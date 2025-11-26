Chefi la cuțite, 26 noiembrie 2025. Chef Ștefan Popescu a oferit cuțitul de aur! Cine l-a primit și cine s-a făcut remarcat astăzi

A șaptea ediție din noul sezon al emisiunii Chefi la Cuțite, difuzată pe 26 noiembrie 2025, a fost una de-a dreptul spectaculoasă. A doua bombă cu trei amulete a intrat in portofoliul chefilor, iar un jurat a oferit cuțitul său de aur.

Ediția 7 din sezonul 16 Chefi la cuțite a adus în atenția telespectatorilor o mulțime de momente intense, pline de amuzament și emoții, dar și concurenți cu povești de viață de-a dreptul impresionante.

În timp ce unii au captivat atenția juraților cu preparatele lor, alții au reușit să îi convingă că merită o șansă în marea competiție datorită determinării și dorinței de a reuși să facă parte dintr-un astfel de proiect.

Ce s-a întâmplat în ediția din 26 noiembrie 2025 la Chefi la cuțite! Chef Ștefan Popescu a oferit cuțitul de aur, iar a doua bombă cu trei amulete a intrat în portofoliul juraților

Primul concurent care a pășit în platoul Chefi la cuțite în ediția 7 a sezonului 16 este Badar Zsolt. El are 23 de ani, este din Satu Mare și s-a înscris la emisiune cu gândul de a câștiga atât un cuțit de aur, cât și marele premiu.

Pentru audiții el a pregătit un preparat inedit intitulat surf și turf și a impresionat inclusiv cu locul de muncă pe care l-a avut. Mai exact, tânărul a gătit pentru frații Tate o bună perioadă de timp în care a fost nevoit să se ridice la unele dintre cele mai înalte standarde din România.

Zsolt a gătit o mulțime de preparate speciale pentru cei doi, însă adevărata provocare a fost atunci când a fost nevoit să prepare carne de balenă.

„Am avut un eveniment unde am cunoscut o persoană care avea contactul de la frații Tate și prin ea am ajuns la ei. După ce s-a terminat evenimentul le-a dat și lor drumul din închisoare și au avut nevoie de un bucătar la ei. Acolo am petrecut undeva la 7 luni, gătindu-le zilnic.

Frații Tate aveau următoarele pretenții: voiau să mănânce doar o dată pe zi și masa aia să fie una consistentă care să conțină multă carne. La niște petreceri la care am gătit niște cantităție exagerat de mari, se strângeau undeva la 100 de participanți și au consumat în 2 zile undeva la 120 de kilograme de vită, fructe de mare și alte chestii. Una dintre celebritățile pentru care am gătit la frații Tate este Jason Derulo.” povestea el.

„Am avut un eveniment în care m-au rugat să le gătesc balenă. Au adus ei balena din Norvegia. A venit cu un termobox mic în care era mușchi de balenă. Are un gust interesant, dacă e gătit spre medium-rare are un gust foarte puternic de ficat de porc și când e gătit spre well-done are gust de vită apoasă.” le-a mai spus Zsolt chefilor care erau curioși de gustul acesteia.

Pentru preparatul său nu a primit cuțitul de aur, însă a reușit să câștige 4 cuțite în cloche, 4 cuțite care l-au trimis pe Zsolt direct în bootcamp.

Al doilea concurent, Alexandru Novăcescu, un bucătar din Caraș Severin, în vârstă de 32 de ani, a venit de asemenea la emisiune cu gândul de a ajunge cât mai departe și, de ce nu, să câștige marele premiu.

El a gătit piept de pui supreme cu piure de cartofi și usturoi copt și a primit 4 cuțite care i-au adus un mare zâmbet pe față, fiind extrem de mândru de faptul că a reușit să îi cucerească pe chefi.

Mărioara Nucșoreanu este următoarea care a pășit în bucătăria Chefi la cuțite, acolo unde a pregătit pentru jurați un tort cu cremă cheesecake cu lămâie și zmeură. Ea are 35 de ani, este stabilită în Germania și are o poveste de viață impresionantă care i-a emoționat și pe chefi.

Pentru preparatul ei, Mărioara a primit 2 cuțite, însă Chef Richard a vrut să îi mai dea o șansă și i-a oferit un cuțit, văzând cât de tare și-a dorit să treacă în etapa următoare.

