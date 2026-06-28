GOOOL Argentina! Giovani Lo Celso execută perfect o lovitură liberă de la marginea careului (min. 19) | Iordania - Argentina

Austria deschide scorul! Alaba oferă o centrare excelentă, iar Arnautovic controlează și înscrie cu un șut precis (min. 28) | Algeria - Austria

GOL Argentina! Lautaro Martínez transformă penalty-ul acordat de István Kovács după consultarea VAR (min. 31) | Iordania - Argentina

Messi lovește din nou! Starul argentinian continuă seria incredibilă de goluri (min. 80) | Iordania - Argentina

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