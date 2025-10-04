Antena Căutare
Juratul Chefi la cuțite a împlinit 29 de ani. Cu acest prilej, Richard Abou Zaki a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și a distribuit mai mullte fotografii de la petrecerea de ziua sa de naștere.

Publicat: Sambata, 04 Octombrie 2025, 13:01
Chef Richard Abou Zaki a împlinit 29 de ani. Ce mesaj emoționant a transmis: „Ultima aniversare care începe cu cifra 2” | Captură Instagram

Richard Abou Zaki își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Juratul de la Chefi la cuțite a împlinit 29 de ani, iar de aniversarea lui a transmis un mesaj emoționant, în care a vorbit despre cele mai mari realizări ale lui din ultimul deceniu.

Chef Richard Abou Zaki își sărbătorește ziua de naștere

De ziua lui de naștere, Richard Abou Zaki a primit mai multe mesaje din partea apropiaților. La 29 de ani, juratul de la Chefi la cuțite se declară un bărbat împlinit și a vorbit despre cele mai mari realizări ale lui din ultimii zece ani, printre care faptul că a devenit tată. Chef Richard are în continuare planuri mari și se bucură de sprijinul familiei.

„La mulți ani mie! Începe oficial ultima mea aniversare cu cifra doi. În acest deceniu s-au întâmplat atât de multe lucruri: am devenit tată, am muncit mult, am râs, am plâns, am călătorit prin lume, am deschis restaurante, am apărut la televizor, am scris o carte... și multe altele… Dar cel mai frumos lucru este să știu că vor urma și mai multe. Pentru că acesta nu este momentul să încetez să visez. Vă îmbrățișez pe toți!”, a transmis chef Richard Abou Zaki pe contul personal de Instagram.

Richard Abou Zaki și mama fiicei lui sunt împreună de aproape un deceniu

Richard Abou Zaki și Alessandra Ferrari sunt împreună de nouă ani. Cei doi s-au cunoscut în Italia, iar de atunci sunt de nedespărțit. Partenera sa lucrează în același domeniu, mai exact la una dintre cele mai cunoscute școli de bucătărie din Europa, notează Spynews.

Și Alessandra Ferrari i-a transmis un mesaj emoționant lui chef Richard Abou Zaki de ziua lui de naștere.

„La mulți ani tăticului nostru prețios. Te iubim până la lună și înapoi”, a scris aceasta, la Instastory, în dreptul unei fotografii care îl înfățișează pe chef Richard alături de ea și fiica lor.

Chef Richard Abou Zaki, „copilul-minune” al gastronomiei europene

Richard Abou Zaki, născut la Piatra Neamț, este un exemplu remarcabil de perseverență și talent în lumea gastronomiei. La doar 27 de ani, a devenit unul dintre cei mai tineri bucătari din Italia care a obținut o stea Michelin, iar, în prezent, este jurat în emisiunea Chefi la cuțite de pe Antena 1.

La vârsta de cinci ani, Richard s-a mutat în Italia împreună cu mama sa, de origine română. Tatăl său, de origine libaneză, s-a stabilit în America după despărțirea părinților. Pasiunea pentru gătit a început la opt ani, când, rămas singur acasă, a început să experimenteze în bucătărie pentru a-și prepara mesele. Această pasiune timpurie a fost susținută de mama sa, care l-a încurajat să urmeze cursurile unui colegiu culinar privat.

Richard și-a început cariera în prestigiosul restaurant Le Gavroche din Londra, primul restaurant cu trei stele Michelin din Anglia. După un an și jumătate, s-a întors în Italia, unde a lucrat ca sous-chef alături de faimosul Chef Massimo Bottura la Osteria Francescana din Modena, un restaurant cu trei stele Michelin, clasat de două ori pe locul 1 în lista celor mai bune 50 de restaurante din lume.

În 2020, Richard a deschis propriul său restaurant, Retroscena, în Porto San Giorgio. După doar nouă luni de la deschidere, Retroscena a primit o stea Michelin, confirmând talentul și dedicația lui Richard în arta culinară. În prezent, el deține patru restaurante în Italia, continuând să inoveze și să impresioneze în domeniul gastronomiei.

Pe lângă realizările sale culinare, Richard a avut ocazia să gătească pentru personalități de renume, inclusiv pentru Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și pentru fostul președinte american Barack Obama.

În 2023, Richard a participat ca invitat în sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite, impresionând jurații cu abilitățile sale. Ulterior, în 2024, a fost invitat să se alăture juriului emisiunii, alături de Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner, înlocuindu-i pe Sorin Bontea, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu.

Richard trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenera sa, Alessandra, cu care are o fiică, Carlotta. Deși nu sunt căsătoriți, relația lor este solidă, bazată pe pasiunea comună pentru gastronomie. Carlotta, la doar patru ani, a avut deja ocazia să mănânce în peste 20 de restaurante cu stele Michelin, demonstrând interesul pentru lumea culinară.

Pentru Richard, bucătăria este o formă de artă și expresie personală. El crede în importanța echipei și a inovației, considerând că fiecare preparat trebuie să spună o poveste și să ofere o experiență unică.

Astfel, parcursul profesional al lui Richard Abou Zaki este o inspirație pentru tinerii bucătari și pentru toți cei care cred în puterea visurilor și a muncii dedicate.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Citește și
