James Rodríguez șutează puternic din afara careului, dar Renato Veiga respinge mingea | Columbia - Portugalia

Yoane Wissa transformă lovitura de la 11 metri, după faultul lui Abdukodir Khusanov în careu |...

Duminica, 28.06.2026, 04:00

Vargas salvează Columbia! Bruno Fernandes trage puternic din careu | Columbia - Portugalia

Duminica, 28.06.2026, 03:00

Eldor Shomurodov deschide scorul, după pasa lui Abbosbek Fayzullaev (min. 10) | RD Congo -...

Duminica, 28.06.2026, 02:00

Gol pentru englezi! Jude Bellingham înscrie și schimbă clasamentul grupei (min. 62) | Panama -...

Duminica, 28.06.2026, 01:00

Petar Sucic marchează spectaculos cu o execuție precisă de la mare distanță (min. 31) |...

Duminica, 28.06.2026, 00:00

Romelu Lukaku înscrie cu o lovitură de cap după centrarea lui Nicolo Raskin (min. 86) | Noua...

Sambata, 27.06.2026, 08:00

GOOOL Belgia! Kevin De Bruyne înscrie cu un șut plasat, din afara careului (min. 67) | Noua...

Sambata, 27.06.2026, 07:00

Ahmed Saber deschide scorul după o serie de erori în defensiva iraniană (min. 5) | Egipt - Iran

Sambata, 27.06.2026, 06:00

Leandro Trossard deschide scorul cu un șut din apropierea porții, după un corner (min. 28) |...

Sambata, 27.06.2026, 06:00

Kevin Pina profită de o eroare a lui Al Owais, dar șutează mult peste poartă | Capul Verde -...

Sambata, 27.06.2026, 04:00

Ocazie Capul Verde! João Paulo Fernandes centrează periculos, apoi reia cu capul peste poartă...

Sambata, 27.06.2026, 04:00

GOOOL Spania! Alex Baena înscrie de la distanță, după o eroare uriașă a lui Muslera (min....

Sambata, 27.06.2026, 03:00