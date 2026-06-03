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Mireasa, sezon 13. Ce s-a întâmplat la task-ul „cabinei telefonice”. O situație l-a scos din sărite pe Alexandru: „M-ai împins!”

Cel mai așteptat task al sezonului 13 Mireasa - Meciul Iubirii a ținut în suspans publicul. Cei are au dat startul probei au fost chiar Adin și Lavinia, câștigătorii din sezonul 12 al show-ului matrimonial, care au oferit și câteva sfaturi utile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 14:23 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 14:52
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Concurenții au avut o misiune importantă în această săptămână. Aceștia s-au pregătit intens pentru task-ul „cabinei telefonice”. Surprizele nu au întârziat să apară în casa Mireasa: Meciul Iubirii, după ce Adin și Lavinia au pășit pe platoul de filmare.

Câștigătorii din sezonul 12 al show-ului matrimonial le-a recomandat fetelor și băieților să aibă răbdare și să nu își facă prietenii, pentru că aceste legături nu vor rezista odată cu ieșirea din competiție. De asemenea, aceștia le-a cerut să nu se împingă în cabină.

Nici bine nu au dat startul probei că a avut loc o situație neașteptată. Giulia și Alexandru nu au apucat să participe la task pentru că tânăra s-a prăbușit pe podea. Aceasta a precizat că cineva a împins-o, motiv pentru care a cerut să vadă imaginile cu impactul dureros.

„Hai că sunteți deștepți!”, a fost replica tinerei.

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Concurentul nu s-a putut abține și a răbufnit. Băiatul a folosit cuvinte grele la adresa celor care s-au grăbit să ajungă la cabina telefonică.

„Suntem animale!”, a reacționat Alexandru înainte să-i ofere primul ajutor iubitei sale.

„Așa a fost să fie, stai liniștit!”, i-a mai dezvăluit fata.

De asemenea, Giulia a ținut să-i reproșeze Claudiei că din cauza ei a căzut: „M-ai împins de la spate! Măi, s-a văzut! Nu poți să te contrazici! Faptul e consumat!”.

Ce a pățit Dorian la task-ul „cabinei telefonice” de la Mireasa: Meciul Iubirii, sezon 13

Și Dorian a trecut prin clipe dificile după ce a intrat în cabina telefonică. Concurentul a solicitat să iasă imediat pentru că i se face rău. Așadar, tânărul a renunțat rapid la miza task-ului de la Mireasa: Meciul Iubirii.

„O să leșin sau o să vomit!”, a spus băiatul, iar colegii săi s-au îngrijorat.

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„După ce s-a întors Denis, am simțit că m-a luat o răcoare în tot corpul și nu mai vedeam în fața ochilor. Nu am mai pățit niciodată asta!”, a mai dezvăluit Dorian în emisia live a show-ului matrimonial de miercuri, 3, mai 2026.

Colaj cu concurenții Mireasa sezon 12 la task-ul cabinei telefonice
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Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai neașteptate momente din casa show-ului matrimonial pot fi vizionate și pe canalul de YouTube.

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