Alfred Hodor OG Eastbull este următorul concurent care și-a făcut apariția în platou, luându-i pe chefi prin surprindere cu preparatul său. El este un rapper cunoscut atât în Italia, cât și în România, iar la Chefi la cuțite a venit să demonstreze că muzica nu este singura lui pasiune.

El a pregătit paste carbonara alla romana și a reușit să câștige și cuțitul de argint al prieteniei, pe lângă cele 3 cuțite obținute de la Chef Richard, Chef Sautner și Chef Orlando. Artistul a impresionat și cu intrarea sa în platou, care a fost destul de puternică, având în vedere că a venit însoțit de două gărzi de corp.

Următorul concurent care a venit să dea tot ce are mai bun pentru a le câștiga inimile chefilor este Georgian Doru Jercălău. El a pregătit pentru jurați file de scorpie de mare cu risotto și licom de spanac, iar preparatul său a reușit să îl trimită în etapa următoare, deoarece, chiar dacă inițial a primit 3 cuțite din partea lui Chef Orlando și Chef Sautner, chef Ștefan s-a decis să îi ofere șansa de a ajunge în bootcamp.

Radu Constantin este un alt concurent care a reușit să câștige aprecierea chefilor, deoarece el a gătit un păstrăv confiat în unt, spumă de hrean, gel de sfeclă roșie și icre de păstrăv. El este din Ploiești, are 31 de ani și este prieten cu Georgian Jercălău, concurentul care a fost în fața chefilor înaintea lui.

Gustul preparatului său a reușit să îi aducă 3 cuțite, dar și felicitări din partea lui Chef Orlando, Chef Richard și Chef Sautner.

Pavel Istratii este următorul concurent care a reușit la rândul lui să impresioneze trei dintre Chefi. El are 27 de ani, vine din Londra, și a decis să gătească lup de mare cu sos de roșii și mămăligă prăjită.

El a reușit să obțină cuțite din partea lui Chef Richard, Chef Orlando și Chef Sautner și s-a bucurat din plin de reușita sa.

Mihăiță Ionică Boghiceanu are 32 de ani, este ajutor de bucătar și a venit pregătit la Chefi la cuțite pentru a intra în marile echipe ale sezonului 16. Totuși, preparatul său, penne al pesto rosso, nu a reușit să îi convingă pe chefi, dat fiind că el a primit cuțite doar din partea lui Chef Ștefan și Chef Orlando.

Bogdan Sabangianu este un alt concurent care a dat tot ce a avut mai bun pentru a ajunge cât mai departe în competiție. El are 40 de ani, a venit din Tulcea și a gătit piept de prepeliță cu piure de cartofi de trufe și un sos de coacăze negre.

Trei dintre chefi au fost cuceriți de gustul preparatului său, motiv pentru care i-au și oferit cuțite.

Tal Berkovich este concurenta care a reușit să îl cucerească cu adevărat pe Chef Ștefan, deoarece el a decis să îi ofere cuțitul de aur pentru preparatul pe care l-a făcut. Ea este actriță și chef holistic în Los Angeles și a obținut cuțite de la toți jurații pentru preparatele sale.

Ea a venit însoțită de prietena ei, Alina Pușcău și a decis să gătească pentru chefi mille-feuille de sfeclă roție cu caviar de mărar, pe care îl numește „Inima mamei” și pe care l-a dedicat tuturor mamelor din România, dar și o porție de papanași fără gluten cu vată de zahăr pe care îi numește „Inima mea nu se schimbă niciodată” și care sunt dedicați tuturor îndrăgostiților.

„De când ai intrat aici, am simțit că soarele strălucește! Cred că putem face o echipă grozavă! Când ți-am gustat preparatul, am simțit ceva special! Am să îți înmânez cuțitul de aur! Asta înseamnă că automat faci parte din echipa mea deja!” i-a spus Chef Ștefan, făcându-i lui Tal o bucurie uriașă.

Alina Elena Oprea este ultima concurentă din ediția 7 a sezonului 16 care a pășit în platou și care a și reușit să îi încânte pe jurați cu preparatul ei. În vârstă de 36 de ani, ea este director de marketing și a venit la emisiune să demonstreze că are o pasiune uriașă și pentru lumea gastronomiei.

