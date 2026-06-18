Prima etapă a grupelor Campionatului Mondial s-a încheiat cu o nouă zi lider detaşat de audiență la Antena 1

Prima etapă a grupelor Campionatului Mondial s-a încheiat ieri cu o nouă zi în care Antena 1 a dominat clasamentul audiențelor. Dacă Portugalia a reuşit un record negativ şi doar o remiză cu RD Congo, Anglia a scris probabil cel mai echilibrat duel din faza grupelor, cu Croația, Harry Kane egalând recordul de goluri deținut de Garry Lineker.

Prima etapă a grupelor Campionatului Mondial s-a încheiat

Ambele confruntări, dar şi Argentina – Algeria şi Irak – Norvegia, pentru care datele de audienţă au fost furnizate astăzi s-au impus ca lider detaşat de audiență, conducând Antena 1 pe prima poziție în topul audiențelor, atât în Prime Time, cât şi la nivelul întregii zile. Campionatul Mondial intră în etapa decisivă: urmează confruntările pentru calificarea în şaisprezecimile turneului final, care se vede exclusiv în Universul Antena.

Astfel, Antena 1, în intervalul confruntării grupei K, Portugalia – RD Congo, 19.59 – 22.00, s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul targetului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu o cotă de piață de 33.3% şi un rating mediu de 8.4 puncte, urmată de Pro TV cu 22.7% cotă de piață şi 5.7 puncte de rating. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 25.4% cotă de piaţă şi 8.3 puncte de rating, fiind urmat de Pro TV cu 18% cota de piaţă şi 5.9 puncte de rating, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 21% cotă de piaţă şi 6.6 puncte de rating, urmată de Pro TV cu 19.6% cota de piaţă şi 6.2 puncte de rating. În minutul de aur, 21.58, peste 1.6 milioane de telespectatori urmăreau confruntarea de la Antena 1.

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Şi partida disputată în intervalul 22.59 – 01.01, Anglia – Croația, din grupa L, a fost prima opțiune de vizionare a telespectatorilor, cu o cotă de piață de 37.2%, urmată de Pro Tv cu 16.2%, date ȋnregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde programul a ȋnregistrat 30.8% cotă de piaţă, fiind urmat de Pro TV cu 11.4% cota de piaţă, dar și la nivelul ȋntregii ţări, unde Antena 1 a ȋnregistrat 25.3% cotă de piaţă, urmată de Pro TV cu 13.7% cota de piaţă. În minutul de aur, 23.11, peste 1.1 milioane de telespectatori urmăreau partida de la Antena 1.

De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audienţelor și la nivelul ȋntregii zile, cu 2.7 puncte de rating și 26.6% cota de piaţă, în timp ce locul 2, ocupat de Pro TV, ȋnregistra 2 puncte de rating și 19.5% cota de piaţă, dar și pe ȋntreg intervalul de Prime Time (19.00 – 00.00) cu 6.9 puncte de rating și 30.6% cotă de piață, față de locul 2, ocupat de Pro TV care avea 4.7 puncte de rating și 20.9% cotă de piață.

Şi partida disputată ziua anterioară ȋn intervalul 04.00 – 06.00, ȋn care Argentina a ȋntâlnit Algeria, a condus clasamentul audiențelor, cu 43.3% cotă de piață, urmată Pro TV cu 11.7% cota de piață, date înregistrate la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse ȋntre 21 și 54 de ani. Ierarhia se păstrează și aici și la nivelul celorlalte categorii importante de public. Şi meciul Irak - Norvegia, difuzat în intervalul 01.01 – 03.01, a fost şi el prima opțiune de vizionare, pe toate categoriile de public.

Surpriză mare în primul meci din Grupa K, acolo unde naționala Portugaliei nu a scos decât o remiză în disputa cu RD Congo, într-un meci disputat la Houston. Cu Cristiano Ronaldo titular și integralist, selecționata antrenată de Roberto Martinez a avut mari dificultăți în disputa cu africanii, care au irosit mari ocazii de a marca.

Tot ieri, Anglia – Croația a fost probabil cel mai echilibrat duel din faza grupelor de până acum la Cupa Mondială, deşi Anglia s-a impus cu un rezultat final de 4-2. Harry Kane a marcat de două ori în prima repriză a partidei dintre Anglia și Croația, iar atacantul lui Bayern Munchen a mai stabilit un record fantastic la Cupa Mondială. Concret, el a egalat recordul de goluri deținut de Garry Lineker, care punctase de 10 ori la Cupa Mondială pentru echipa națională de fotbal a Angliei.

Programul zilei a 8-a de la Campionatul Mondial:

Cehia – Africa de Sud – 19:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

Elveţia – Bosnia – 22:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

Canada – Qatar – 01:00 (Antena 1, AntenaPLAY)

Mexic – Coreea de Sud – 04:00 (Antena 1, AntenaPLAY)