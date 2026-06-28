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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Austria deschide scorul! Alaba oferă o centrare excelentă, iar Arnautovic controlează și înscrie cu un șut precis (min. 28) | Algeria - Austria

Austria deschide scorul! Alaba oferă o centrare excelentă, iar Arnautovic controlează și înscrie cu un șut precis (min. 28) | Algeria - Austria

Duminica, 28.06.2026, 05:00
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Messi lovește din nou! Starul argentinian continuă seria incredibilă de goluri (min. 80) | Iordania - Argentina

Messi lovește din nou! Starul argentinian continuă seria incredibilă de goluri (min. 80) | Iordania - Argentina

Duminica, 28.06.2026, 06:00 Rafik Belghali înscrie un gol superb și restabilește egalitatea (min. 45) | Algeria - Austria

Rafik Belghali înscrie un gol superb și restabilește egalitatea (min. 45) | Algeria - Austria

Duminica, 28.06.2026, 06:00 GOL Argentina! Lautaro Martínez transformă penalty-ul acordat de István Kovács după consultarea VAR (min. 31) | Iordania - Argentina

GOL Argentina! Lautaro Martínez transformă penalty-ul acordat de István Kovács după consultarea VAR (min. 31) | Iordania - Argentina

Duminica, 28.06.2026, 05:00 GOOOL Argentina! Giovani Lo Celso execută perfect o lovitură liberă de la marginea careului (min. 19) | Iordania - Argentina

GOOOL Argentina! Giovani Lo Celso execută perfect o lovitură liberă de la marginea careului (min. 19) | Iordania - Argentina

Duminica, 28.06.2026, 05:00 Yoane Wissa transformă lovitura de la 11 metri, după faultul lui Abdukodir Khusanov în careu | RD Congo - Uzbekistan

Yoane Wissa transformă lovitura de la 11 metri, după faultul lui Abdukodir Khusanov în careu | RD Congo - Uzbekistan

Duminica, 28.06.2026, 04:00 James Rodríguez șutează puternic din afara careului, dar Renato Veiga respinge mingea | Columbia - Portugalia

James Rodríguez șutează puternic din afara careului, dar Renato Veiga respinge mingea | Columbia - Portugalia

Duminica, 28.06.2026, 04:00 Vargas salvează Columbia! Bruno Fernandes trage puternic din careu | Columbia - Portugalia

Vargas salvează Columbia! Bruno Fernandes trage puternic din careu | Columbia - Portugalia

Duminica, 28.06.2026, 03:00 Eldor Shomurodov deschide scorul, după pasa lui Abbosbek Fayzullaev (min. 10) | RD Congo - Uzbekistan

Eldor Shomurodov deschide scorul, după pasa lui Abbosbek Fayzullaev (min. 10) | RD Congo - Uzbekistan

Duminica, 28.06.2026, 02:00 Gol pentru englezi! Jude Bellingham înscrie și schimbă clasamentul grupei (min. 62) | Panama - Anglia

Gol pentru englezi! Jude Bellingham înscrie și schimbă clasamentul grupei (min. 62) | Panama - Anglia

Duminica, 28.06.2026, 01:00 Petar Sucic marchează spectaculos cu o execuție precisă de la mare distanță (min. 31) | Croația - Ghana

Petar Sucic marchează spectaculos cu o execuție precisă de la mare distanță (min. 31) | Croația - Ghana

Duminica, 28.06.2026, 00:00 Romelu Lukaku înscrie cu o lovitură de cap după centrarea lui Nicolo Raskin (min. 86) | Noua Zeelandă - Belgia

Romelu Lukaku înscrie cu o lovitură de cap după centrarea lui Nicolo Raskin (min. 86) | Noua Zeelandă - Belgia

Sambata, 27.06.2026, 08:00 GOOOL Belgia! Kevin De Bruyne înscrie cu un șut plasat, din afara careului (min. 67) | Noua Zeelandă - Belgia

GOOOL Belgia! Kevin De Bruyne înscrie cu un șut plasat, din afara careului (min. 67) | Noua Zeelandă - Belgia

Sambata, 27.06.2026, 07:00
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