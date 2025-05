Adrian Doroftei a mizat totul pe tocănița de pui și a scăpat de eliminare în ultimul moment. Echipa mov a suferit o pierdere grea

În ediția 29 din 13 mai 2025 de la Chefi la cuție sezonul 15, echipa mov a mai pierdut un concurent după ce a intrat la duel cu echipa verde. Adrian Doroftei a reușit să se salveze la o diferență de doar 2 puncte în fața colegei sale.

După o seară extrem de tensionată, cu multe emoții și regrete, echipa portocalie a demonstrat că a lăsat în urmă supărările, găsindu-și puterea de a se aduna și de a lupta în continuare pentru victorie.

Atmosfera s-a mai liniștit, iar concurenții au luat parte la un mini joc care a adus un avantaj echipei lui Richard care a câștigat și care a avut posibilitatea de a alege un ingredient cu care să gătească doar ei.

Irina Fodor a anuțat tema serii, lansând o provocare care a stârnit multe reacții din partea echipelor, și anume: realizare aunui meniu de degustare main course vegan. În battle-ul cu numărul doisprezece, cele care au degustat preparatele și au oferit notele au fost fotomodele, aducând un plus de eleganță și rafinament jurizării.

Adrian Doroftei a mizat totul pe tocănița de pui și a scăpat de eliminare în ultimul moment.

Seara s-a dovedit a fi una amuzantă, dar și plină de momente grele, mai ales după ce chef Richard Abou Zaki a folosit o amuletă puternică.

„Timp de jumătate de probă, concurenții echipelor adverse vor avea voie să vorbească doar în rime. Fiecare greșeală îi costă un minut de freeze. Atenție! Chefii sunt incluși!” a strigat acesta, urmând că chef Alexandru Sautner să arunce totul în aer cu amuleta lui care interzicea aparatura electrică celorlalte două echipe pe durata întregii probe.

Invitatele ediției din 13 mai au dat verdictul și au decis: echipa portocalie a câștigat încă un battle, salvându-se de la încă o probă de individuale. Astfel, echipa mov și echipa verde au intrat la duel, iar în cele din urmă unul dintre concurenții echipei lui chef Orlando Zaharia a părăsit competiția după ce a obținut doar 5 puncte.

Ultimii doi concurenți care au rămas în fața chefilor și a Irinei Fodor au fost Adrian Doroftei, care a reușit să se salveze cu preparatul său, și colega sa, Cateluța Ciomîrdac, care a pregătit o tocăniță cu ciuperci ce a trimis-o acasă.

Adrian Doroftei a mizat totul pe preparatul său și a reușit să rămână în competiție după ce chefii i-au acordat 7 puncte pentru tocănița de pui al cărei gust a făcut diferența dintre eliminare și salvare. Deși jurații nu au fost extrem de încântați de preparatul concurentului, se pare că tocănița de ciuperci a Cateluței a fost mult mai slabă din punct de vedere al gustului, obținând un punctaj mai mic.

„Am simțit o foarte mare ușurare în momentul în care am auzit că eu mă duc înapoi, dar în același timp și puțină rușine legată de ceea ce am putut produce. Am pus în farfurie ce am putut. Nu am fost nici pe departe la capacitate maximă pentru că un om la capacitate maximă face ce vrea, nu face ce poate.” a spus concurentul după aflarea verdictului.

