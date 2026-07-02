Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 21-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce confruntări ce te vor ține cu sufletul la gură.

Descoperă programul zilei a 22-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Nu rata cele mai tari confruntări! | Profimedia

Campionatul Mondial continuă pe 2 iulie - 3 iulie 2026 cu meciuri care promit să fie spectaculoase. Partidele vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 19:00! Iată programul zilei!

Programul zilei a 22-a de la Campionatul Mondial 2026

Ora 22:00 – Spania vs. Austria

Ora 02:00 – Portugalia vs. Croația

Ora 06:00 – Elveția vs. Algeria

Cele mai tari faze de la Campionatul Mondial 2026 le găsești pe as.ro!

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Nu rata de la ora 22:00 meciul dintre Spania vs. Austria

Lotul Spaniei

Portari: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) și Joan García (Barcelona)

Fundași: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona) și Pedro Porro (Tottenham)

Mijlocași: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri González (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pablo Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atlético) și Mikel Merino (Arsenal)

Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Dani Olmo (Barcelona) și Yéremy Pino (Crystal Palace)

Selecţioner: Luis de la Fuente

Lotul Austriei

Portari: Patrick Pentz (Brondby), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen)

Fundași: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham ‌Hotspur), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Phillipp Mwene (​Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim), Michael Svoboda (Venezia)

Mijlocași: Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schopf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven), ⁠Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)

Atacanți: Marko ⁠Arnautovic (Crvena Zvezda), Michael ‌Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (LASK)

Selecţioner: Ralf Rangnick

Nu rata de la ora 02:00 meciul dintre Portugalia vs. Croația

Lotul Portugaliei

Portari: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi)

Fundași: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes, Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villareal), Tomas Araujo (Benfica)

Mijlocași: Ruben Neves (Al Hilal), Samu Costa (Mallorca), Joao Neves, Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)

Atacanți: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG)

Selecţioner: Roberto Martinez

Lotul Croației

Portari: Dominik Livaković (Dinamo Zagreb), Dominik Kotarski (FC Copenhaga), Ivor Pandur (Hull City)

Fundași: Josip Stanišić (Bayern München), Kristijan Jakić (Augsburg), Joško Gvardiol (Manchester City), Luka Vušković (HSV), Martin Erlić (Midtjylland), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Marin Pongračić (Fiorentina)

Mijlocași: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Nikola Moro (Bologna), Martin Baturina (Come), Petar Sučić (Inter Milano), Toni Fruk (Rijeka)

Atacanți: Marco Pašalić (Orlando City), Ivan Perišić (PSV Eindhoven), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Igor Matanović (Freiburg), Petar Musa (FC Dallas), Ante Budimir (Osasuna)

Selecţioner: Zlatko Dalic

Nu rata de la ora 06:00 meciul dintre Elveția vs. Algeria

Lotul Elveţiei

Portari: Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Germania), Marvin Keller (Young Boys/Elveția), Yvon Mvogo (FC Lorient/Franța)

Fundaşi: Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla/Spania), Silvan Widmer (Mainz/Germania), Manuel Akanji (Inter Milano/Italia), Miro Muheim (Hamburger SV/Germania), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach/Germania), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt/Germania), Luca Jaquez (VfB Stuttgart/Germania), Eray Comert (Valencia/Spania)

Mijlocaşi: Johan Manzambi (Freiburg/Germania), Granit Xhaka (Sunderland/Anglia), Remo Freuler (Bologna/Italia), Denis Zakaria (AS Monaco/Franța), Ardon Jashari (AC Milan/Italia), Michel Aebischer (Pisa SC/Italia), Djibril Sow (Sevilla FC/Spania), Christian Fassnacht (Young Boys/Elveția), Fabian Rieder (Augsburg/Germania)

Atacanți: Noah Okafor (Leeds United/Anglia), Dan Ndoye (Nottingham Forest/Anglia), Zeki Amdouni (Burnley/Anglia), Breel Embolo (Stade Rennais/Franța), Ruben Vargas (Sevilla FC/Spania), Cedric Itten (Fortuna Duesseldorf/Germania)

Selecţioner: Murat Yakin

Lotul Algeriei

Portari: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Masstil(Stade Nyonnaise), Luca Zidane (Granada)

Fundași: Achraf Abada (USM Alger), Rayan Ait Nouri(Manchester City), Zinedine Belaid(JS Kabylie), Rafik Belghali(Verona), Ramy Bensebaini(Borussia Dortmund), Samir Chergui(Paris FC), Jaouen Hadjam(Young Boys Bern), Aissa Mandi(Lille), Mohamed Amine Tougai(Esperance)

Mijlocași: Houssem Aouar(Al Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui(Nice), Fares Chaibi(Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza(Bayer Leverkusen), Yassine Titraoui(Charleroi), Ramiz Zerrouki(FC Twente)

Atacanți: Mohamed Amine Amoura(VfL Wolfsburg), Nadir Benbouali(Gyori ETO), Adil Boulbina(Al-Duhail), Fares Ghedjemis(Frosinone), Amine Gouiri(Olympique de Marseille), Riyad Mahrez(Al Ahli), Anis Hadj Moussa(Feyenoord Rotterdam)

Selecţioner: Vladimir Petkovic

Toate informațiile momentului despre CM 2026 sunt pe as.ro, iar cele mai tari meciuri si momente video sunt în AntenaPLAY!