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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Șutul lui Yamal a fost respins de Dibu Martinez | Spania - Argentina
Șutul lui Yamal a fost respins de Dibu Martinez | Spania - Argentina
Duminica, 19.07.2026, 22:00
Gică Hagi și Adi Mutu au prefaţat finala Campionatului Mondial: Se întâlnesc două echipe...
Duminica, 19.07.2026, 20:17
GOL! Jude Bellingham a înscris un gol superb după un contraatac | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 02:00
GOL! Mbappe marchează cu un şut în forţă din careu | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 01:35
GOL! Saka realizează ”dubla” | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 01:00
GOL! Saka înscrie în urma unui contraatac nimicitor | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 00:40
GOL! Rice l-a învins pe Maignan cu un șut de la marginea careului | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 00:05
GOL! Lautaro Martinez dă lovitura în minutul 92! | Anglia - Argentina
Miercuri, 15.07.2026, 23:55
GOL! Enzo Fernandez înscrie cu un șut de la distanță | Anglia - Argentina
Miercuri, 15.07.2026, 23:55
GOL! Anthony Gordon înscrie din fața porții (min. 57)| Anglia - Argentina
Miercuri, 15.07.2026, 23:40
GOL! Porro dublează avantajul ibericilor | Franța - Spania
Marti, 14.07.2026, 23:00
Penalty! Yamal este faultat în careu de către Digne | Franța - Spania
Marti, 14.07.2026, 22:00
Olise, iertat de un cartonaș roșu | Franța - Spania
Marti, 14.07.2026, 22:00
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Gică Hagi și Adi Mutu au prefaţat finala Campionatului Mondial: Se întâlnesc două echipe extraordinare!
Duminica, 19.07.2026, 20:17
Neatza de Weekend. Spania vs. Argentina, Finala Cupei Mondiale, se poate vedea în Piața Antena World Cup
Duminica, 19.07.2026, 13:20
Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ce haine punem în bagajul de vacanță
Duminica, 19.07.2026, 13:13
Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare
Duminica, 19.07.2026, 13:11
Neatza de Weekend. Trend Alert cu Ruxandra Luca | Frumusețea naturală: un trend sau noul standard
Duminica, 19.07.2026, 13:10
Neatza de Weekend. Provocarea FIFA "Echipa Mondială"! Ce a câștigat Mariana Sobolu
Duminica, 19.07.2026, 13:09
Neatza de Weekend. Cinci reguli de aur pentur un păr sănătos pe timpul verii
Duminica, 19.07.2026, 13:07
Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuţă: Racii pot rezolva o situație din familie
Duminica, 19.07.2026, 13:06
Super Neatza. World Cup News 2026. Finala Spania - Argentina va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY!
Duminica, 19.07.2026, 13:05
Neatza de Weekend. Prognoza meteo cu Diana Munteanu: Caniculă de până la 37 de grade și averse torențiale în majoritatea regiunilor
Duminica, 19.07.2026, 13:04
GOL! Jude Bellingham a înscris un gol superb după un contraatac | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 02:00
GOL! Mbappe marchează cu un şut în forţă din careu | Franța - Anglia
Duminica, 19.07.2026, 01:35
Ultimele știri
Trending
22:00
Șutul lui Yamal a fost respins de Dibu Martinez | Spania - Argentina
20:17
Gică Hagi și Adi Mutu au prefaţat finala Campionatului Mondial: Se întâlnesc două echipe extraordinare!
18:34
Rezultate Loto azi, 19 iulie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
18:33
Horoscop zilnic 20 iulie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
13:20
Neatza de Weekend. Spania vs. Argentina, Finala Cupei Mondiale, se poate vedea în Piața Antena World Cup
13:13
Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ce haine punem în bagajul de vacanță
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