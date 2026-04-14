Chefi la cuțite, 14 aprilie 2026. Banda a adus un verdict neașteptat după al doilea battle. De ce au ieșit scântei între chefi

Banda a adus un verdict neașteptat după cel de-al doilea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2026. De asemenea, au ieșit scântei între chef Alexandru Sautner și chef Richard Abou Zaki.

Proba celui de-al doilea battle al sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2026, nu a fost deloc ușoară. Echipele au fost nevoite să facă un meniu complet cu preparate asiatice din diferite țări în doar 60 de minute.

Au existat situații tensionate, replici acide, reproșuri și momente neașteptate, însă toți concurenții s-au descurcat de minune. Chiar dacă au primit o amuletă puternică de la chef Richard Abou Zaki, echipele au reușit să facă față provocărilor.

De data aceasta, foștii concurenți Asia Express au pășit pe platoul de filmare pentru a juriza farfuriile echipelor. Toți au fost extrem de atenți la plating, dar și la gustul preparatelor. După ce au analizat fiecare element, aceștia au luat și o decizie.

Cine a câștigat cel de-al doilea battle al sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2026

Concurenții au așteptat cu nerăbdare să afle verdictul final al degustătorilor, după cel de-al doilea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2026. Primele farfurii care au revenit în bucătăria show-ului culinar au fost gri, motiv pentru care chef Orlando Zaharia și-a stăpânit cu greu entuziasmul.

De asemenea, chef Alexandru Sautner a avut parte de o surpriză atunci când farfuria echipei sale a apărut pe bandă. Juratul și concurenții săi au fost „taxați” pentru că nu au respectat amuleta dată de chef Richard Abou Zaki.

Așadar, farfuria confiscată a stârnit o mulțime de reacții din partea juraților. S-au spus vorbe la nervi între chef Alexandru Sautner și chef Richard Abou Zaki,

„Am fost penalizat mult prea ușor! E normal că vor să câștige și speculează despre orice greșeală a noastră”, a dezvăluit juratul cu tunică verde.

„Ai furat sistemul!”, i-a spus chef Richard Abou Zaki.

După o lungă așteptare, banda a adus verdictul final. Echipa gri a avut cele mai multe farfurii. Așadar, chef Orlando Zaharia și concurenții lui au câștigat cel de-al doilea battle. O victorie consecutivă pentru aceștia.

„N-ai cum așa ceva! Nu există! Îmi venea să plâng. Știu și de ce îmi venea să plâng. De ciudă! Frustrare mare! (...) Ăștia pleacă liniștiți, iar noi rămânem acolo în tensiunea aia!”, a spus Bianca Podosu din echipa bordo.

„Am fost iar aproape!”, a evidențiat chef Alexandru Sautner.

„Mi se pare ceva ireal să iau 0 farfurii. Am respectat tema, am avut gustul acolo.”, a mărturisit și chef Ștefan Popescu.

„Nu pot să cred! A doua victorie consecutiv. E și cea mai dulce victorie din sezonul ăsta! Mulțumesc Doamne! Cineva acolo sus ne iubește! Ce pot să fac? Mă duc la bere că nu vreau să vă rețin prea mult. Îmi cer scuze colegilor mei, vă iubesc oricum cu bune, cu rele.”, a fost reacția lui chef Orlando Zaharia.

„Chiar nu înțeleg de ce nu am câștigat astăzi. Mă enervează și mai mult că îmi mai trebuia o farfurie”, chef Richard Abou Zaki.

„Cea mai mică echipă poate să fie puternică!”, a dezvăluit o concurentă din echipa gri.

Așadar, echipa bej, echipa bordo și echipa verde au intrat pentru a doua oară la proba individuală.

„Ne-am demoralizat!”, a spus Andreea Nedelcu.

