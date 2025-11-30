Chefi la cuțite, 30 noiembrie 2025. Suellen Carey s-a căsătorit și a divorțat de ea însăși. Un chef a refuzat să guste mâncarea ei

Jurații Chefi la cuțite au fost luați prin surprindere de o concurentă transgender care le-a gătit un preparat pe care nu l-au mai văzut niciodată. Ce a gătit Suellen Carey și cu ce poveste de viață i-a impresionat pe cei patru chefi.

În cea de-a opta ediție a sezonului 16 Chefi la cuțite, o mulțime de concurenți i-au impresionat pe jurați atât cu preparatele lor, cât și cu poveștile de viață. Printre aceștia s-a numărat și o femeie transgender care i-a contrariat pe chefi încă dinainte să își facă apariția în platou.

Descoperă în rândurile de mai jos cine este Suellen Carey, ce a gătit încât Chef Ștefan Popescu a refuzat să guste inițial din mâncarea ei și prin ce experiențe a trecut aceasta de-a lungul timpului.

Suellen Carey, concurenta transgender de la Chefi la cuțite care s-a căsătorit și a divorțat de ea însăși. Chef Ștefan a refuzat să guste mâncarea concurentei transgender de la Chefi la cuțite

Suellen Carey este o femeie transgender născută în Brazilia care în prezent locuiește în Londra. Ea a pregătit la Chefi la cuțite o mâncare pe care jurații nu au mai văzut-o niciodată, iar pentru că nu le-a fost foarte clar ceea ce au avut în farfurie, aceștia au jurizat pe măsură.

Mai mult decât atât, unul dintre ei chiar a refuzat inițial să guste, mărturisind că îi este frică. Este vorba despre Chef Ștefan Popescu, cel pe care Chef Alexandru Sautner l-a convins să îi dea o șansă preparatului pentru a putea juriza.

„Din respect, totuși, o să gust” a zis juratul în cele din urmă.

După ce au văzut cine a gătit mâncarea intens dezbătută, chefii au fost curioși să afle mai multe detalii despre transformarea ei.

„Am început la 15 ani. Mama, tata... m-au protejat mutl! M-am născut în familia perfectă pentru mine. Bineînțeles, când am început a fost dificil. Ca să faci tranziția, ai nevoie de bani pentru operațiile estetice, să cumperi rochii, exact ca o femeie. În acest moment am doar cinci operații estetice” a spus aceasta, urmând să vorbească despre toate intervențiile suferite:

„Prima oară am fost operată la sâni, dar i-am operat de două ori pentru că la prima operație erau lăsați. Eu îmi doream ceva mai ridicat. Mi-am operat nasul, bărbia. Mi-am făcut o liposucție și, de asemenea, am făcut o brahioplatie la brațe. Când o să am mai mulți bani, sigur, o să îmi mai fac”.

Suellen nu s-a oprit cu surprizele aici, pentru că ea a intrat și mai mult în detalii personale, mărturisindu-le juraților că a fost căsătorită cu ea însăși, dar că a decis să divorțeze în cele din urmă.

„Eu m-am căsătorit cu mine însămi, pentru că mă iubesc foarte mult, iar căsătoria sologamă este o demonstrație de iubire. Mulți oameni cred că în cazul meu este vorba ori de stimă de sine scăzută ori din narcisism, dar nu, în cazul meu este vorba despre iubire. De aceea m-am căsătorit cu mine însămi.

Nu am semnat niciun act de căsătorie, nu există lege. E ceva simbolic. Am invitat la nunta mea prieteni apropiați și pe sora mea care locuiește în Londra cu mine. Am postat totul de la nuntă pe rețele mele sociale. Videoclipuri, fotografii, iar povestea mea a devenit virală pe internet.

Oamenii spuneau că nu am un Dumnezeu și că ar trebui să am un Dumnezeu în viața mea. Îmi spuneau că sunt nebună, că am nevoie de tratament psihologic și de terapie, dar au existat și multe persoane cărora le-a plăcut ce am făcut. Multe imagini au devenit meme-uri și a fost amuzant. Ulterior, am divorțat de mine pentru că vreau să mă bucur de viața în doi” a explicat ea cu zâmbetul pe buze.

După ce au aflat și ce este preparatul pe care l-a făcut aceasta, jurații au decis să îi ofere un cuțit de argint al prieteniei, mulțumindu-i pentru prezență, dar și pentru că au aflat ce este Salpicao, mâncarea extrem de populară în Brazilia.

Noul sezonul Chefi la cuțite schimbă jocul!

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au intrat din 16 noiembrie în competiția încinsă a sezonului 16 Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Este sezonul care schimbă jocul, iar jurații au parte de schimbări care fac întrecerea lor culinară și mai aprigă.

Dacă până acum jurații de pe ultimele două locuri în clasamentul punctajelor de la amulete împărțeau conducerea unei echipe, de acum înainte fiecare Chef va avea echipa sa de concurenți, inclusiv cel care se va situa pe ultima poziție în clasament.

„Mi-am dorit asta încă de la început. Să fim independenți, să nu mai împărțim coordonarea unei echipe în cazul în care clasamentul amuletelor te duce în această ipostază”, a mărturisit cu emoție Chef Orlando Zaharia.

„Ce bucurie uriașă! Miza crește acum pentru noi: e clar că urmează un sezon memorabil”, a declarat și Chef Alexandru Sautner.

„Toți așteptam, speram să se întâmple asta: 4 echipe! Asta face competiția mult mai frumoasă: să ne luptăm având fiecare oamenii lui”, a spus și Chef Richard Abou Zaki.

„Irina ne-a făcut, într-adevăr, o surpriză fantastică! Abia aștept să întru în luptă cu propria echipă”, a adăugat și Chef Ștefan Popescu înainte de începerea noului sezon.

Așadar, pe lângă noutatea pe care o aduce etapa bătăliilor pentru amulete, desfășurate în locuri emblematice din țară, vestea că începând din sezonul 16 vor fi patru echipe în competiție a adus entuziasm în rândul Chefilor.

Însă acestea nu sunt singurele noutăți: jurații mai au de descoperit o regulă nouă care va crește adrenalina în cel mai așteptat show culinar al toamnei.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 16 se difuzează duminică (ora 20:00) și luni, marți și miercuri (ora 20:30). Nu uita că poți oricând să urmărești toate sezoanele Chefi la cuțite pe AntenaPLAY!