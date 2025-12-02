Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Coralia Florescu a emoționat jurații cu povestea ei de viață. Prin ce a putut să treacă tânăra

Chefi la cuțite, 2 decembrie 2025. Coralia Florescu a emoționat jurații cu povestea ei de viață. Prin ce a putut să treacă tânăra

Coralia Florescu este concurenta care a emoționat jurații cu povestea ei de viață în ediția 10 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 2 decembrie 2025. Chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Richard Abou Zaki au ascultat-o cu mare atenție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 02 Decembrie 2025, 22:50 | Actualizat Marti, 02 Decembrie 2025, 18:39

În ediția 10 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 2 decembrie 2025, mulți concurenți au decis să își deschidă sufletul în fața juraților. Unii și-au spus povestea de viață, în timp ce alții au vorbit despre cel mai mare vis al lor.

Coralia Florescu se numără printre cei care au emoționat și fascinat chefii cu dezvăluirile lor. Deși este tot timpul cu zâmbetul pe buze, chipul său ascunde o dramă peste care puțini ar putea trece.

Citește și: Chefi la cuțite, 25 noiembrie 2025. Cine sunt Sergiu Smerea și Emilia Răducanu. Cei doi actori sunt celebri pe TikTok

La vârsta de 38 de ani, concurenta s-a confruntat cu o mulțime de situații delicate. După ce le-a gătit chefilor o rețetă de midii în sos de vin alb, tânăra a hotărât să scoată la iveală detalii sensibile despre viața personală.

Coralia Florescu, dezvăluiri emoționante despre încercările vieții în ediția 10 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 2 decembrie 2025

Coralia Florescu le-a explicat juraților că a pierdut o persoană dragă din cauza cancerului. De asemenea, concurenta a mai evidențiat că a fost la un pas să își piardă viața după ce a fost bătută crunt de câțiva străini.

„Vin dintr-o familie de cercetători marini din Constanța. (...) Locuiesc cu părinții mei, am grijă de mama și tatăl meu. (...) Am trecut prin multe în viața asta. La 18 ani, mama mea a plecat în București cu mătușa mea, sora ei, diagnosticată cu cancer terminal. Eram foarte apropiată de ea, s-a dus mult prea tânără. Ea m-a ajutat de foarte multe ori. A fost un moment dificil pentru mine. Nu mai aveam chef să mai trăiesc, nu mai vedeam nimic, n-am mai vrut să fac nimic.

Citește și: Cine este OG Eastbull, primul și singurul rapper român din industria italienească care deține un disc de aur și două de platină

Am prins o ofertă în Anglia, la un lanț de fast food. Și acolo am avut experiențe din care am învățat, mai bune sau mai puțin bune. (...) Am plecat într-o seară de la muncă, doi băieți au venit în spatele meu, m-au trântit la pământ, m-au bătut urât. Aveam fața strâmbă. Când am văzut cuțitul am început să urlu. Ei s-au speriat foarte tare, am traversat strada de-a bușilea, am bătut în geamul restaurantului, unde m-au băgat băieții, m-au spălat. Nu mai eram om. Am dormit două săptămâni dreaptă și mâncam supă cu paiul”, a povestit ea.

„Doamne! Nu cred!”, a fost reacția chefilor.

„I-ai reclamat pe atacatori?”, a fost întrebarea lui chef Alexandru Sautner.

„Da, au fost arestați!”, a răspuns Coralia Florescu.

În ciuda acestor incidente, concurenta și-a păstrat optimismul și zâmbetul pe buze. Mai mult, se pare că gătitul a fost un refugiu pentru ea atunci când lucrurile nu funcționau bine. Este pasionată de tot ce înseamnă bucătărie, însă nu a reușit să-i cucerească pe chefi cu preparatul său în ediția 10 din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 2 decembrie 2025.

