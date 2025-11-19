Chefi la cuțite, 19 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția de azi. Concurentul care a primit cuțitul de aur. Ce a gătit

A treia ediție a noului sezon Chefi la Cuțite, difuzată pe 19 noiembrie 2025, le-a oferit telespectatorilor atât preparate culinare spectaculoase, cât și povești de viață impresionante. Iată cele mai importante momente!

Sezonul nou a debutat în forță, iar chef Orlando Zaharia a acordat deja primul cuțit de aur al juraților. În ediția din această seară, atât publicul, cât și jurații au descoperit poveștile de viață ale concurenților și au putut vedea câtă pasiune pun aceștia în arta culinară. Iată cine a primit cuțitul de aur!

Tot ce s-a întâmplat la Chefi la cuțite, 19 noiembrie 2025. Preparatele care i-au uimit pe chefi

Iată ce s-a întâmplat în ediția aceasta și ce au spus jurații despre preparatele concurenților!

Concurentul care a pășit primul în platoul chefi în această ediția a fost Dănuț Iancu, care a povestit că soția lui știe că e la pescuit, nu la emisiune. Irina Fodor l-a ajutat cu un videoclip emoționant, către aceasta, unde i-a transmis că nu are de ce să se îngrijoreze.

În vârstă de 57 de ani, de meserie electrician, concurentul a reușit să surprindă plăcut pe chefi. Acesta a gătit un piept de pui cu cremă de smântănă, ceapă caramelizată, stafide, parmezan și decorate cu trandafiri de cartofi.

„Eu gătesc că am poftă, idei. Să vedem cum iese plating-ul”, spune concurentul înainte de jurizare.

Concurentul le-a vorbit despre viața lui: „Eu sunt electrician, dar am lucrat ca bucătar. Sunt la fel de pasionat de amândouă. Am plecat cu un vapor ilegal în 1992. Am stat 24 de zile în magazia vaporului, dar ne-au prins când am ajuns în Spania și ne-au trimis înapoi, dar am furat o bărcuță. Am stat 26 de ani acolo”, povestește concurentul.

Chef Richard l-a întrebat despre preparatul pe care l-a prezentat concurentul: „Ce ai gătit?”, întreabă el.

„Am pierdut prea mult timp cu trandafirul”, spune concurentul. Din păcate, el nu a primit niciun cuțit de la chefi.

Casandra Crișan a fost următoarea concurentă care a pășit în platoul de la Chefi la cuțite, 19 noiembrie 2025. În vârstă de 23 de ani, din Sălaj, de meserie skin specialist, concurenta a venit cu un preparat gustos în fața chefilor.

Citește și: Chefi la cuțite, 19 noiembrie 2025. Cine a câștigat amuleta din această seară. Cu ce avantaj a venit ea și ce au gătit chefii

Concurenta a făcut și o gafă în timpul audițiilor, a scăpat toată cutia de piper boabe în oală. S-a amuzat și a încercat să refacă ce a fost ruinat. Vită cu piure de mazăre a gătit ea.

„Am emoții. Am 23 de ani, lucrez în domeniul frumueții, la skincare. Am lucrat ca macaragiu, manevram macaraua, îmi plăcea tot ce ține de adrenalină, am vrut să-mi câștig singură banii. Am început ca bonă, în restaurante, e un domeniu dur. Părinții mei m-au lăsat la casa de copii, în prezent fac parte din ONG, îi sprijin pe cei din case de copii. La casa de copii, am fost soră mai mare, mai mică, am fost mamă. A fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Chiar am avut parte de iubire, afecțiune”, spune ea.

Concurenta a izbucnit în lacrimi la testimonial, pentru că a fost umplută de emoție. Casandra a primit 3 cuțite și merge mai departe în bootcamp.

Mihai Toma a fost următorul concurent care a gătit pentru chefi. De meserie tâmplar, concurentul în vârstă de 39 de ani, din Târgoviște, a gătit Brânză brie învelită în bacon, la cuptor.

Chefii nu au înțeles farfuriile pregătite de concurentul Mihai, iar din păcat acesta nu a primit niciun cuțit.

„Mă numesc Toma Mihai, fac din pasiune gătitul. E un hobby, eu sunt mulțumit că am ajuns până aici”, spune el.

