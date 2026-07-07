Portugalia - Spania 0-1. Cristiano Ronaldo ratează șansa trofeului suprem! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPlay!

Cristiano Ronaldo a ratat ultima șansă de a mai câștiga trofeul Cupei Mondiale, după ce Portugalia a pierdut în fața Spaniei în optimile de finală, scor 0-1. Singurul gol al meciului a fost înscris Mikel Merino în minutul 90+1. Meciul s-a văzut în direct la Antena 1 și liveVIDEO în AntenaPlay!

Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 00:10 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 00:22

Duelul iberic din optimile turneului final a fost unul dintre cele mai așteptate de la Cupa Mondială 2026! Confruntarea i-a adus față în față pe Cristiano Ronaldo și Lamine Yamal, doi dintre cei mai urmăriți fotbaliști din lume!

Partida a început în forță și în primele zece minute s-au consemnat trei ocazii importante la cele două porți. Una pentru portughezi și două pentru spanioli. Cea mai mare a fost în minutul 8, atunci când Oyarzaba a șutat din afara careului pe jos spre colțul lung, dar balonul s-a dus doar pe lângă.

Lusitanii au răspuns patru minute mai târziu prin Cristiano Ronaldo, care a primit balonul în lateral și a șutat puternic, dar Simon a prins.

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În minutul 37, același Cristiano Ronaldo a ajuns la un balon trimis în careu de Joao Felix, dar lovitura sa de cap a fost prinsă in extremis de Unai Simon.

Cea mai mare ocazie a primei reprize a aparținut tot portughezilor! Nuno Mendes a șutat din afara careului, balonul a fost deviat de Pedro Porro și s-a oprit în bara transversală!

Repriza secundă s-a animat abia în ultimele 20 de minute. În minutul 73, Lamine Yamal a șutat din afara careului, dintr-o lovitură liberă, dar Costa a scos de sub bară.

Ibericii au dat lovitura în minutul 90+1 la capătul unei faze foarte frumos lucrate încheiată cu golul înscris de Mikel Merino cu un şut pe jos.

Portughezii au luat cu asalt poarta lui Unai Simon, însă nici Silva și nici Neves n-au putut marca. Spania se impune astfel cu 1-0 și se califică în sferturile competiției unde va întâlni învingătoarea meciului dintre SUA și Belgia!

Echipele de start:

Portugalia: Costa - Nuno Mendes, Veiga, Ruben Dias, Cancelo - Vitinha, Fernandes, Joao Neves - Felix, Ronaldo, Pedro Neto

Rezerve: Neves, Ramos, Trincao, Guedes, Conceicao, Silva, Nunes, Costa, Inacio, Dalot, Araujo, Semede, Silva, Jose Sa, Rafa Leao. Selecționer: Roberto Martinez

Spania: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Pedri, Olmo - Yamal, Baena, Oyarzabal

Rezerve: Iglesias, Munoz, Williams, Pino, Torres, Zubimendi, Gavi, Ruiz, Merino, Llorente, Garcia, Grimaldo, Pubill, Garcia, Raya. Selecționer: Luis de la Fuente