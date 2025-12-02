Chefi la cuțite, 1 decembrie 2025. Chef Alexandru Sautner a dat cuțitul de aur. Cine l-a primit și ce concurenți au atras atenția

Chef Alexandru Sautner a dat cuțitul de aur în ediția 9 din sezonul 16 „Chefi la cuțite”, de pe 1 decembrie 2025. De asemenea, au existat concurenți care au reușit să impresioneze cu poveștile lor de viață sau preparatele delicioase.

Chef Alexandru Sautner a dat cuțitul de aur în ediția 9 din sezonul 16 „Chefi la cuțite", de pe 1 decembrie 2025

Telespectatorii au avut parte de o nouă ediție spectaculoasă din „Chefi la cuțite” sezonul 16, pe data de 1 decembrie 2025. Aceștia au putut vedea concurenți ambițioși, dar și rețete de-a dreptul senzaționale.

Tensiunile, discuțiile acide, provocările și situațiile neașteptate nu au întârziat să apară pe micile ecrane ale publicului. Jurații au avut parte de momente de neuitat în platoul show-ului culinar, în mod special la jocul pentru amuletă.

Cine l-a convins pe chef Alexandru Sautner să-i dea cuțitul de aur în ediția 9 a sezonului 16 Chefi la cuțite, de pe 1 decembrie 2025

Tot în ediția 9 a sezonului 16 Chefi la cuțite, de pe 1 decembrie 2025, chef Alexandru Sautner a oferit cuțitul de aur. Cel care a reușit să-l impresioneze peste măsură a fost Alexandru Gabriel Helju.

Tânărul în vârstă de 32 de ani este din Sebeș și are o carieră uluitoare în domeniul culinar. În platoul show-ului culinar, acesta a dat lovitura cu o rețetă deosebită de langustină. Jurații i-au lăudat abilitățile de bucătar.

„Nu este ceva cu care să te saturi, ceva minimalist și frumos!”, a spus concurentul despre preparatul său.

Emoțiile au atins cote maxime pentru Alexandru Gabriel Helju atunci când jurații au ridicat cloșurile și a văzut patru cuțite. Bucuria lui s-a amplificat la vestea că chef Alexandru Sautner își dorește să-i ofere cuțitul de aur.

„Tremur tot, palmele sunt transpirate!”, a zis concurentul.

„Nu-mi vine să cred!”, a mai adăugat Alexandru Gabriel Helju.

„De când îl aștept! Zici că este copilul meu, mi-a fost predestinat! O să-mi schimbe viața!”, a fost reacția lui chef Alexandru Sautner.

Ce concurenți au pășit în fața chefilor în ediția 9 a sezonului 16 Chefi la cuțite, de pe 1 decembrie 2025

O mulțime de concurenți și-au făcut curaj să vină la „Chefi la cuțite” în ediția 9 de pe 1 decembrie 2025. Unii au reușit să atragă atenția cu preparatele lor, în timp ce alții s-au făcut remarcați prin poveștile de viață pe care le-au prezentat.

Dragoș Porumb, Liviu Florin, Ștef Alexandru, Răzvan Bercea au marcat o premieră la Chefi la cuțite

Dragoș Porumb (28 de ani), Liviu Florin (36 de ani), Ștef Alexandru (25 de ani), Răzvan Bercea (36 de ani) au deschis seara preparatelor memorabile la Chefi la cuțite. Mai mult, concurenții au marcat și o premieră în cadrul emisiunii. Este pentru prima oară când se gătește în patru persoane.

Cei patru au venit tocmai din Oradea pentru a le arăta juraților cât de bine se descurcă în bucătărie. Aceștia au o experiență vastă în domeniu, iar drept dovadă au stat chiar rețelele prezente pe bandă.

La final, concurenții au primit 4 cuțite din partea chefilor.

Kishor Thami a atras toată atenția juraților cu felul său carismatic

Un alt concurent care s-a făcut remarcat cu ușurință în ediția 9 a sezonului 16 Chefi la cuțite, de pe 1 decembrie 2025 a fost Kishor Thami, un tânăr de 29 de ani. Acesta locuiește în București și este bucătar la un restaurant chinezesc.

Kishor Thami a reușit să-i convingă pe jurați că locul lui este în competiția show-ului culinar. Așadar, tânărul a primit 3 cuțite de la chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Richard Abou Zaki.

