Antena
Antena 1
Căutare
User
Home
Emisiuni
Neatza cu Razvan si Dani
Mireasa
Chefi la Cutite
Destine cu parfum de lavanda
Survivor
Hello Chef
MediCOOL
Furnicutele
Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Formula 1
Program TV A1
Top Video
Video
Noutati
Vedete
News
Auto
Economic
Educatie
Extern
Inedit
Politic
Social
Sport
Vremea
Lifestyle
Animale
Beauty
Casa si gradina
Family
Food
Gadget
Health
Horoscop
Relatii
Travel
LIVE
Mai multe
TV
Casting
Descarca aplicatia
Acum pe Google Play
Descarcati de pe Apple Store
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
LinkedIn
Home
Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Video
Golul lui Niko Williams, anulat pentru un fault în atac | Spania - Argentina
Golul lui Niko Williams, anulat pentru un fault în atac | Spania - Argentina
Luni, 20.07.2026, 00:30
GOL! Ferran Torres deschide scorul în prelungiri | Spania - Argentina
Luni, 20.07.2026, 00:50
Simeone a şutat peste poartă dintr-o poziţie excelentă | Spania - Argentina
Luni, 20.07.2026, 00:39
Enzo Fernandez primește al doilea cartonaș galben și este eliminat | Spania - Argentina
Luni, 20.07.2026, 00:15
Pedri a șutat periculos, însă Dibu Martinez a prins din nou balonul | Spania - Argentina
Luni, 20.07.2026, 00:00
Șutul lui Yamal a fost respins de Dibu Martinez | Spania - Argentina
Duminica, 19.07.2026, 22:00
Gică Hagi și Adi Mutu au prefaţat finala Campionatului Mondial: Se întâlnesc două echipe...
Duminica, 19.07.2026, 20:17
GOL! Jude Bellingham a înscris un gol superb după un contraatac | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 02:00
GOL! Mbappe marchează cu un şut în forţă din careu | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 01:35
GOL! Saka realizează ”dubla” | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 01:00
GOL! Saka înscrie în urma unui contraatac nimicitor | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 00:40
GOL! Rice l-a învins pe Maignan cu un șut de la marginea careului | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 00:05
GOL! Lautaro Martinez dă lovitura în minutul 92! | Anglia - Argentina
Miercuri, 15.07.2026, 23:55
Alege emisiune
Top vizionate
Cele mai noi
x
Caută emisiunea preferată
Video
ACUM
Black Friday
Campionatele Europene de Inot in bazin scurt
Antena 30
Momentul tau de relaxare
Roata Vedetelor
Gesturi Tandre
Fiertzi
GOL! Ferran Torres deschide scorul în prelungiri | Spania - Argentina
Luni, 20.07.2026, 00:50
Simeone a şutat peste poartă dintr-o poziţie excelentă | Spania - Argentina
Luni, 20.07.2026, 00:39
Enzo Fernandez primește al doilea cartonaș galben și este eliminat | Spania - Argentina
Luni, 20.07.2026, 00:15
Pedri a șutat periculos, însă Dibu Martinez a prins din nou balonul | Spania - Argentina
Luni, 20.07.2026, 00:00
Șutul lui Yamal a fost respins de Dibu Martinez | Spania - Argentina
Duminica, 19.07.2026, 22:00
Gică Hagi și Adi Mutu au prefaţat finala Campionatului Mondial: Se întâlnesc două echipe extraordinare!
Duminica, 19.07.2026, 20:17
Neatza de Weekend. Spania vs. Argentina, Finala Cupei Mondiale, se poate vedea în Piața Antena World Cup
Duminica, 19.07.2026, 13:20
Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ce haine punem în bagajul de vacanță
Duminica, 19.07.2026, 13:13
Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare
Duminica, 19.07.2026, 13:11
Neatza de Weekend. Trend Alert cu Ruxandra Luca | Frumusețea naturală: un trend sau noul standard
Duminica, 19.07.2026, 13:10
Neatza de Weekend. Provocarea FIFA "Echipa Mondială"! Ce a câștigat Mariana Sobolu
Duminica, 19.07.2026, 13:09
Neatza de Weekend. Cinci reguli de aur pentur un păr sănătos pe timpul verii
Duminica, 19.07.2026, 13:07
Ultimele știri
Trending
00:50
GOL! Ferran Torres deschide scorul în prelungiri | Spania - Argentina
00:39
Simeone a şutat peste poartă dintr-o poziţie excelentă | Spania - Argentina
00:30
Golul lui Niko Williams, anulat pentru un fault în atac | Spania - Argentina
00:15
Enzo Fernandez primește al doilea cartonaș galben și este eliminat | Spania - Argentina
00:00
Pedri a șutat periculos, însă Dibu Martinez a prins din nou balonul | Spania - Argentina
23:40
19 iul
Cum a apărut Madonna la Finala Campionatului Mondial 2026. Imagini de senzație cu Regina Muzicii Pop
Vezi ultimele stiri
1
Cu ce dietă a reușit Roxana Blenche să slăbească 18 kilograme. Chef-ul a spus cu exactitate ce a mâncat: „Am avut un blocaj”
2
Gestul emoționant făcut de Mihaela Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „E timpul să fiu din nou fericită”
3
Horoscop săptămânal 20 iulie – 26 iulie 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize
4
Cauza morții lui Gabi Mureșan! Fostul fotbalist s-a stins din viață la doar 44 de ani. Ce a dezvăluit autopsia
5
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani. Fotografie rară cu băiatul regretatei artiste
6
Horoscop zilnic 20 iulie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Homepage
Ultimele știri
Video
WhatsApp
Căutare
x
x