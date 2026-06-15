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Programul zilei a 5-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Campionatul Mondial 2026 este exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. Iată programul zilei a 5-a de la Cupa Mondială! Ziua aduce patru dueluri din grupele H și G.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 15 Iunie 2026, 11:07 | Actualizat Luni, 15 Iunie 2026, 12:15
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Programul zilei a 5-a de la Campionatul Mondial 2026 | Profimedia
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Campionatul Mondial continuă pe 15 și 16 iunie cu 4 meciuri care promit să fie spectaculoase. Spania, campioana Europei, debutează la Cupa Mondială 2026. Patru partide, din Grupele H şi G, vor fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, începând cu ora 19:00! Iată programul zilei a cincea!

Programul zilei a 5-a de la Campionatul Mondial

  • 19:00 – Spania – Capul Verde (Antena 1, AntenaPLAY)
  • 22:00 – Belgia – Egipt (Antena 1, AntenaPLAY)
  • 01:00 – Arabia Saudită – Uruguay (Antena 1, AntenaPLAY)
  • 04:00 – Iran – Noua Zeelandă (Antena 1, AntenaPLAY)

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Lotul Belgiei

Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)

Fundași: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisabona), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)

Mijlocași: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)

Atacanți: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)

Selecţioner: Rudi Garcia

Lotul Egiptului

Portari: Mohamed El Shenawy (Al Ahly Cairo), Mostafa Shobeir (Al Ahly Cairo), El Mahdi Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El Gouna);

Fundaşi: Mohamed Hany (Al Ahly Cairo), Tarek Alaa (Zed), Hamdy Fathy (Al Wakrah/Qatar), Rami Rabia (Al Ain/EAU), Yasser Ibrahim (Al Ahly Cairo), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonemn (Nice/Franța), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids);

Mijlocaşi: Marwan Ateya (Al Ahly Cairo), Mohanad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad (Al Najma/Arabia Saudită), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Zizo (Al Ahly Cairo), Emam Ashour (Al Ahly Cairo), Mostafa Ziko (Pyramids), Mahmoud Trezeguet (Al Ahly Cairo), Ibrahim Adel (Nordsjaelland/Danemarca), Haissem Hassan (Real Ovideo/Spania);

Atacanți: Omar Marmoush (Manchester City/Anglia), Mohamed Salah (Liverpool/Anglia), Aqtay Abdallah (Enppi), Hamza Abdelkarim (FC Barcelona).

Selecţioner: Hossam Hassan

Lotul Iranului

Portari: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

Fundași: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad)

Mijlocași: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli), Mehdi Ghayedi (Al-Nasr), Saman Ghoddos (Kalba), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda), Alireza Jahanbakhsh (Dender), Mohammad Mohebi (Rostov), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor), Aria Yousefi (Sepahan)

Atacanți: Ali Alipour (Persepolis), Dennis Dargahi (Standard Liege), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Mehdi Taremi (Olympiakos), Shahriar Moghanlou (Kalba)

Selecţioner: Amir Ghalenoei

Lotul Noii Zeelande

Portari: Max Crocombe (Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC)

Fundaşi: Tyler Bindon (Sheffield United, împrumutat de la Nottingham Forest), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham), Francis de Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers)

Mijlocași: Lachlan Bayliss (Newcastle Jets), Joe Bell (Viking), Matt Garbett (Peterborough), Ben Old (Saint-Étienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City), Ryan Thomas (PEC Zwolle)

Atacanți: Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Eli Just (Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest)

Selecţioner: Darren Bazeley

Lotul Ins. Capului Verde

Portari: Vozinha (Chaves), Marcos da Rosa (Montana) e Carlos Santos (San Diego)

Fundași: Steven Moreira (Columbus Crew), Wagner Pina (Trabzonspor), João Paulo Fernandes (FCSB), Sidny Cabral (Benfica), Logan Costa (Villarreal), Roberto Lopes “Pico” (Shamrock Rovers), Kelvin Pires (SJK Seinäjoki), Ianique Tavares “Stopira” (Torreense), Edilson Borges “Diney” (Al-Bataeh)

Mijlocași: Jamiro Monteiro (Zwolle), Telmo Arcanjo (Vitória SC), Yannick Semedo (Farense), Laros Duarte (Puskás AFC), Deroy Duarte (Ludogorets) e Kevin Pina (Krasnodar)

Atacanți: Rayan Mendes (Igdir FK), Willy Semedo (Omonia Nicósia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Jovane Cabral (Estrela da Amadora), Nuno da Costa (Basaksehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Gilson Benchimol (Akron Togliatti) e Hélio Varela (Maccabi Tel Aviv)

Selecţioner: Bubista

Lotul Arabiei Saudite

Portari: Mohammed Al Owais (Al Ula) Nawaf Al Aqidi (Al Nassr), Ahmed Al Kassar (Al Qadsiah), Abdulqudus Attiah (Al Taawoun)

Fundași: Abdulelah Al Amri (Al Nassr), Hassan Tambakti (Al Hilal), Jehad Thikri (Al Qadsiah), Ali Lajami (Al Hilal), Hassan Kadesh (Al Ittihad), Saud Abdulhamid (RC Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al Qadsiah), Ali Majrashi (Al Ahli), Moteb Al Harbi (Al Hilal), Nawaf Boushal (Al Nassr), Zakaria Hawsawi (Al Ahli)

Mijlocași: Mohammed Kanno (Al Hilal), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Ziyad Al Johani (Al Ahli), Nasser Al Dawsari (Al Hilal), Musab Al Juwayr (Al Qadsiah), Alaa Al Hajji (NEOM SC), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Khalid Al Ghannam (Al Ettifaq), Ayman Yahya (Al Nassr), Sultan Mandash (Al Hilal), Saleh Abu Al Shamat (Al Ahli)

Atacanți: Feras Al Buraikan (Al Ahli), Abdullah Al Salem (Al Qadsiah), Saleh Al Shehri (Al Ittihad), Abdullah Al Hamdan (Al Nassr)

Selecţioner: Georgios Donis

Lotul Spaniei

Portari: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal) și Joan García (Barcelona)

Fundași: Aymeric Laporte (Athletic Club), Pau Cubarsí (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona) și Pedro Porro (Tottenham)

Mijlocași: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri González (Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Pablo Gavi (Barcelona), Álex Baena (Atlético) și Mikel Merino (Arsenal)

Atacanți: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcelona), Víctor Muñoz (Osasuna), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Dani Olmo (Barcelona) și Yéremy Pino (Crystal Palace)

Selecţioner: Luis de la Fuente

Lotul Uruguayului

Portari: Sergio Rochet (Internacional), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)

Fundași: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (Barcelona), Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Santiago Bueno (Wolves), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Napoli), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (River Plate)

Mijlocași: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria(Real Salt Lake), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolas De La Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Maximiliano Araujo (Sporting CP), Brian Rodriguez (Club America)

Atacanți: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Real Oviedo, împrumutat de la Club Leon), Darwin Nunez (Al Hilal)

Selecţioner: Marcelo Bielsa

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