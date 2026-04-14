Antena Căutare
Chefi la cuțite, 14 aprilie 2026. Irina Fodor a adus Roata Destinului în bucătărie. Ce temă neașteptată au primit echipele

Irina Fodor le-a pregătit o surpriză de zile mari echipelor la cel de-al doilea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2026. Prezentatoarea TV a adus Roata Destinului în bucătărie. Toți au fost uluiți când au aflat tema probei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Aprilie 2026, 21:00 | Actualizat Marti, 14 Aprilie 2026, 21:01

Concurenții și jurații au avut parte de noi provocări la cel de-al doilea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2026. De data aceasta, Roata Destinului a decis soarta echipelor, punându-le la încercare cu o temă dificilă.

Nici bine nu a intrat în platoul show-ului culinar că Irina Fodor a făcut un anunț important despre degustătorii de astăzi. Aceasta a dat vestea că foștii concurenți de la Asia Express vor juriza preparatele echipelor.

„Astăzi este momentul să o luăm de la capăt. O nouă zi, o nouă șansă să gătim farfurii subline și să arătăm ce putem cu toții. Gabi Tamaș, Dan Alexa, Serghei Mizil, Alina Pușcău, Raluca Bădulescu, Anda Adam, Karmen Minune, Olga Barcari, Joseph Adam, Cristina Postu. Ei vor gusta astăzi din preparatele voastre.

Am mai multe situații aici. Astăzi o să servim farfuriile cu suportul alb, căci altfel suntem în pericol să nu cumva să se fure sistemul”, a spus prezentatoarea TV.

„Ați remarcat că am numit 12 țări. Avem de făcut, de asemenea, un meniu alcătuit din starter, main course și desert. Fiecare echipă va trage la roată câte trei țări. O țară pentru starter, o țară pentru main course și o țară pentru desert”, a mai precizat Irina Fodor despre tema battle-ului.

Ce provocare au primit echipele de la Roata Destinului în cel de-al doilea battle din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2026

Toți au amuțit la aflarea noilor vești. De asemenea, reacțiile chefilor și concurenților nu au întârziat să își facă apariția în bucătărie.

„Doamne ferește, ce facem? (...) E groaznică proba asta!”, a spus chef Richard Abou Zaki.

„Gătim asiatic! Nu cred, Irina! Ce ne faci?!”, a evidențiat chef Ștefan Popescu.

Așadar, echipa gri este nevoită să facă un starter din Cambodgia, în timp ce echipa verde trebuie să pregătească un starter din Filipine. Chef Ștefan Popescu și concurenții lui s-au ales cu un starter din India, iar chef Richard Abou Zaki a primit Sri Lanka.

Pentru main course, chef Orlando Zaharia și concurenții săi trebuie să pregătească o rețetă din Filipine. Roata a venit cu o altă provocare pentru chef Alexandru Sautner, care trebuie să facă un main course din Sri Lanka. Echipa bej a primit Turcia pentru main course, iar echipa bordo s-a ales cu Laos.

La desert, echipa gri va trebui să facă o rețetă din Cambodgia pentru a completa meniul. Echipa verde și echipa bej au tras un desert din Filipine, iar echipa bordo din India.

Irina Fodor a anunțat că o să le ofere 5 minute în care pot căuta pe Google despre preparatele pe care le au de făcut.

Colaj cu Irina Fodor și jurații Chefi la cuțite lângă Roata Destinului
+23
Mai multe fotografii

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x