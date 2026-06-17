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Imagini emoționante cu Messi în lacrimi după primul gol contra Algeriei. Drama neștiută prin care trece starul argentinian

Lionel Messi a dezvăluit motivul emoției sale după golul marcat pentru Argentina contra Algeriei. Starul argentinian a bifat o performanță istorică la a șasea Cupă Mondială.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026, 18:39 | Actualizat Miercuri, 17 Iunie 2026, 18:40
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Imagini emoționante cu Messi în lacrimi după primul gol contra Algeriei. Drama neștiută prin care trece starul argentinian | Getty Images
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Lionel Messi a mărturisit că a fost copleșit de emoții și a izbucnit în lacrimi după ce a marcat primul gol în victoria Argentinei, scor 3-0, împotriva Algeriei, precizând că momentul nu a avut legătură cu fotbalul.

Imagini emoționante cu Messi în lacrimi după primul gol contra Algeriei

Căpitanul Argentinei a avut o prestație spectaculoasă la cea de-a 200-a apariție pentru națională, reușind un hat-trick și contribuind decisiv la debutul perfect al campioanei mondiale în noua ediție a Cupei Mondiale.

După ce a deschis scorul în minutul 18 cu o execuție superbă, Messi a fost imediat înconjurat de colegii săi. În mijlocul celebrării, camerele l-au surprins ștergându-și lacrimile de pe tricou.

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„De ce am plâns? A fost ceva complet fără legătură cu fotbalul”, a explicat Messi.

„Am trecut prin câteva zile dificile, dar sunt recunoscător întregii delegații și colegilor mei de echipă. Au fost mereu alături de mine și mi-au oferit multă forță pentru a depăși acel moment.”

Hat-trick-ul reușit împotriva Algeriei a fost primul al lui Messi la un turneu final de Cupă Mondială și i-a ridicat totalul golurilor marcate în competiție la 16. Astfel, argentinianul a ajuns la egalitate cu germanul Miroslav Klose în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria turneului.

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Drama neștiută prin care trece starul argentinian

La 38 de ani, Messi a devenit și primul fotbalist din istorie care participă la șase ediții ale Cupei Mondiale. Debutul său la turneu a avut loc în urmă cu 20 de ani, când a marcat într-o victorie cu 6-0 a Argentinei împotriva Serbiei și Muntenegrului.

Evoluția sa impresionantă a venit după o perioadă în care au existat semne de întrebare privind forma sa fizică. Luna trecută, Messi fusese schimbat mai devreme într-un meci disputat de Inter Miami CF înaintea turneului final, din cauza unor probleme musculare.

„Sunt foarte fericit că am putut trăi toate aceste momente. Ceea ce se întâmplă acum este cireașa de pe tort. Sunt recunoscător pentru acest grup extraordinar și mă bucur enorm”, a mai spus Messi.

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Starul argentinian a fost înlocuit în minutul 80 al meciului cu Algeria, fiind aplaudat în picioare de spectatori, în timp ce numele său a fost scandat pe stadionul din Kansas City.

Messi a condus Argentina spre triumful de la Cupa Mondială din Qatar, în 2022, cucerind singurul trofeu major care îi lipsea din palmares. Acum, el reprezintă una dintre principalele speranțe ale naționalei pentru apărarea titlului mondial — performanță reușită până acum doar de câteva selecționate în istorie.

„Nu există cuvinte pentru a descrie ceea ce face. Dacă cineva credea că această echipă este mai bună fără Leo, astăzi s-a văzut contrariul”, a declarat mijlocașul argentinian Alexis Mac Allister.

„Este cel mai important jucător al nostru. Trebuie să construim echipa în jurul lui și exact asta facem.”

Argentina va disputa următorul meci din Grupa J împotriva Austriei, luni, 22 iunie.

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