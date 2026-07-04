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Zlatan Ibrahimovi, mesaj complet neașteptat despre Capul Verde, după meciul avut cu Argentina la Campionatul Mondial 2026

Una dintre marile surprize ale Campionatului Mondial 2026 a fost meciul dintre Argentina și Capul Verde. Imediat după confruntare, Zlatan Ibrahimovi a transmis un mesaj complet neașteptat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Iulie 2026, 14:37 | Actualizat Sambata, 04 Iulie 2026, 15:28
Descoperă ce mesaj a transmis Zlatan Ibrahimovi, după meciul dintre Capul Verde și Argentina | sursa foto: Profimedia
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Fostul mare fotbalist internațional Zlatan Ibrahimovici a transmis un mesaj complet neașteptat, la scurt timp după meciul dintre Argentina și Capul Verde, de la Campionatul Mondial 2026, ce s-a terminat cu scorul de 3 la 2 pentru echipa lui Messi.

Zlatan Ibrahimovi, mesaj complet neașteptat despre Capul Verde, după meciul avut cu Argentina la Campionatul Mondial 2026. Ce a zis

În dimineața dintre 3 și 4 iulie 2026, Argentina a reușit să se califice în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, după un meci extrem de dificil cu Capul Verde. Vă reamintim faptul că meciul s-a văzut în direct pe Antena 1 și liveVIDEO pe AntenaPLay.

În mod surprinzător, echipa lui Messi a fost pusă în dificultate de adversarii din Capul Verde și meciul a fost privit cu sufletul la gură de milioane de oameni din toate colțurile lumii. Emoțiile au fost uriașe și cei de la Capul Verde au fost la un pas să învingă Argentina. Scorul s-a terminat cu 3 la 2 pentru echipa lui Messi, după prelungiri. Nu puțini au fost cei care au fost uimiți de jocul celor din Capul Verde.

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La scurt timp după meci, Zlatan Ibrahimovi a transmis un mesaj complet neașteptat.

„Pot să stau aici şi să aplaud Capul Verde, pentru că totul s-a învârtit în jurul Capului Verde. O insulă mică cu vise mari, care era să elimine marea favorită. Aceşti băieţi sunt eroi. Asta înseamnă eroi. Au devenit idoli ai micuţei lor insule şi sunt vedete. Nu au pierdut niciun meci în timpul celor 90 de minute, ceea ce este important de menţionat. Au fost la un pas de a reuşi în acest meci. Cred că întreaga lume nu credea că este posibil, poate. Sau aş spune că acea mică insulă nu credea că este posibil. Sunt 200% sigur că, atunci când se vor întoarce pe acea mică insulă, vor da o petrecere grandioasă. O mare sărbătoare. O primire fastuoasă pe covorul roşu, iar ceea ce au realizat va rămâne în cărţile de istorie; au fost la un pas de a transforma un vis în realitate. Aproape că îmi vin lacrimile când văd aceste imagini. Nici măcar Argentina nu sărbătoreşte, pentru că nu este vorba despre Argentina sau despre Leo Messi. Este vorba despre Capul Verde, iar ei aproape că au reuşit. … Să ne bucurăm pentru Capul Verde, pentru că este o poveste frumoasă”, a declarat Zlatan Ibrahimovici.

Programul zilei a 24-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY...
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