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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Video
Petar Sucic marchează spectaculos cu o execuție precisă de la mare distanță (min. 31) | Croația - Ghana
Petar Sucic marchează spectaculos cu o execuție precisă de la mare distanță (min. 31) | Croația - Ghana
Duminica, 28.06.2026, 00:00
Gol pentru englezi! Jude Bellingham înscrie și schimbă clasamentul grupei (min. 62) | Panama -...
Duminica, 28.06.2026, 01:00
Romelu Lukaku înscrie cu o lovitură de cap după centrarea lui Nicolo Raskin (min. 86) | Noua...
Sambata, 27.06.2026, 08:00
GOOOL Belgia! Kevin De Bruyne înscrie cu un șut plasat, din afara careului (min. 67) | Noua...
Sambata, 27.06.2026, 07:00
Ahmed Saber deschide scorul după o serie de erori în defensiva iraniană (min. 5) | Egipt - Iran
Sambata, 27.06.2026, 06:00
Leandro Trossard deschide scorul cu un șut din apropierea porții, după un corner (min. 28) |...
Sambata, 27.06.2026, 06:00
Kevin Pina profită de o eroare a lui Al Owais, dar șutează mult peste poartă | Capul Verde -...
Sambata, 27.06.2026, 04:00
Ocazie Capul Verde! João Paulo Fernandes centrează periculos, apoi reia cu capul peste poartă...
Sambata, 27.06.2026, 04:00
GOOOL Spania! Alex Baena înscrie de la distanță, după o eroare uriașă a lui Muslera (min....
Sambata, 27.06.2026, 03:00
Penalty ratat! Mike Maignan îl oprește pe Jorgen Strand Larsen | Norvegia - Franța
Vineri, 26.06.2026, 23:50
Iliman Ndiaye marchează spectaculos de la marginea careului (min. 82) | Senegal - Irak
Vineri, 26.06.2026, 23:50
Sadio Mane reia din careu după centrarea lui Mbaye, dar nu nimerește poarta | Senegal - Irak
Vineri, 26.06.2026, 22:45
Ousmane Dembele reușește dubla cu o nouă execuție de excepție (min. 20) | Norvegia - Franța
Vineri, 26.06.2026, 22:30
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Gol pentru englezi! Jude Bellingham înscrie și schimbă clasamentul grupei (min. 62) | Panama - Anglia
Duminica, 28.06.2026, 01:00
Romelu Lukaku înscrie cu o lovitură de cap după centrarea lui Nicolo Raskin (min. 86) | Noua Zeelandă - Belgia
Sambata, 27.06.2026, 08:00
GOOOL Belgia! Kevin De Bruyne înscrie cu un șut plasat, din afara careului (min. 67) | Noua Zeelandă - Belgia
Sambata, 27.06.2026, 07:00
Leandro Trossard deschide scorul cu un șut din apropierea porții, după un corner (min. 28) | Noua Zeelandă - Belgia
Sambata, 27.06.2026, 06:00
Ahmed Saber deschide scorul după o serie de erori în defensiva iraniană (min. 5) | Egipt - Iran
Sambata, 27.06.2026, 06:00
Kevin Pina profită de o eroare a lui Al Owais, dar șutează mult peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită
Sambata, 27.06.2026, 04:00
Ocazie Capul Verde! João Paulo Fernandes centrează periculos, apoi reia cu capul peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită
Sambata, 27.06.2026, 04:00
GOOOL Spania! Alex Baena înscrie de la distanță, după o eroare uriașă a lui Muslera (min. 41) | Uruguay - Spania
Sambata, 27.06.2026, 03:00
Iliman Ndiaye marchează spectaculos de la marginea careului (min. 82) | Senegal - Irak
Vineri, 26.06.2026, 23:50
Penalty ratat! Mike Maignan îl oprește pe Jorgen Strand Larsen | Norvegia - Franța
Vineri, 26.06.2026, 23:50
Sadio Mane reia din careu după centrarea lui Mbaye, dar nu nimerește poarta | Senegal - Irak
Vineri, 26.06.2026, 22:45
Ousmane Dembele reușește dubla cu o nouă execuție de excepție (min. 20) | Norvegia - Franța
Vineri, 26.06.2026, 22:30
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01:00
Gol pentru englezi! Jude Bellingham înscrie și schimbă clasamentul grupei (min. 62) | Panama - Anglia
00:00
Petar Sucic marchează spectaculos cu o execuție precisă de la mare distanță (min. 31) | Croația - Ghana
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