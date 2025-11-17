Ediția din 17 noiembrie 2025 a adus în fața chefilor unul dintre cei mai spectaculoși concurenți ai sezonului 16 Chefi la cuțite de până acum: Darius Ticmenov, un tânăr de doar 26 de ani, stabilit în Marea Britanie, care gătește în prezent pentru echipa de Formula 1.

Povestea lui a impresionat instant, iar preparatul pregătit în audiții l-a dus la un pas de mult-râvnitul cuțit de aur.

Chefi la cuțite, 17 noiembrie 2025. Concurentul care e bucătar la Formula 1 și care a fost la un pas să primească cuțitul de aur

Darius a intrat pentru prima dată într-o bucătărie profesională la 15 ani. Spune, râzând, că “se ardea” la propriu, dar asta nu l-a descurajat. Dimpotrivă, a devenit combustibilul care i-a alimentat ambiția.

„De la 15 ani am intrat în bucătărie, mă ardeam! Muncă multă, pasiune, restul vine de la sine. Am lucrat în peste 50 de restaurante până acum”, a povestit el.

În Anglia, unde a ajuns după ce mama lui emigrase înainte, Darius a început de jos: la vase. A avansat rapid la startere și deserturi, iar la doar 20 de ani a primit oferta să fie head chef într-un restaurant în care lucrase 18 luni.

„Voiam să mă fac bucătar de la 13 ani. Am dat de un program tv cu Gordon Ramsey și m-au inspirat.”

Citește și: Chefi la cuțite, 17 noiembrie 2025. Ce chef a câștigat amuleta de azi și ce avantaj a primit în battle-uri

Viața în culisele Formulei 1: 100 de bucătari, 4-5 ore de somn și multă presiune

Astăzi, Darius lucrează ca bucătar în echipa Formulei 1 – un job la care mulți visează, dar puțini ajung.

„Lucrez în prezent la Formula 1, ca bucătar. Sunt norocos că am ajuns acolo. Mulți prieteni au vrut să aplice și nu au primit răspuns. Dorm câte 4-5 ore pe noapte, fără zile libere. Suntem vreo 100 de bucătari. Duminica e cea mai busy zi, că e finala. Cafele, cafele, dar după mă uit în spate și mă bucur că am făcut asta.”

Totuși, deși gătește pentru cei mai rapizi oameni din lume, Darius spune că cea mai mare realizare a lui este că a ajuns să gătească în fața celor trei chefi.

„Acesta este un test pentru mine: vreau să văd dacă a meritat cât am muncit în 11 ani de bucătărie.”, mai spune el.

Preparatul care l-a dus aproape de cuțitul de aur

Pentru audiții, Darius a ales un preparat complex: Saint Jacques în stilul său, pe placul lui Chef Richard.

„În proporție de 80% simt că mi-a ieșit preparatul, dar m-a presat timpul”, a recunoscut el.

Deși tânărul bucătar a intrat modest în platou, reacțiile juraților au spus tot. Preparatul lui a impresionat, iar verdictul final a fost clar: patru cuțite.

Citește și: Chefi la cuțite, 17 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția 2 din sezonul 16. Ce concurenți au venit și ce au gătit

Surpriza a venit însă de la chef Alexandru Sautner, care a mărturisit după ce concurentul a spus că ar vrea să facă parte din echipa lui chef Richard dacă va reușit să intre în echipe: „Dacă mă alegea pe mine, îi dădeam cuțitul de aur.”

Darius a ratat astfel la limită unul dintre cele mai mari avantaje din competiție, dar a câștigat respectul tuturor.

Cu o poveste solidă, o experiență impresionantă și o determinare rară, Darius Ticmenov pare să fie unul dintre concurenții de urmărit îndeaproape în acest sezon. Chef în culisele Formulei 1 și acum oficial în competiția Chefi la cuțite, drumul lui abia începe.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 16 se difuzează duminică (ora 20:00) și luni, marți și miercuri (ora 20:30), cu excepție primei săptămâni, când marți se va difuza meciul naționalei cu San Marino. Nu uita că poți oricând să urmărești oricând toate sezoanele Chefi la cuțite pe AntenaPLAY!