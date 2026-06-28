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Recunoști vedeta din imagine? Apare zilnic la TV, iar vocea sa este considerată una dintre cele mai bune din România

Vedeta din România și-a luat prin surprindere fanii cu fotografia din copilărie. Tu recunoști cine e?

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 28 Iunie 2026, 12:00 | Actualizat Miercuri, 24 Iunie 2026, 15:12
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Recunoști vedeta din imagine? O vezi zilnic la TV, iar vocea sa este considerată una dintre cele mai bune din România | Captură Instagram
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Cunoscutul cântăreț și om de televiziune a postat pe contul personal de Instagram fotografia rară din copilărie. Deși este celebru, puțini ar putea să îl recunoască doar dacă văd această imagine. Totuși, mulți internauți s-au amuzat copios, ba, mai mult, unii i-au spus că nu s-a schimbat deloc.

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Cine e vedeta din imaginea adorabilă: „Nu prea am poze cu mine mic și îmbrăcat”

Florin Ristei este foarte activ pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, unde își ține fanii la curent cu proiectele sale profesionale, dar și cu ipostaze care reușesc să trezească curiozitatea și amuzamentul.

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De curând, vedeta de la Neatza și-a surprins fanii de pe Instagram cu o fotografie din arhiva personală, de când era copil. Mai exact, cântărețul apare alături de fratele său la mare, iar mulți s-au distrat să îi vadă pe cei doi în această ipostază.

„La mulți ani, copii! Mă scuzați, nu prea am poze cu mine mic și îmbrăcat. Erau bani doar de-un slip și îl câștigase frate-meu”, a transmis Florin Ristei, în stilul caracteristic.

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Postarea a adunat zeci de comentarii, fanii fiind de părere că vedeta nu s-a schimbat aproape deloc: „Precious. Nu v-ați schimbat niciunul”/„Ristei este un băiat cu trup de zeu! De la poza asta ți-a pornit faima”/„Nu te-ai schimbat deloc!!”/ „Trup de zeu de mic”.

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Cine este Dan, fratele lui Florin Ristei

Florin Ristei și fratele său au participat în sezonul 3 Asia Express. Dan s-a făcut imediat plăcut publicului din România. El este tăticul unei fetițe pe nume Carla, având o familie superbă alături de frumoasa lui soție, care lucrează ca profesoară la un liceu din Galați, potrivit click.ro.

În prezent, Dan Ristei are o firmă de producție video. Fratele lui Florin Ristei a lucrat ca operator şi editor la Antena 1 Galaţi şi Brăila, însă a fost extrem de discret de-a lungul timpului, mai transmite sursa citată mai sus.

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Pe lângă participarea la Asia Express, Florin Ristei și fratele său au avut un moment spectaculos și în cadrul emisiunii Te cunosc de undeva, acolo unde Dan a demonstrat că are și talent muzical.

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