Colaj cu Corelia Florescu și chef Ștefan Popescu la Chefi la cuțite
+8
Mai multe fotografii

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Chef Sautner a dat cuțitul de aur. Ultima amuletă a sezonului stabilește câți concurenți va avea fiecare Chef în echipă...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Fructele feliate şi sucurile de fructe, duse la analize. "Zeci de mii de colonii" şi "pesticide" Fructele feliate şi sucurile de fructe, duse la analize. "Zeci de mii de colonii" şi "pesticide"
Antena 3 Cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume prinde contur: Mașinile vor merge 27 km pe sub mare Cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume prinde contur: Mașinile vor merge 27 km pe sub mare

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri au decis să-și testeze relația la Insula Iubirii | Brazilia. Vor rezista în fața tentației? Zilnic, ai un nou episod disponibil 💞
Citește și
Chef Sautner a dat cuțitul de aur. Ultima amuletă a sezonului stabilește câți concurenți va avea fiecare Chef în echipă
Chef Sautner a dat cuțitul de aur. Ultima amuletă a sezonului stabilește câți concurenți va avea fiecare Chef...
Caltaboș de casă. Rețetă tradițională pentru sărbătorile de iarnă
Caltaboș de casă. Rețetă tradițională pentru sărbătorile de iarnă Catine.ro
Cine este Alexandru Gabriel Helju, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner din sezonul 16 Chefi la cuțite. Ce experiență are
Cine este Alexandru Gabriel Helju, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner din sezonul 16 Chefi la cuțite. Ce...
Afra Saraçoğlu își sărbătorește ziua de naștere. Vedeta a fost surprinsă de prieteni
Afra Saraçoğlu își sărbătorește ziua de naștere. Vedeta a fost surprinsă de prieteni Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată
Sondaj ARP pentru Primăria București: alegerile se pot câștiga cu doar 25% din voturi. Prezența la vot estimată Libertatea.ro
Elon Musk dezvăluie un secret: Dacă vrei să ai succes în viață, trebuie să renunți la 6 obiceiuri
Elon Musk dezvăluie un secret: Dacă vrei să ai succes în viață, trebuie să renunți la 6 obiceiuri Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru
S-a aflat cauza incendiului cu peste 150 de morți. Ce nereguli ar fi dus la dezastru Spynews.ro
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Varză călită cu coaste de porc. Rețetă tradițională românească
Varză călită cu coaste de porc. Rețetă tradițională românească HelloTaste.ro
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat
Un bărbat a încasat salarii timp de 10 ani, deși n-a fost nici măcar o zi la serviciu. Era angajat la stat Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la Valea Plopilor
REPORTAJ - Ziua Națională, în cimitirele uitate ale eroilor: „Cin` să vină pe la soldați?” Mormintele de la... Jurnalul
La 10 ani, Miriam Alice Vultur a filmat un videoclip împreună cu Richard Clayderman: ”Este un vis împlinit”
La 10 ani, Miriam Alice Vultur a filmat un videoclip împreună cu Richard Clayderman: ”Este un vis împlinit” Kudika
Dacă observi această culoare în uleiul de măsline, aruncă-l imediat. Detaliul care arată că este fals
Dacă observi această culoare în uleiul de măsline, aruncă-l imediat. Detaliul care arată că este fals Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă
Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă Observator
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome”
De ce vine ciclul de 2 ori pe lună? Medic ginecolog: „Nu e normal, mai ales dacă apar și anumite simptome” MediCOOL
Tartă cu pere și ciocolată. 3 rețete diferite și rapide
Tartă cu pere și ciocolată. 3 rețete diferite și rapide HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău
Ce spune aspectul burticii de gravidă despre bebelușul tău DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții
WhatsApp nu mai permite ChatGPT și Copilot pe platformă. Cum vor fi înlocuiți chatboții UseIT
Rețetă de vinete parmigiana sau cum transformi câteva vinete într-un festin italian
Rețetă de vinete parmigiana sau cum transformi câteva vinete într-un festin italian Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x