Chefi la cuțite, 25 noiembrie 2025. Cine sunt Sergiu Smerea și Emilia Răducanu. Cei doi actori sunt celebri pe TikTok

Sergiu Smerea și Emilia Răducanu au venit în platoul Chefi la cuțite. Ce au preparat și câte cuțite au primit de la jurații pe care i-au impresionat.

Sergiu Smerea și Emilia Răducanu sunt doi actori și creatori de conținut celebri în România care i-au încântat cu prezența lor în platou atât pe chefi, cât și pe cei care i-au urmărit de acasă.

Cei doi nu doar că se bucură de un succes uriaș în mediul online, deținând videoclipuri cu peste 23 de milioane de vizualizări, dar au o legătură aparte și cu lumea gastronomiei, motiv pentru care s-au decis să participe împreună la această emisiune.

Cine sunt Sergiu Smerea și Emilia Răducanu. Cei doi actori au venit împreună la Chefi la cuțite în ediția din 25 noiembrie 2025. Ce au pregătit TikTokerii celebri

Ei s-au duelat în sandwich-uri cu vită și au așteptat verdictul juraților cu sufletul la gură, însă nu înainte de a le povesti mai multe detalii din viața lor.

Spre exemplu, cei doi au piese alături de artiști cunoscuți din țara noastră, precum Alex Velea, Damian Drăghici și Rareș Mariș, dar ceea ce nu mulți știau este faptul că Emilia a avut ocazia de a lucra pentru Regina Angliei.

„Am lucrat la Regina Angliei. Avea o față caldă, îmi plăceau mănușile ei, era foarte finuță. Am interacționat cu ea foarte aproape” spunea ea.

Emilia a mai recunoscut că atunci când a luat decizia de a intra în lumea actoriei a fost nevoită să se separe de soțul ei, deoarece el nu a fost de acord cu parcursul său.

„A zis că mă fac actriță și lui nu îi place. Lui îi place să mă duc la Piatra Neamț că el are oi și să stau cu oile. I-am zis << acolo să stai tu cu sora ta >>.” a povestit aceasta amuzată.

Revenind la preparatele lor, unul dintre ele chiar a primit patru cuțite din partea juraților, în timp ce celălalt a primit un cuțit de argint al prieteniei.

Astfel, cea care va trece în bootcamp este Emilia care, cu siguranță, va primi toată susținerea lui Sergiu, așa cum a primit-o și înainte de a începe proiectul lor din mediul online!

Iată doar câteva dintre videoclipurile lor!

Sezonul 16 Chefi la cuțite schimbă jocul!

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au intrat din 16 noiembrie în competiția încinsă a sezonului 16 Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Este sezonul care schimbă jocul, iar jurații au parte de schimbări care fac întrecerea lor culinară și mai aprigă.

Dacă până acum jurații de pe ultimele două locuri în clasamentul punctajelor de la amulete împărțeau conducerea unei echipe, de acum înainte fiecare Chef va avea echipa sa de concurenți, inclusiv cel care se va situa pe ultima poziție în clasament.

„Mi-am dorit asta încă de la început. Să fim independenți, să nu mai împărțim coordonarea unei echipe în cazul în care clasamentul amuletelor te duce în această ipostază”, a mărturisit cu emoție Chef Orlando Zaharia.

„Ce bucurie uriașă! Miza crește acum pentru noi: e clar că urmează un sezon memorabil”, a declarat și Chef Alexandru Sautner.

„Toți așteptam, speram să se întâmple asta: 4 echipe! Asta face competiția mult mai frumoasă: să ne luptăm având fiecare oamenii lui”, a spus și Chef Richard Abou Zaki.

„Irina ne-a făcut, într-adevăr, o surpriză fantastică! Abia aștept să întru în luptă cu propria echipă”, a adăugat și Chef Ștefan Popescu înainte de începerea noului sezon.

Așadar, pe lângă noutatea pe care o aduce etapa bătăliilor pentru amulete, desfășurate în locuri emblematice din țară, vestea că începând din sezonul 16 vor fi patru echipe în competiție a adus entuziasm în rândul Chefilor.

Însă acestea nu sunt singurele noutăți: jurații mai au de descoperit o regulă nouă care va crește adrenalina în cel mai așteptat show culinar al toamnei.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 16 se difuzează duminică (ora 20:00) și luni, marți și miercuri (ora 20:30).