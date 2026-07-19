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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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GOL! Mbappe marchează cu un şut în forţă din careu | Franța - Anglia
GOL! Mbappe marchează cu un şut în forţă din careu | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 01:35
GOL! Jude Bellingham a înscris un gol superb după un contraatac | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 02:00
GOL! Saka realizează ”dubla” | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 01:00
GOL! Saka înscrie în urma unui contraatac nimicitor | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 00:40
GOL! Rice l-a învins pe Maignan cu un șut de la marginea careului | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 00:05
GOL! Lautaro Martinez dă lovitura în minutul 92! | Anglia - Argentina
Miercuri, 15.07.2026, 23:55
GOL! Enzo Fernandez înscrie cu un șut de la distanță | Anglia - Argentina
Miercuri, 15.07.2026, 23:55
GOL! Anthony Gordon înscrie din fața porții (min. 57)| Anglia - Argentina
Miercuri, 15.07.2026, 23:40
GOL! Porro dublează avantajul ibericilor | Franța - Spania
Marti, 14.07.2026, 23:00
Penalty! Yamal este faultat în careu de către Digne | Franța - Spania
Marti, 14.07.2026, 22:00
Olise, iertat de un cartonaș roșu | Franța - Spania
Marti, 14.07.2026, 22:00
Alvarez înscrie superb în vinclu, Argentina trece din nou în avantaj (min. 112) | Argentina -...
Duminica, 12.07.2026, 06:20
Dan N’Doye egalează pentru Elveția după o combinație superbă în careu (min. 67) |...
Duminica, 12.07.2026, 05:35
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GOL! Jude Bellingham a înscris un gol superb după un contraatac | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 02:00
GOL! Saka realizează ”dubla” | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 01:00
GOL! Saka înscrie în urma unui contraatac nimicitor | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 00:40
GOL! Rice l-a învins pe Maignan cu un șut de la marginea careului | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 00:05
Insula Iubirii | Sezonul 10 - Trailer
Duminica, 19.07.2026, 00:00
Furnicuțele 2026. Marcel Pavel, despre copilăria marcată de lipsuri: „Mama a fost îngrijitoare la școala de muzică unde eu eram elev”
Vineri, 17.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Duel amuzant cu ciocane gonflabile între Marcel Pavel, Vlad Miriță și Iordache Basalic
Vineri, 17.07.2026, 18:50
Furnicuțele 2026. Ce au povestit apropiații despre Marcel Pavel: „Îi place foarte mult să tachineze”
Vineri, 17.07.2026, 18:44
Furnicuțele 2026. Ritualul zilnic prin care își protejează vocea Marcel Pavel
Vineri, 17.07.2026, 18:12
Furnicuțele 2026. Marcel Pavel, provocare cu versuri din melodii celebre
Vineri, 17.07.2026, 17:30
Mireasa, sezonul 13. Care este cuplul câștigător al marelui premiu de 40.000 de euro
Vineri, 17.07.2026, 15:57
Mireasa, sezonul 13. Jurăminte de poveste! Cele trei cupluri, declarații emoționante
Vineri, 17.07.2026, 15:48
Ultimele știri
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02:00
GOL! Jude Bellingham a înscris un gol superb după un contraatac | Franța - Anglia
01:35
GOL! Mbappe marchează cu un şut în forţă din careu | Franța - Anglia
01:00
GOL! Saka realizează ”dubla” | Franța - Anglia
00:40
GOL! Saka înscrie în urma unui contraatac nimicitor | Franța - Anglia
00:05
GOL! Rice l-a învins pe Maignan cu un șut de la marginea careului | Franța - Anglia
00:00
Insula Iubirii | Sezonul 10 - Trailer
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