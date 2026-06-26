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Ce se va întâmpla cu averea Mirabelei Dauer după moartea sa. Decizia neașteptată luată de artistă

Mirabela Dauer a vorbit deschis despre averea sa și despre decizia luată în privința bunurilor pe care le deține. Artista a dezvăluit și cine ar putea moșteni ceea ce a agonisit de-a lungul vieții.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 26 Iunie 2026, 14:40 | Actualizat Vineri, 26 Iunie 2026, 15:04
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Mirabela Dauer a vorbit deschis despre averea sa și despre decizia luată în privința bunurilor pe care le deține. Artista a dezvăluit și cine ar putea moșteni ceea ce a agonisit de-a lungul vieții. | Hepta
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Mirabela Dauer a făcut noi mărturisiri despre viața sa personală, iar de această dată nu a vorbit doar despre căsnicia care i-a adus multă suferință, ci și despre averea pe care a strâns-o în zeci de ani de carieră. Îndrăgita artistă a dezvăluit ce se va întâmpla cu bunurile sale după moarte și a surprins prin sinceritatea răspunsurilor.

Ce se va întâmpla cu averea Mirabelei Dauer după moartea sa

Interpreta a explicat că experiențele prin care a trecut de-a lungul vieții i-au schimbat complet perspectiva asupra lucrurilor materiale. Deși deține o casă spațioasă, cu o curte generoasă și o grădină de care este foarte mândră, Mirabela Dauer spune că nu mai este atașată de locuință așa cum era odinioară.

Artista a mărturisit că adevărata casă de suflet a rămas cea în care a locuit înainte. Mutarea într-o nouă locuință a venit cu speranța că își va găsi liniștea și echilibrul, însă lucrurile nu au evoluat așa cum și-ar fi dorit.

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„Am o curticică frumoasă, nu casa contează, curticica aia face toți banii. Nu o să las casa nimănui. Să o ia cine vrea. Nu o iubesc, am iubit casa dinainte. Aici am venit după sufletul meu, am crezut că mi-am găsit familia iubită și nu a fost”, a declarat Mirabela Dauer, potrivit Click.

Dincolo de bunurile materiale, artista spune că adevărata moștenire nu constă în avere, ci în amintirile și în cariera pe care o lasă în urmă. Cu toate acestea, ea a făcut și o afirmație care a stârnit numeroase reacții: averea sa ar urma să revină persoanei care se va ocupa de înmormântarea ei.

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Decizia neașteptată luată de artistă

Mirabela Dauer a vorbit și despre locul său de veci, dezvăluind că acesta a fost obținut în urmă cu mai mulți ani, în urma unui proces în care a fost martor.

„Locul de veci cică îl mai am. Am fost în proces ca martor al domnului general Zisu, pe care îl ador. Ce mare lucru mi-a dat? Un loc de veci. Nu merită Mirabela Dauer un loc de veci? De-aia m-am dus martor. I-am luat apărarea în fața procurorului. Cred că îl mai am, nu m-am dus să-l vizitez. Probabil cineva mă va îngropa și pe mine și m-o duce undeva. Eu nu sunt supărată pe Dumnezeu. M-a încercat să vadă dacă mă dezic de el”, a mai spus artista, potrivit aceleiași publicații.

Declarațiile sale au impresionat publicul, mai ales în contextul în care Mirabela Dauer a vorbit de mai multe ori despre relația dificilă cu fiul său. Artista a mărturisit în trecut că nu și-a mai văzut copilul de aproape 24 de ani, o situație care continuă să îi provoace suferință.

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Cu toate acestea, interpreta spune că a învățat să privească viața cu mai multă împăcare și credință. Deși a trecut prin numeroase încercări, atât în plan personal, cât și profesional, Mirabela Dauer afirmă că nu este supărată pe Dumnezeu și consideră că toate obstacolele au făcut-o mai puternică.

Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre fostul soț. Episodul din căsnicie care a marcat-o pe viață...
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