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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Simeone a şutat peste poartă dintr-o poziţie excelentă | Spania - Argentina

Simeone a şutat peste poartă dintr-o poziţie excelentă | Spania - Argentina

Luni, 20.07.2026, 00:39
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GOL! Ferran Torres deschide scorul în prelungiri | Spania - Argentina

GOL! Ferran Torres deschide scorul în prelungiri | Spania - Argentina

Luni, 20.07.2026, 00:50 Golul lui Niko Williams, anulat pentru un fault în atac | Spania - Argentina

Golul lui Niko Williams, anulat pentru un fault în atac | Spania - Argentina

Luni, 20.07.2026, 00:30 Enzo Fernandez primește al doilea cartonaș galben și este eliminat | Spania - Argentina

Enzo Fernandez primește al doilea cartonaș galben și este eliminat | Spania - Argentina

Luni, 20.07.2026, 00:15 Pedri a șutat periculos, însă Dibu Martinez a prins din nou balonul | Spania - Argentina

Pedri a șutat periculos, însă Dibu Martinez a prins din nou balonul | Spania - Argentina

Luni, 20.07.2026, 00:00 Șutul lui Yamal a fost respins de Dibu Martinez | Spania - Argentina

Șutul lui Yamal a fost respins de Dibu Martinez | Spania - Argentina

Duminica, 19.07.2026, 22:00 Gică Hagi și Adi Mutu au prefaţat finala Campionatului Mondial: Se întâlnesc două echipe extraordinare!

Gică Hagi și Adi Mutu au prefaţat finala Campionatului Mondial: Se întâlnesc două echipe extraordinare!

Duminica, 19.07.2026, 20:17 Neatza de Weekend. Spania vs. Argentina, Finala Cupei Mondiale, se poate vedea în Piața Antena World Cup

Neatza de Weekend. Spania vs. Argentina, Finala Cupei Mondiale, se poate vedea în Piața Antena World Cup

Logo show Duminica, 19.07.2026, 13:20 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ce haine punem în bagajul de vacanță

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ce haine punem în bagajul de vacanță

Logo show Duminica, 19.07.2026, 13:13 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 19.07.2026, 13:11 Neatza de Weekend. Trend Alert cu Ruxandra Luca | Frumusețea naturală: un trend sau noul standard

Neatza de Weekend. Trend Alert cu Ruxandra Luca | Frumusețea naturală: un trend sau noul standard

Logo show Duminica, 19.07.2026, 13:10 Neatza de Weekend. Provocarea FIFA "Echipa Mondială"! Ce a câștigat Mariana Sobolu

Neatza de Weekend. Provocarea FIFA "Echipa Mondială"! Ce a câștigat Mariana Sobolu

Logo show Duminica, 19.07.2026, 13:09 Neatza de Weekend. Cinci reguli de aur pentur un păr sănătos pe timpul verii

Neatza de Weekend. Cinci reguli de aur pentur un păr sănătos pe timpul verii

Logo show Duminica, 19.07.2026, 13:07
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