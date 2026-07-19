Șutul lui Yamal a fost respins de Dibu Martinez | Spania - Argentina

Gică Hagi și Adi Mutu au prefaţat finala Campionatului Mondial: Se întâlnesc două echipe...

Duminica, 19.07.2026, 20:17

GOL! Jude Bellingham a înscris un gol superb după un contraatac | Franța - Anglia

Duminica, 19.07.2026, 02:00

GOL! Mbappe marchează cu un şut în forţă din careu | Franța - Anglia

Duminica, 19.07.2026, 01:35

GOL! Saka realizează ”dubla” | Franța - Anglia

Duminica, 19.07.2026, 01:00

GOL! Saka înscrie în urma unui contraatac nimicitor | Franța - Anglia

Duminica, 19.07.2026, 00:40

GOL! Rice l-a învins pe Maignan cu un șut de la marginea careului | Franța - Anglia

Duminica, 19.07.2026, 00:05

GOL! Lautaro Martinez dă lovitura în minutul 92! | Anglia - Argentina

Miercuri, 15.07.2026, 23:55

GOL! Enzo Fernandez înscrie cu un șut de la distanță | Anglia - Argentina

Miercuri, 15.07.2026, 23:55

GOL! Anthony Gordon înscrie din fața porții (min. 57)| Anglia - Argentina

Miercuri, 15.07.2026, 23:40

GOL! Porro dublează avantajul ibericilor | Franța - Spania

Marti, 14.07.2026, 23:00

Penalty! Yamal este faultat în careu de către Digne | Franța - Spania

Marti, 14.07.2026, 22:00

Olise, iertat de un cartonaș roșu | Franța - Spania

Marti, 14.07.2026, 22:00