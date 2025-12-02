Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Coralia Florescu a emoționat jurații cu povestea ei de viață. Prin ce a putut să treacă tânăra

Coralia Florescu este concurenta care a emoționat jurații cu povestea ei de viață în ediția 10 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 2 decembrie 2025. Chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Richard Abou Zaki au ascultat-o cu mare atenție.

În ediția 10 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 2 decembrie 2025, mulți concurenți au decis să își deschidă sufletul în fața juraților. Unii și-au spus povestea de viață, în timp ce alții au vorbit despre cel mai mare vis al lor.

Coralia Florescu se numără printre cei care au emoționat și fascinat chefii cu dezvăluirile lor. Deși este tot timpul cu zâmbetul pe buze, chipul său ascunde o dramă peste care puțini ar putea trece.

Citește și: Chefi la cuțite, 25 noiembrie 2025. Cine sunt Sergiu Smerea și Emilia Răducanu. Cei doi actori sunt celebri pe TikTok

La vârsta de 38 de ani, concurenta s-a confruntat cu o mulțime de situații delicate. După ce le-a gătit chefilor o rețetă de midii în sos de vin alb, tânăra a hotărât să scoată la iveală detalii sensibile despre viața personală.

Coralia Florescu, dezvăluiri emoționante despre încercările vieții în ediția 10 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 2 decembrie 2025

Coralia Florescu le-a explicat juraților că a pierdut o persoană dragă din cauza cancerului. De asemenea, concurenta a mai evidențiat că a fost la un pas să își piardă viața după ce a fost bătută crunt de câțiva străini.

„Vin dintr-o familie de cercetători marini din Constanța. (...) Locuiesc cu părinții mei, am grijă de mama și tatăl meu. (...) Am trecut prin multe în viața asta. La 18 ani, mama mea a plecat în București cu mătușa mea, sora ei, diagnosticată cu cancer terminal. Eram foarte apropiată de ea, s-a dus mult prea tânără. Ea m-a ajutat de foarte multe ori. A fost un moment dificil pentru mine. Nu mai aveam chef să mai trăiesc, nu mai vedeam nimic, n-am mai vrut să fac nimic.

Citește și: Cine este OG Eastbull, primul și singurul rapper român din industria italienească care deține un disc de aur și două de platină

Am prins o ofertă în Anglia, la un lanț de fast food. Și acolo am avut experiențe din care am învățat, mai bune sau mai puțin bune. (...) Am plecat într-o seară de la muncă, doi băieți au venit în spatele meu, m-au trântit la pământ, m-au bătut urât. Aveam fața strâmbă. Când am văzut cuțitul am început să urlu. Ei s-au speriat foarte tare, am traversat strada de-a bușilea, am bătut în geamul restaurantului, unde m-au băgat băieții, m-au spălat. Nu mai eram om. Am dormit două săptămâni dreaptă și mâncam supă cu paiul”, a povestit ea.

„Doamne! Nu cred!”, a fost reacția chefilor.

„I-ai reclamat pe atacatori?”, a fost întrebarea lui chef Alexandru Sautner.

„Da, au fost arestați!”, a răspuns Coralia Florescu.

În ciuda acestor incidente, concurenta și-a păstrat optimismul și zâmbetul pe buze. Mai mult, se pare că gătitul a fost un refugiu pentru ea atunci când lucrurile nu funcționau bine. Este pasionată de tot ce înseamnă bucătărie, însă nu a reușit să-i cucerească pe chefi cu preparatul său în ediția 10 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 2 decembrie 2025.

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.