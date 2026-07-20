Pedri a șutat periculos, însă Dibu Martinez a prins din nou balonul | Spania - Argentina

Rezultate Loto azi, 19 iulie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

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