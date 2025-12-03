Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Toți au încremenit când au văzut-o pe Kanya Sesser. În ce serial celebru a jucat atleta

Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner au făcut ochii mari când au văzut-o pe Kanya Sesser. Deși s-a născut fără picioare, tânăra are o mulțime de realizări.

Surpriză de proporții pentru jurați în ediția 10 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 2 decembrie 2025. Chefii au avut parte de un moment inedit în platoul show-ului culinar. Kanya Sesser, o celebră atletă și cascadoare, și-a făcut apariția în emisiune.

La vârsta de 32 de ani, tânăra se mândrește cu o carieră de succes în lumea sportului, dar și cu o mulțime de experiențe unice. Se pare că aceasta a jucat într-un serial apreciat de multe persoane în toată lumea.

Ce premii a câștigat Kanya Sesser. Cum au reacționat jurații când au văzut-o la Chefi la cuțite

Prezența atletei în platoul Chefi la cuțite i-a luat prin surprindere pe jurați. Aceștia au încremenit când au văzut-o pe concurentă. Un detaliu le-a atras imediat atenția: faptul că tânăra nu are picioare, deplasându-se cu ajutorul unui skateboard.

De asemenea, chefii au avut și câteva curiozități despre Kanya Sesser. Povestea ei de viață i-a emoționat.

„Așa m-am născut. Am fost abandonată pe marginea unui drum, pe când aveam doar o lună. Nu știu cine sunt părinții mei biologici! O femeie și fratele ei m-au auzit plângând. Eram plină de pământ și de mușcături de țânțari. Eram înfășurată într-o păturică roz. M-au luat la ei acasă, au încercat să-mi găsească părinții, dar nimeni nu m-a revendicat. Așa că am trăit într-un spital până la cinci ani și jumătate.

Mama mea este din America. Ea este cea care mi-a deschis drumul către sporturi de tot felul. Chiar a strâns bani ca eu să pot merge la Jocurile Paralimpice. Mama m-a înscris la tot! Baschet și tenis în scaun cu rotile, hochei, surf. Inima mea bate pentru lucruri periculoase și pentru adrenalină.”, a povestit Kanya Sesser.

„Am două recorduri Guinness, la skateboarding profesional. La categoria de skateboard pentru cei cu dizabilități! Și am jucat în serialele „Walking dead” și „Fear of the walking dead”. Sunt și cascador pentru filme și seriale. Dacă vedeți vreun zombie fără picioare, probabil că eu sunt! Sunt și model Victoria`s Secret, pentru Podiumul Viselor.

Da, sunt avantaje și dezavantaje când nu ai picioare. Unul dintre dezavantaje: vreau să port pantofi! Pantofii cu toc sunt sexi! Dar în același timp, trebuie să mă accept așa cum sunt. Frumusețea mea este în identitatea mea”, a mai adăugat ea.

Reacțiile juraților au fost pe măsura așteptărilor la dezvăluirile tinerei.

„Wow, incredibil!”, au spus aceștia.

„Kanya, vreau să știi că ne-ai făcut seara mai frumoasă! Ai așa o energie... ne-ai încărcat bateriile pentru o săptămână. Și îți mulțumim pentru asta!”, i-a dezvăluit chef Orlando Zaharia cu zâmbetul pe buze.

Tânăra a părăsit platoul show-ului culinar cu un cuțit argintiu, cel al prieteniei.