Concurenta a gătit chifteluțe marinate în sos de roșii cu măsline și a reușit să obțină cuțite de la Chef Sautner, Chef Richard și Chef Orlando.

Chefi la cuțite continuă aventura la malul mării! Gina Bradea a decis cine a câștigat a doua bombă cu 3 amulete din sezonul 16

„Bine ați venit din nou la mare, dragii mei! Era păcat să nu folosim încă o dată această locație extraordinară. N-am venit cu mâna goală. În primul și în primul rând o să încep cu invitata noastră din seara aceasta. Gina Bradea!” a fost primul anunț făcut de prezentatoarea emisiunii imediat ce întreaga echipă a trecut la treabă.

Irina Fodor le-a prezentat-o chefilor pe invitata specială, dezvăluind câteva informații importante despre ea, tocmai pentru ca jurații să își facă o idee despre provocarea zilei.

„A început ca bucătar, cofetar, patiser, barman, bufetier, ospătar. A făcut de toate! A locuit și în Italia vreo 8 ani alături de soț unde a început să scrie un blog culinar, apoi s-a întors în România definitiv și se ocupă de vlog (...) unde împreună cu soțul ei postează rețete video pas cu pas. A publicat și o carte de bucate cu rețete de suflet” a spus ea cu puțin timp înainte de a scoate la iveală și cea de-a doua bombă cu mai multe amulete din sezon.

Irina a continuat cu surprizele și le-a mărturisit chefilor că tema zilei este următoarea:

„M-am gândit că un espresso macchiato merge chiar și în mâncare. Că e fel principal, că e desert, fie ce vreți voi, astăzi aș vrea să bem o cafeluță așa cum doriți voi să vă exprimați în farfuria voastră”.

Chefii au decis să gătească astfel:

Chef Orlando: Un cheesecake de cafea

Chef Sautner: Un bisque de pește și tuile de cafea

Chef Richard: Un risotto cu ciocolată, fructe de pădure cu sos de caramel și cu fragrant înăuntru.

Chef Ștefan: Mușchiuleț de porc în crustă de verdeață cu cafea

Gina Bradea a gustat din fiecare preparat, însă unul singur a convins-o că merită punctajul maxim.

În cele din urmă, ea a decis următorul clasament:

5 puncte - Chef Orlando

4 puncte - Chef Sautner

3 puncte - Chef Richard

2 puncte - Chef Ștefan

Noul sezonul Chefi la cuțite schimbă jocul!

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au intrat din 16 noiembrie în competiția încinsă a sezonului 16 Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Este sezonul care schimbă jocul, iar jurații au parte de schimbări care fac întrecerea lor culinară și mai aprigă.

Dacă până acum jurații de pe ultimele două locuri în clasamentul punctajelor de la amulete împărțeau conducerea unei echipe, de acum înainte fiecare Chef va avea echipa sa de concurenți, inclusiv cel care se va situa pe ultima poziție în clasament.

„Mi-am dorit asta încă de la început. Să fim independenți, să nu mai împărțim coordonarea unei echipe în cazul în care clasamentul amuletelor te duce în această ipostază”, a mărturisit cu emoție Chef Orlando Zaharia.

„Ce bucurie uriașă! Miza crește acum pentru noi: e clar că urmează un sezon memorabil”, a declarat și Chef Alexandru Sautner.

„Toți așteptam, speram să se întâmple asta: 4 echipe! Asta face competiția mult mai frumoasă: să ne luptăm având fiecare oamenii lui”, a spus și Chef Richard Abou Zaki.

„Irina ne-a făcut, într-adevăr, o surpriză fantastică! Abia aștept să întru în luptă cu propria echipă”, a adăugat și Chef Ștefan Popescu înainte de începerea noului sezon.

Așadar, pe lângă noutatea pe care o aduce etapa bătăliilor pentru amulete, desfășurate în locuri emblematice din țară, vestea că începând din sezonul 16 vor fi patru echipe în competiție a adus entuziasm în rândul Chefilor.

Însă acestea nu sunt singurele noutăți: jurații mai au de descoperit o regulă nouă care va crește adrenalina în cel mai așteptat show culinar al toamnei.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 16 se difuzează duminică (ora 20:00) și luni, marți și miercuri (ora 20:30). Nu uita că poți oricând să urmărești toate sezoanele Chefi la cuțite pe AntenaPLAY!