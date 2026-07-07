Messi ratează o lovitură de la 11 metri (min. 21) | Argentina - Egipt

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Vlad Gherman! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Cum arată Iulia Albu după liftingul facial. Vedeta a apelat la o intervenție estetică la 44 de ani

Cum arată Corina Caciuc în costum de baie la 34 de ani, după două nașteri. Imaginile care au atras atenția fanilor

Golul lui Zico, anulat pentru un fault la construcția fazei (min. 58)| Argentina - Egipt

Horoscop zilnic 8 iulie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

„Furnicuțele”, invitat Vlad Gherman. Ce a învățat după despărțirea de Cristina Ciobănașu

1

Alexandra Stan, în lacrimi de bucurie la baby shower. Ce mesaj a transmis artista după petrecere

2

Karina Jianu, apariție spectaculoasă în costum de baie. Imagini de senzație cu actrița din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”

3

Cum a sărbătorit Radu Vâlcan aniversarea de 5 ani a fiului său cel mic: „Aici la țărănoaia…”. Imagini de la Șușani

4

Andrei Leonte, primul câștigător X Factor, s-a căsătorit. Cum a arătat Laura, soția lui, în rochie de mireasă

5

Pepe, imagini adorabile cu cei doi copii ai săi și ai lui Yasmine. Cum i-a surprins pe micul Pepe și pe Jessica

6

Horoscop zilnic 7 iulie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate