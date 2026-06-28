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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Vargas salvează Columbia! Bruno Fernandes trage puternic din careu | Columbia - Portugalia

Vargas salvează Columbia! Bruno Fernandes trage puternic din careu | Columbia - Portugalia

Duminica, 28.06.2026, 03:00
Yoane Wissa transformă lovitura de la 11 metri, după faultul lui Abdukodir Khusanov în careu | RD Congo - Uzbekistan Yoane Wissa transformă lovitura de la 11 metri, după faultul lui Abdukodir Khusanov în careu |... Duminica, 28.06.2026, 04:00 James Rodríguez șutează puternic din afara careului, dar Renato Veiga respinge mingea | Columbia - Portugalia James Rodríguez șutează puternic din afara careului, dar Renato Veiga respinge mingea |... Duminica, 28.06.2026, 04:00 Eldor Shomurodov deschide scorul, după pasa lui Abbosbek Fayzullaev (min. 10) | RD Congo - Uzbekistan Eldor Shomurodov deschide scorul, după pasa lui Abbosbek Fayzullaev (min. 10) | RD Congo -... Duminica, 28.06.2026, 02:00 Gol pentru englezi! Jude Bellingham înscrie și schimbă clasamentul grupei (min. 62) | Panama - Anglia Gol pentru englezi! Jude Bellingham înscrie și schimbă clasamentul grupei (min. 62) | Panama -... Duminica, 28.06.2026, 01:00 Petar Sucic marchează spectaculos cu o execuție precisă de la mare distanță (min. 31) | Croația - Ghana Petar Sucic marchează spectaculos cu o execuție precisă de la mare distanță (min. 31) |... Duminica, 28.06.2026, 00:00 Romelu Lukaku înscrie cu o lovitură de cap după centrarea lui Nicolo Raskin (min. 86) | Noua Zeelandă - Belgia Romelu Lukaku înscrie cu o lovitură de cap după centrarea lui Nicolo Raskin (min. 86) | Noua... Sambata, 27.06.2026, 08:00 GOOOL Belgia! Kevin De Bruyne înscrie cu un șut plasat, din afara careului (min. 67) | Noua Zeelandă - Belgia GOOOL Belgia! Kevin De Bruyne înscrie cu un șut plasat, din afara careului (min. 67) | Noua... Sambata, 27.06.2026, 07:00 Ahmed Saber deschide scorul după o serie de erori în defensiva iraniană (min. 5) | Egipt - Iran Ahmed Saber deschide scorul după o serie de erori în defensiva iraniană (min. 5) | Egipt - Iran Sambata, 27.06.2026, 06:00 Leandro Trossard deschide scorul cu un șut din apropierea porții, după un corner (min. 28) | Noua Zeelandă - Belgia Leandro Trossard deschide scorul cu un șut din apropierea porții, după un corner (min. 28) |... Sambata, 27.06.2026, 06:00 Kevin Pina profită de o eroare a lui Al Owais, dar șutează mult peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită Kevin Pina profită de o eroare a lui Al Owais, dar șutează mult peste poartă | Capul Verde -... Sambata, 27.06.2026, 04:00 Ocazie Capul Verde! João Paulo Fernandes centrează periculos, apoi reia cu capul peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită Ocazie Capul Verde! João Paulo Fernandes centrează periculos, apoi reia cu capul peste poartă... Sambata, 27.06.2026, 04:00 GOOOL Spania! Alex Baena înscrie de la distanță, după o eroare uriașă a lui Muslera (min. 41) | Uruguay - Spania GOOOL Spania! Alex Baena înscrie de la distanță, după o eroare uriașă a lui Muslera (min.... Sambata, 27.06.2026, 03:00
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Rafik Belghali înscrie un gol superb și restabilește egalitatea (min. 45) | Algeria - Austria

Rafik Belghali înscrie un gol superb și restabilește egalitatea (min. 45) | Algeria - Austria

Duminica, 28.06.2026, 06:00 GOL Argentina! Lautaro Martínez transformă penalty-ul acordat de István Kovács după consultarea VAR (min. 31) | Iordania - Argentina

GOL Argentina! Lautaro Martínez transformă penalty-ul acordat de István Kovács după consultarea VAR (min. 31) | Iordania - Argentina

Duminica, 28.06.2026, 05:00 Austria deschide scorul! Alaba oferă o centrare excelentă, iar Arnautovic controlează și înscrie cu un șut precis (min. 28) | Algeria - Austria

Austria deschide scorul! Alaba oferă o centrare excelentă, iar Arnautovic controlează și înscrie cu un șut precis (min. 28) | Algeria - Austria

Duminica, 28.06.2026, 05:00 GOOOL Argentina! Giovani Lo Celso execută perfect o lovitură liberă de la marginea careului (min. 19) | Iordania - Argentina

GOOOL Argentina! Giovani Lo Celso execută perfect o lovitură liberă de la marginea careului (min. 19) | Iordania - Argentina

Duminica, 28.06.2026, 05:00 Yoane Wissa transformă lovitura de la 11 metri, după faultul lui Abdukodir Khusanov în careu | RD Congo - Uzbekistan

Yoane Wissa transformă lovitura de la 11 metri, după faultul lui Abdukodir Khusanov în careu | RD Congo - Uzbekistan

Duminica, 28.06.2026, 04:00 James Rodríguez șutează puternic din afara careului, dar Renato Veiga respinge mingea | Columbia - Portugalia

James Rodríguez șutează puternic din afara careului, dar Renato Veiga respinge mingea | Columbia - Portugalia

Duminica, 28.06.2026, 04:00 Eldor Shomurodov deschide scorul, după pasa lui Abbosbek Fayzullaev (min. 10) | RD Congo - Uzbekistan

Eldor Shomurodov deschide scorul, după pasa lui Abbosbek Fayzullaev (min. 10) | RD Congo - Uzbekistan

Duminica, 28.06.2026, 02:00 Gol pentru englezi! Jude Bellingham înscrie și schimbă clasamentul grupei (min. 62) | Panama - Anglia

Gol pentru englezi! Jude Bellingham înscrie și schimbă clasamentul grupei (min. 62) | Panama - Anglia

Duminica, 28.06.2026, 01:00 Petar Sucic marchează spectaculos cu o execuție precisă de la mare distanță (min. 31) | Croația - Ghana

Petar Sucic marchează spectaculos cu o execuție precisă de la mare distanță (min. 31) | Croația - Ghana

Duminica, 28.06.2026, 00:00 Romelu Lukaku înscrie cu o lovitură de cap după centrarea lui Nicolo Raskin (min. 86) | Noua Zeelandă - Belgia

Romelu Lukaku înscrie cu o lovitură de cap după centrarea lui Nicolo Raskin (min. 86) | Noua Zeelandă - Belgia

Sambata, 27.06.2026, 08:00 GOOOL Belgia! Kevin De Bruyne înscrie cu un șut plasat, din afara careului (min. 67) | Noua Zeelandă - Belgia

GOOOL Belgia! Kevin De Bruyne înscrie cu un șut plasat, din afara careului (min. 67) | Noua Zeelandă - Belgia

Sambata, 27.06.2026, 07:00 Leandro Trossard deschide scorul cu un șut din apropierea porții, după un corner (min. 28) | Noua Zeelandă - Belgia

Leandro Trossard deschide scorul cu un șut din apropierea porții, după un corner (min. 28) | Noua Zeelandă - Belgia

Sambata, 27.06.2026, 06:00
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