, olandezii au revenit în avantaj pe tabela de marcaj, după reuşita lui Summerville. Scorul final a fost stabilit de Kamada, cu golul marcat în minutul 89.

Brazilia – Maroc 1-1, duelul din prima etapă a Grupei C de la Campionatul Mondial, s-a văzut şi el în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Partida de la New York a fost una spectaculoasă, terminându-se la egalitate. Maroc a fost naţionala care a deschis scorul, Saibari reuşind să marcheze în minutul 21, profitând de un spaţiu în apărarea sud-americanilor. Brazilia a egalat prin Vinicius, în minutul 32. Starul lui Real Madrid l-a învins pe Bono cu un şut la colţul lung.

Tot în grupa C s-au întâlnit şi Haiti – Scoția 0-1, partida disputată la Boston fiind câştigată la limită de scoției. “Eroul” Scoţiei în meciul cu Haiti a fost John McGinn. Mijlocaşul de la Aston Villa a marcat unicul gol al meciului în minutul 28. Scoţienii au ratat mai multe ocazii, pe parcursul meciului, însă Haiti putea da lovitura în prelungiri, atunci când Pierrot a ratat o şansă uriaşă.

Programul zilei a 5-a de la Campionatul Mondial | Patru partide, din Grupele H şi G, vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 19:00. Spania, campioana Europei, debutează la turneul final desfăşurat în SUA, Mexic şi Canada.

  • 19:00 – Spania – Capul Verde (Antena 1, AntenaPLAY)
  • 22:00 – Belgia – Egipt (Antena 1, AntenaPLAY)
  • 01:00 – Arabia Saudită – Uruguay (Antena 1, AntenaPLAY)
  • 04:00 – Iran – Noua Zeelandă (Antena 1, AntenaPLAY)
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Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național

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