Bianca Jurca și Andrada Cioc, prietenele care au venit împreună la Chefi la cuțite pentru a face furori cu preparatele lor

Bianca Jurcă are 40 de ani, vine din Timișoara și de profesie este jurist. Concurenta nu și-a făcut apariția singură în platoul show-ului culinar, ci alături de cea mai bună prietenă a ei, Andrada Cioc.

Cele două au legat o prietenie frumoasă de pe vremea în care erau cumnate. Deși Andrada Cioc nu mai formează un cuplu cu fratele Biancăi Jurca, acestea au rămas foarte apropiate, lucrând împreună.

Preparatele concurentelor au stârnit o mulțime de reacții din partea juraților. Din păcate, doar Bianca Jurca a trecut în etapa următoare a competiției, primind trei cuțite de la chef Orlando Zaharia, chef Ștefan Popescu și chef Alexandru Sautner.

Andrei Daniel Crișu a generat o discuție aprinsă în platoul Chefi la cuțite

Andrei Daniel Crișu are 19 ani, este lucrător abator, locuiește în Germania și a venit la Chefi la cuțite pentru a demonstra că poate mai mult. Tânărul le-a pregătit juraților paste carbonara, un preparat ce a generat o discuție aprinsă în platou.

La final, concurentul a plecat acasă fără cuțit, dar încurajat să își urmeze visul.

Sorina Jumugă i-a fascinat pe jurații Chefi la cuțite cu un desert delicios

Sorina Jumugă are 30 de ani, locuiește în București și este de profesie cofetar. Pentru a-i cuceri pe jurați, aceasta s-a decis să realizeze un tort red velvet cu fructe de pădure. Desertul a fost pe placul tuturor, motiv pentru care a primit patru cuțite.

Maria Voinea a făcut senzație în platoul Chefi la cuțite cu felul său carismatic și rețeta de ardei umplut

Maria Voinea are 70 de ani, vine din Petroșani și a fost înscrisă de nepoata ei la Chefi la cuțite. Pe lângă preparatul gustos pe care a putut să-l facă, concurenta le-a atras atenția juraților și cu povestea de iubire pe care a trăit-o alături de soțul ei.

După ce spus juraților cum și-a cunoscut sufletul pereche, Maria Voinea a primit o veste care a făcut-o să zâmbească. Femeia a obținut 4 cuțite. Așadar, merge în etapa următoare a competiției.

Lorin Schebor și-a schimbat jobul pentru a putea veni la Chefi la cuțite

Lorin Schebor are 29 de ani, locuiește în Cluj Napoca și de profesie este barman. Pentru a putea ajunge la Chefi la cuțite, tânărul a fost nevoit să își schimbe meseria.

În ediția 9 a sezonului 16 Chefi la cuțite, de pe 1 decembrie 2025, concurentul le-a gătit juraților un steak de conopidă pe un pat de humus și crutoane de năut. Este vorba despre un preparat pe care l-a gătit mult timp de când a devenit vegan.

Lorin Schebor gătește din copilărie și consideră că dă gust mâncării, însă și-a dorit să afle și părerea chefilor. La final, tânărul a primit 4 cuțite.

Adrian Gheorghe Giurgiu l-a făcut pe chef Ștefan Popescu să-i ofere o a doua șansă

Adrian Gheorghe Giurgiu are 47 de ani, locuiește de 24 de ani în Italia și este vicepreședinte asociație de români în diaspora. Acesta a venit la Chefi la cuțite cu o rețetă de tiramisu fără cafea, transmisă din generație în generație.

Deși a primit doar două cuțite, concurentul a reușit să-l facă pe chef Ștefan Popescu să își schimbe alegerea. Acesta i-a oferit o a doua șansă după ce și-a dat seama că pișcoturile au fost făcute de Adrian Gheorghe Giurgiu în bucătăria show-ului culinar.

Petra Iuliana Pintilie și Graurii au emoționat jurații Chefi la cuțite

Petra Iuliana Pintilie și Graurii au emoționat jurații Chefi la cuțite cu poveștile lor de viață, dar și cu faptele bune pe care le-au făcut pentru cei nevoiași. Concurenta le-a dezvăluit chefilor că este nevăzătoare din naștere, însă acest lucru nu reprezintă un obstacol pentru ea, fiind chiar funcționar public.

Cei trei au primit patru cuțite pentru rețeta de omletă spaniolă, dar și o mulțime de laude din partea juraților.

Sezonul 16 Chefi la cuțite