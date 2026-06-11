Mireasa, sezon 13. Ce spun Darius și doamna Melinda despre apropierile dintre Daniela și Mihai. Ce acuzații îi aduc fetei

Daniela și Mihai au avut parte de unele apropieri neașteptate, după ce fata s-a despărțit de Darius. În emisia live de la Mireasa: Capriciile Iubirii de miercuri, 10 iunie 2026, băiatul și mama lui au adus acuzații uluitoare la adresa fetei.

Tensiunile nu s-au încheiat între Daniela, doamna Melinda și Darius. După despărțirea de concurent, tânăra s-a apropiat tot mai mult de Mihai. Cei doi au avut parte de discuții profunde, ajutându-i să se cunoască din ce în ce mai bine.

Recent, aceștia au avut parte de o conversație intensă în care au vorbit despre felul de mâncare favorit, dar și despre calitățile pe care le au. Un lucru este cert, fata se simte atrasă de noul concurent din casa Mireasa: Meciul Iubirii.

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„Mi-a plăcut să stau de vorba cu el, dar ce-i drept este că nu am fost atât de prezentă pentru că aveam o stare destul de proastă după ce am văzut materialele de ieri. Și nici nu am avut așa chef, dar mi-a plăcut să vorbesc cu el. Pare un băiat liniștit și rezervat. Nu vreau să mă grăbesc cu păreri.

Îmi place cum a abordat situația și a făcut primii pași. S-a comportat foarte ok!”, a spus Daniela despre Mihai într-o discuție cu Roxana.

Darius și doamna Melinda consideră că Daniela s-a apropiat intenționat de Mihai

În emisia live de miercuri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 10 iunie 2026, Darius și doamna Melinda au declarat că Daniela a avut un motiv întemeiat pentru care s-a apropiat de Mihai în casa show-ului matrimonial.

Cei doi consideră că fata încearcă să-l facă gelos pe fostul iubit.

„Eu o știu pe Daniela o fată foarte rezervată și calculată, care nu se aruncă. Mie acum mi se pare că s-a aruncat prea devreme și că vrea să mă facă gelos. (....) N-am ce să zic, nu mă bag!”, au fost dezvăluirile lui Darius despre fosta parteneră.

De asemenea, fiul doamnei Melinda a mai punctat că gesturile Danielei îl fac să se îndepărteze, iar în general nu este o persoană geloasă.

„Parcă nu e ea!”, a mai adăugat mama concurentului.

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Și psihologul Eduard Puiu a decis să își spună părerea sinceră despre interacțiunea dintre Mihai și Daniela. De altfel, Paula Chirilă a evidențiat că între cei doi vede o conexiune aparte.

„Legat de situație: e dreptul Danielei să facă ce vrea cu Mihai. E treaba lor, nu știu cât timp mai au să se cunoască în casă suficient încât să lege o relație. O să vedem asta! Nu vreau să comentez! Am văzut pe material patru tipuri de zâmbete. Fiecare exprima ceva.

Am văzut un zâmbet satisfăcut la doamna Melinda că în sfârșit a scăpat de Daniela”, au fost dezvăluirile psihologului Eduard Puiu.

Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.