„Preparatele tale au mari probleme! Sunt lucruri elementare, combinația ți-a sunat mișto, dar nu funcționează”, spune chef Orlando Zaharia.

Concurentul nu a primit niciun cuțit din partea chefilor.

Alin Lalu a reușit să-i surprindă pe chefi cu un platou foarte bun și a fost recompensat cu 4 cuțite din partea lor, astfel că a mers în Bootcamp. În vârstă de 20 de ani, concurentul din București a gătit Ravioli cu melci.

Citește și: Cine e Luca Francesco Zvaleni, cuțitul de aur al lui chef Richard. Ce studii are și cu cine a lucrat până în prezent concurentul

„Am emoții mari! Bună seara, sunt Lalu Alin, sunt chef de party, la un restaurant de fine dining. Înainte am fost în Focșani, în Franța. Bucătăria am început-o acum 5 ani de zile, am plecat de acasă pe litoral la 15 ani. Am copilărit la bunici, nici cu mama, nici cu tata. Tata nu a fost pregătit pentru un copil. Am trăit la țară, provin dintr-o familie foarte săracă. Cu bunica am avut cea mai bună relație. Pe ea o consider mama mea”, povestește concurentul.

Chefii l-au felicitat și i-au dat 4 cuțite, iar chef Richard a fost pe punctul să-i dea cuțitul de aur, însă pastele nu au fost perfecte!

Nușa Ioana Pîrvan a venit să gătească mici pentru chefi, însă a plecat doar cu un cuțit acasă. Simona Trușcă a reușit să surprindă chefii cu o porție de papanași și a primit 3 cuțite. Greta Andreea Alexa a primit de la chefi 4 cuțite, dat fiindcă farfuriile ei au fost foarte delicioase.

Rita Cimpoeșu și Veronica Petrișor, mamă și fiică, au gătit ciulama de pui și chifteluțe cu sos. Chefii le-au recompensat pe acestea cu 4 cuțite.

Cele două au venit din Iași, mamă și fiică, dar au reușit să-i surprindă pe chefi cu preparatele lor pline de savoare. „Bine v-am găsit! Sunt mândră și bucuroasă, nu am visat niciodată! Mulțumim că ne-ați dat ocazia”, spune Veronica.

Acestea au avut o poveste de viață foarte sensibilă, însă chefii au apreciat farfuriile pregătite de ele și le-au oferit 4 cuțite.

Rita a avut porbleme și cu fostul soț care era agresiv, însă a reușit să depășească toate obstacolele și să fie învingătoare în viață.

Simon R Alkalas a venit în fața chefilor cu un preaparat foarte complex și inedit. Însă nu a fost decât pe placul chefilor Orlando și Alexandru Sautner, iar dat fiindcă a primit doar două cuțite, el nu trece în etapa de Bootcamp.

„Bine v-am găsit! Sunt din Syria, sunt în România din 2008. Nu România era scopul, ci Canada. Sunt meat master. Am încercat să fac cât se poate de sănătos”, spune concurentul.

„Mie mi se pare că ești un pic arogănțel!”, spune chef Orlando Zaharia.

Chef Richard i-a dat cuțitul de aur lui Luca Francesco Zvaleni, la Chefi la cuțite, 19 noiembrie 2025

Luca Francesco Zvaleni, în vârstă de 26 de ani, locuiește în Monaco, de meserie este bucătar, a primit cuțitul de aur de la chef Richard, după ce toți ceilalți chefi, în afară de Chef Orlando Zaharia, care a oferit deja cuțitul său de aur, s-au luptat pentru el.

Concurentul lucrează la un restaurant cu 3 stele Michelin, în Monaco. S-a născut în Roma, a trăit toată viața acolo, iar mai târziu s-a mutat în sudul Franței, pe coasta de Azur.

„Franța e o etapă care trebuie făcută dcă vrei să crești în domeniul acesta, mai ales de fine dining și de bucătărie de acest fel. Am avut norocul la 16 ani de a intra într-un restaurant cu stea Michelin, am făcut o școală publică pe latura gastronomică. Caut perfecțiunea, am nevoie să-mi confirme cineva că fac bine și că sunt pe drumul cel bun”, spune concurentul la testimonialele de dinainte de a găti și de a le duce chefilor să mănânce din prreparatele sale.

El a gătit felul de mâncare - Seabass cu sparanghel și citrice și i-a dat pe spate pe chefi.

