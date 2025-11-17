Chefi la cuțite, 17 noiembrie 2025. Ce chef a câștigat amuleta de azi și ce avantaj a primit în battle-uri

Competiția se simte chiar și în rândul chefilor care „luptă” cu toate armele pentru a intra în posesia a cât mai multe amulete, care să le fie de folos după formarea echipelor.

În ediția de azi, Chefi la cuțite, 17 noiembrie 2025, Irina Fodor i-a dus pe chefi la Casa Timiș, un loc de poveste unde aceștia s-au întrecut în preparate și gusturi.

Cine a câștigat amuleta de la Chefi la Cuțite, 17 noiembrie 2025. Ce temă au avut și cine s-a descurcat mai bine

Irina Fodor le-a dat vestea cea mare: cine va juriza și ce vor avea de gătit!

Citește și: Chefi la cuțite, 17 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția 2 din sezonul 16. Ce concurenți au venit și ce au gătit

„Dacă nici eu nu știu unde să vă aduc să gătiți în aer liber, să vă luați inspirație, să cunoașteți frumoasa România... Casa Timiș înseamnă excelență”, spune Irina Fodor.

Chefii au fost uimiți de cât de frumos este locul. Aceșia au gătit pentru antreprenorii de la Casa Timiș. „Eu îi cunosc pe patroni, sunt clienții mei, sunt atenți la detalii”, spun jurații.

„Sunt onorat să le gătesc, au gusturi foarte fine, au un simț al esteticului foarte bine dezvoltat”, spune chef Orlando.

Irina Fodor le-a explicat care este proba: „La marginea pajiștii vă va aștepta un titicar, care vă va duce la restaurant, unde veți găsi meniurile de aici. Veți alege câte un preparat din aceste meniuri și le veți găti pentru băieți. Ca să mă asigur că nu alegeți același meniu, veți trage la sorți o ordine!”, anunță Irina Fodor, înainte de probă.

Chef Ștefan Popescu are locul 1, pe locul doi va merge să aleagă meniu Chef Richard, pe locul 3 va merge Orlando, iar pe locul 4 va merge Ștefan Popescu. Ordinea aceasta este un mic impuls pentru întreaga probă.

Irina Fodor anunță și ce premiu deține amuleta de azi:

„Ai puterea să obligi celelalte echipe să zică din 5 în 5 minute să zică un exercițiu de dicție cu capra”, anunță Irina Fodor.

Chef Ștefan Popescu a ales să gătească mușchi de vită, chef Richard Abouzaki va găti Saint Jacques, Chef Orlando Zaharia va găti Calcan, iar chef Ștefan Popescu va găti cotlet de miel cu năut.

Chefii au început să gătească preparatele în aer liber, iar la final, după multe tachinări și glume, aceștia au gustat unul de la celălalt din preparate și și-au spus opiniile. Desigur, nu ei sunt cei care vor da verdictul, ci antreprenorii de la Casa Timiș.

„Nu este sărată saramura! E dulce”, spune chef Ștefan Popescu despre farfuria lui Orlando.

Citește și: Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Chef Orlando Zaharia a dat cuțitul de aur! Ce concurenți au impresionat în prima ediție

„La Alex, carnea uscată”, spune Ștefan Popescu. „La farfuria lui Ștefan Popescu eu nu simt Maroc”, spune Richard.

Toți chefii și-au prezentat preparatele și fiecare și-a spus cuvântul, unele au fost mai apreciate decât altele. Ulterior, Irina Fodor s-a prezentat în platou și a oferit amuleta.

„Mă gândeam că poate vreți să știți cine a luat a doua amuletă a sezonului! Îl invit pe Luca de la Casa Timiș aici”, anunță Irina Fodor.

Aceasta l-a prezentat pe Luca în platoul chefilor și l-a lăsat pe el să anunțe cum distribuie punctele de la jocul de amuletă. Iată ce a zis el!

„Tigăița cu 3 puncte este cotletul de miel. 4 puncte merg către mușchiul de vită în crustă de parmezan. Cele 5 puncte merg către chef Richard”, spune Luca, de la Casa Timiș care a venit în platoul emisiunii. Astfel că, cele două puncte au mers către calcanul preparat de chef Orlando Zaharia.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 16 se difuzează duminică (ora 20:00) și luni, marți și miercuri (ora 20:30), cu excepție primei săptămâni, când marți se va difuza meciul naționalei cu San Marino. Nu uita că poți oricând să urmărești oricând toate sezoanele Chefi la cuțite pe AntenaPLAY!