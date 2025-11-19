Chefi la cuțite, 19 noiembrie 2025. Cine a câștigat amuleta din această seară. Cu ce avantaj a venit ea și ce au gătit chefii

Tensiunea competiției se resimte și între chefi, care „se înarmează” cu toate strategiile posibile pentru a obține cât mai multe amulete, utile în momentul în care echipele vor fi formate.

În această ediție, Irina Fodor i-a dus pe chefi la Castelul Bran pentru a se „lupta” pentru amuletă. Iată ce le-a zis și ce au avut de gătit fix în curtea Castelului.

Cine a câștigat amuleta de la Chefi la cuțite, 19 noiembrie 2025. Ce avantaj a avut aceasta

Locul de vis a fost perfect pentru o competiție gastronomică între chefi.

„Nu putea fi o zi mai frumoasă decât asta. Toți mă întreabă în Italia dacă am fost la Castel și le ziceam nu. M-au surprins”, spune chef Richard.

Irina Fodor le-a dat vestea că vor găti mâncare tradițională. Dar înainte de asta, aceștia au avu de tras la sorți, rețete locale.

„Vă luptați pentru o amuletă care a făcut furori și a schimbat jocul. V-ați dorit-o toți enorm, declanșeaz lupta. Poți schimba un concurent cu un oricare din altă echipă”, spune Irina Fodor.

„Asta e amuleta care m-a ajutat pe mine să câștig în primul sezon”, spune chef Alexandru Sautner.

„Este acea amuletă pentru care v-ați certat și acum sper, dar acum nu mai puneți la suflet supărarea”, spune Irina Fodor.

Prezentatoarea tv îi anunță pe aceștia cine îi va juriza. „Medalii, în 2002 campion mondial, i se spune Moșul! Doroftei! Vorbim de cineva care cunoaște mâncarea, îi place și iubește muntele. Știe ce se mănâncă pe aici și e gurmand. Are un fiu care a fost la noi, care cu siguranță a gătit acasă. Vine cu soția Leonard Doroftei”, anunță Irina Fodor.

Chef Ștefan Popescu va avea de gătit gulaș de vită, chef Richard va avea de gătit papanași, chef Alexandru Sautner va avea de gătit tochitură de berbecuț, iar chef Orlando Zaharia are de gătit tocăniță de hribi.

„Puteți merge la localnici să aflați rețetele, cum trebuie făcute”, anunță Irina Fodor.

Chef Richard a mers la localnici să ceară rețeta, iar de la un restaurant specific a cerut chiar și câteva ingrediente pentru papanași. Ceilalți chefi nu au avut nevoie de ajutor, dat fiindcă au avut de gătit mâncare românească cu care erau familiari.

Chefii s-au pus pe treabă și au gătit farfuriile în cel mai inedit mod. După ce au finalizat, fiecare a gustat din toate cele 4 platouri. Unele au fost pe placul tuturor, altele mai puțin. Desigur, verdictul îl avea de dat Doroftei și soția lui.

Chef Richard a fost mai dur criticat de chef Alexandru Sautner fiindcă nu a considerat că a făcut prea multe în farfurie, în afară de o mică gogoașă, adică papanașul.

În platou, tensiunea a revenit, după ce Irina Fodor și-a făcut apariția și i-a anunțat cine a câștigat amuleta. „Hai să vedem jurizarea!”, spune ea.

În platou și-au făcut apariția și soții Doroftei care au hotărât ce farfurie primeste 5 puncte și amuleta.

„Farfuria de 4 puncte va fi cea cu papanași, la chef Richard. 3 puncte merg la tochitura de berbecuț, la chef Alexandru Sautner. Amuleta e câștigată de preparatul cu tocănița de hribi, chef Orlando Zaharia, iar 2 puncte merg către chef Ștefan Popescu”, au spus Irina Fodor și soții Doroftei.

Chef Orlando Zaharia a fost foarte fericit pentru câștigul său și s-a bucurat!

