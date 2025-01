Ce reacție a avut Daniel Dumitrache (Țuki Măcelaru) după ce a ratat victoria în finala Chefi la cuțite. Ce mesaj a transmis

Daniel Dumitrache (Țuki Măcelarul) a fost unul dintre cei trei finaliști de la Chefi la cuțite sezonul 14. Descoperă ce reacție a avut concurentul imediat după ce a realizat că a ratat victoria.

A fost o finală de vis la Chefi la cuțite sezonul 14, condimentată cu emoții din plin, situații neprevăzute și rețete surprinzătoare.

Atât la finalul emisiunii, cât și după, Daniel Dumitrache, zis și Țuki Măcelaru, a avut o reacție neașteptată după ce a realizat că a ratat victoria.

Ce reacție a avut Daniel Dumitrache (Țuki Măcelaru) după ce a ratat victoria în finala Chefi la cuțite sezonul 14. Ce mesaj a transmis

Trei finaliști au avut de pregătit un starter, un main course (fel principal) și un desert pentru cei mai apreciați chefi din România: Florin Ivan, Vlad Pădurescu, Radu Darie, Samuel Le Torriellec, Marian Cernat, Roxana Blenche, Henrik Sebok, Cătălin Petrescu, Radu Ionescu, Laura Eremia și Nicolai Tand. Aceștia au oferit notele care au decis că Andreea Ignat merită să primească marele trofeu.

Deznodământul a adus un val uriaș de durere pentru Daniel Dumitrache (Țuki Măcelaru), care a avut o reacție neașteptată atât în timpul emisiunii, cât și imediat după, prin intermediul unui mesaj transmis pe Instagram.

„Spart în milioane de bucăți! Am fost prea încrezător și verdictul m-a omorât! Șoc, șoc, șoc! Nu pot să realizez așa ceva. Era ultima picătură, mai era atât de puțin!”, a zis în emisiune Daniel Dumitrache (Țuki Măcelaru), la aflarea verdictului.

„Mi s-a rupt inima când l-am văzut pe Michele cum plângea. Știu ce înseamnă să ajungi atât de aproape și să nu reușești. Țuki la fel. Când cazi din înalt e mult mai greu. Am pățit și eu, să ajung în finală și să nu câștig”, a fost reacția lui Chef Richard Abou Zaki, plin de compasiune pentru Michele și pentru Țuki.

„Pentru mine ești câștigător, Țuki”, a fost mesajul pe care i l-a spus Chef Alexandru Sautner concurentului său finalist, Daniel Dumitrache.

„Asta a fost cea mai tare experienta! Mulțumesc mult pentru sustinere si toată lumea care mia fost dea lături, sunteti extraordinari. Am trăit fie care clipa și m am distrat la maxim. @sautneralexandru @chef_orlando_zaharia @richardabouzaki sper sa ne vedem in curand! Va pup ❤️”, a fost mesajul transmis de Daniel Dumitrache pe pagina sa de Instagram.

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 14 Chefi la cuțite, difuzat pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Sezonul 14 Chefi la cuțite a adus la Antena 1 savoarea intensă a celei mai puternice competiții din ringul culinar. Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au revenit la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care în acest sezon a venit cu o miză uriașă ce va da o nouă dinamică întregii competiții.

Farfurii suprinzătoare, pasionați de bucătărie dornici să revoluționeze arta gastronomică, invitați de marcă din aristocrația artei culinare internaționale, demonstrații de forță ale celor patru jurați pentru cele mai râvnite amulete, concurenți cu povești impresionante și multe emoții – toate au făcut parte din noul sezon al cooking show-ului, pe care îl poți revedea oricând în AntenaPLAY.

În sezonul 14 Chefi la cuțite, Andreea Ignat, câștigătoarea marelui premiu în valoare de 30.000 de euro a primit, de asemenea, și un stagiu de pregătire de o lună la restaurantul Retroscena din Italia, cu o stea Michelin, oferit de Chef Richard Abou Zaki.