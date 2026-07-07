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SUA - Belgia 1-4. Americanii n-au avut nicio șansă în fața europenilor! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPlay!

SUA a fost învinsă fără drept de apel de către Belgia în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, scor 1-4, și astfel este eliminată și ultima țară gazdă din cele trei organizatoare! Meciul s-a văzut pe Antena 1 și liveVIDEO în AntenaPLAY!

Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 05:28 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 05:39
Belgienii au făcut show la Seattle şi s-au calificat în sferturile Mondialului | Sursa foto: gettyimages
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Selecționerul Rudi Garcia a surprins cu primul 11 după ce i-a lăsat pe bancă pe Kevin De Bruyne și pe Doku, în timp ce Mauricio Pochettino a riscat o posibilă înfrângere la masa verde prin titularizarea lui Florian Balogun.

Belgienii n-au vrut să mai repete erorile din meciul cu Senegalul și au început în forță disputa. La doar un minut de la fluierul de start, portarul americanilor Freese a scos de la vinclu șutul lui Castagne din afara careului de 16 metri.

Europenii au continuat să atace și au reușit să deschidă scorul în minutul 9, prin De Ketelaere! Fotbalistul Atalantei a reluat în plasă din trei metri, după pasa din stânga al lui Raskin.

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Contrar cursului jocului, gazdele au izbutit să restabilească egalitatea prin Tillman, în minutul 31, care a reuşit să-l învingă pe Courtois cu un şut deviat, din lovitură liberă.

Bucuria gazdelor n-a durat decât două minute, același De Ketelaere reușind să facă ”dubla” cu o lovitură de cap, din centrarea lui Trossard.

Yankeii au încercat să revină în meci după pauză, însă eroarea gravă a portarului Reese a decis practic soarta calificării. Vanaken a profitat de o ieşire greşită a goalkepper-ului american şi a marcat cu un şut de la aproximativ 30 de metri de poartă.

Gazdele puteau reduce din diferență în minutul 79, însă șutul în forță trimis de Berhalter din marginea careului a trecut puţin pe lângă poartă.

Intrat în repriza secundă, Lukaku a ucis definitiv speranțele americanilor în mintutele de prelungire. Atacantul belgienilor a profitat de o nouă eroare a americanilor și a marcat cu un șut din interiorul careului.

Belgia se impune astfel într-un meci marcat de decizia istorică legată de Balogun și intervenția decisivă a lui Trump ca acestuia să-i fie anulat un cartonaș roșu și urmează să dea piept cu Spania în sfeturile de finală ale competiției.

ECHIPELE DE START:

SUA (4-3-3): Freese – Freeman, Richards, Ream, Robinson – McKennie, Adams, Tillman – Dest, Balogun, Pulisic. Selecționer: Mauricio Pochettino;

Rezerve: Brady, Turner, Aaronson, Arfsten, Berhalter, McKenzie, Pepi, Reyna, Robinson, Scally, Trusty, Weah, Wright, Zendejas;

Belgia (4-2-3-1): Courtois – Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper – Raskin, Onana – Lukebakio, Tielemans, Trossard – De Ketelaere. Selecționer: Rudi Garcia;

Rezerve: Lammnes, Penders, Debast, De Bruyne, De Winter, Doku, Fernandez-Pardo, Lukaku, Meunier, Moreira, Salemaekers, Seys, Theate, Vanaken, Witsel;

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