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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Gol pentru englezi! Jude Bellingham înscrie și schimbă clasamentul grupei (min. 62) | Panama - Anglia

Gol pentru englezi! Jude Bellingham înscrie și schimbă clasamentul grupei (min. 62) | Panama - Anglia

Duminica, 28.06.2026, 01:00
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Petar Sucic marchează spectaculos cu o execuție precisă de la mare distanță (min. 31) | Croația - Ghana

Petar Sucic marchează spectaculos cu o execuție precisă de la mare distanță (min. 31) | Croația - Ghana

Duminica, 28.06.2026, 00:00 Romelu Lukaku înscrie cu o lovitură de cap după centrarea lui Nicolo Raskin (min. 86) | Noua Zeelandă - Belgia

Romelu Lukaku înscrie cu o lovitură de cap după centrarea lui Nicolo Raskin (min. 86) | Noua Zeelandă - Belgia

Sambata, 27.06.2026, 08:00 GOOOL Belgia! Kevin De Bruyne înscrie cu un șut plasat, din afara careului (min. 67) | Noua Zeelandă - Belgia

GOOOL Belgia! Kevin De Bruyne înscrie cu un șut plasat, din afara careului (min. 67) | Noua Zeelandă - Belgia

Sambata, 27.06.2026, 07:00 Leandro Trossard deschide scorul cu un șut din apropierea porții, după un corner (min. 28) | Noua Zeelandă - Belgia

Leandro Trossard deschide scorul cu un șut din apropierea porții, după un corner (min. 28) | Noua Zeelandă - Belgia

Sambata, 27.06.2026, 06:00 Ahmed Saber deschide scorul după o serie de erori în defensiva iraniană (min. 5) | Egipt - Iran

Ahmed Saber deschide scorul după o serie de erori în defensiva iraniană (min. 5) | Egipt - Iran

Sambata, 27.06.2026, 06:00 Kevin Pina profită de o eroare a lui Al Owais, dar șutează mult peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită

Kevin Pina profită de o eroare a lui Al Owais, dar șutează mult peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită

Sambata, 27.06.2026, 04:00 Ocazie Capul Verde! João Paulo Fernandes centrează periculos, apoi reia cu capul peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită

Ocazie Capul Verde! João Paulo Fernandes centrează periculos, apoi reia cu capul peste poartă | Capul Verde - Arabia Saudită

Sambata, 27.06.2026, 04:00 GOOOL Spania! Alex Baena înscrie de la distanță, după o eroare uriașă a lui Muslera (min. 41) | Uruguay - Spania

GOOOL Spania! Alex Baena înscrie de la distanță, după o eroare uriașă a lui Muslera (min. 41) | Uruguay - Spania

Sambata, 27.06.2026, 03:00 Iliman Ndiaye marchează spectaculos de la marginea careului (min. 82) | Senegal - Irak

Iliman Ndiaye marchează spectaculos de la marginea careului (min. 82) | Senegal - Irak

Vineri, 26.06.2026, 23:50 Penalty ratat! Mike Maignan îl oprește pe Jorgen Strand Larsen | Norvegia - Franța

Penalty ratat! Mike Maignan îl oprește pe Jorgen Strand Larsen | Norvegia - Franța

Vineri, 26.06.2026, 23:50 Sadio Mane reia din careu după centrarea lui Mbaye, dar nu nimerește poarta | Senegal - Irak

Sadio Mane reia din careu după centrarea lui Mbaye, dar nu nimerește poarta | Senegal - Irak

Vineri, 26.06.2026, 22:45 Ousmane Dembele reușește dubla cu o nouă execuție de excepție (min. 20) | Norvegia - Franța

Ousmane Dembele reușește dubla cu o nouă execuție de excepție (min. 20) | Norvegia - Franța

Vineri, 26.06.2026, 22:30
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