„Știți că mie nu-mi place sparanghelul verde, dar îmi place cel alb, îmi place crocănțimea. Aici e un seabass la grătar. E o farfurie fină”, spune chef Rirchard.

„Sunt bucătar, nu pare, nu? Lucrez în principatul de Monaco. Am părinții români, din Satu Mare. Nu am făcut școală de limb română, deci îmi pare rău dacă greșesc. Visul meu a fost să lucrez la Alain Ducasse, e unul dintre cei mai cunoscuți chefi francezi cu foarte multe stele Michelin. Sunt chef de secție, de partie. Prima întâșnire cu Ducasse a fost la Parma, unde lucram înainte. ”

„Prima mea interacțiunea cu bucătăria a fost la 12-13 ani. Bucătăria e un act de iubire!”, mai spune el.

„Eu nu mai aștept! Eu vreau să-ți dau cuțitul de aur”, spune Chef Alexandru Sautner, care i-a oferit primul cuțitul de aur, înaintea lui Chef Ștefan Popescu și chef Richard Abou Zaki.

„Nici eu, Luca, nu vreau să mai aștept. Îți dau cuțitul meu de aur și vreau să devii câștigătorul acestui sezon”, spune și chef Richard.

Imediat după, chef Ștefan Popescu a pus la bătaie și cuțitul său de aur, lăsându-l pe Luca să aleagă cu ce chef ar vrea să colaboreze în emisiune.

„Dacă aveam cuțitul de aur ți-l dădeam și eu, dar l-am dat deja și sunt foarte fericit. Dar ai de ales un chef”, spune chef Orlando Zaharia.

„Ești un băiat extraordinar de umil, prosionist. Ești exact ce-mi doresc eu într-o echipă, tu îți știi valoarea, ține cont că ți-am dat primul cuțitul de aur, semănăm amândoi. Poți fi fiul meu, să te ghidez în viață sau măcar în acest show”, spune chef Alexandru Sautner.

„Luca, am visat un concurent ca tine și poate de aceea nu am dat până acum cuțitul de aur. Am fost rezervat. Eu țin super mult la acest cuțit. Nu cred că contează cine a dat primul cuțitul de aur, ascultând povestea ta, chiar mi-am regăsit povestea și am avut piele de găină. Cu mine semeni la tot restul, toată povestea”, spune chef Richard.

„Luca, am și eu ochii verzi, eu pot să-ți fiu și frate și tată, eu am fost impresionat de parcursul tău. Când ți-am văzut farfuria am zis că ești fabulos”, spune chef Ștefan Popescu.

„Eu deja am o preferință din vechile sezoane, v-am studiat. Merg pe calea dificilă, unde nu o să ne înțelegem cu cuvintelem, o să facem o limbă a noastră!”, spune Luca atunci când îl alege pe chef Richard și ia cuțitul său de aur.

Chef Richard sare și îl ia în brațe plin de fericire, iar apoi merg să se întâlnească cu părinții concurentului.

Cine a câștigat amuleta din 19 noiembrie 2025 de la Chefi la cuțite. Ce avantaj a primit acesta

În ediția din 19 noiembrie 2025 a emisiunii Chefi la Cuțite, Irina Fodor i-a surprins pe chefi ducându-i la Castelul Bran, un loc spectaculos ales pentru lupta lor culinară pentru una dintre cele mai dorite amulete.

Aici, prezentatoarea le-a dezvăluit că vor găti preparate tradiționale, stabilite prin tragere la sorți: chef Ștefan Popescu a primit gulașul de vită, chef Richard papanașii, chef Alexandru Sautner tochitura de berbecuț, iar chef Orlando Zaharia tocănița de hribi.

Înainte de a se apuca de treabă, Irina le-a reamintit miza: o amuletă capabilă să schimbe un concurent între echipe, considerată de chefi un adevărat game-changer. Juriul surpriză a fost format din Leonard Doroftei și soția sa, cunoscători ai bucătăriei locale.

După degustare, tocănița lui chef Orlando Zaharia a obținut cele mai multe puncte, aducându-i victoria și amuleta mult dorită, spre bucuria sa.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 16 se difuzează duminică (ora 20:00) și luni, marți și miercuri (ora 20:30). Nu uita că poți oricând să urmărești toate sezoanele Chefi la cuțite pe AntenaPLAY!