Chefi la cuțite, 23 noiembrie 2025.Ce chef a câștigat amuleta de azi! Ce avantaj va avea echipa sa în battle-uri

Irina Fodor i-a surprins pe chefi cu o locație de vis, pe plajă, pentru amuletă. Iată ce le-a zis și cine a câștigat!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 23 Noiembrie 2025, 22:40 | Actualizat Duminica, 23 Noiembrie 2025, 22:55

Irina Fodor a reușit să îl facă fericit în special pe chef Richard, care nu a mai fost până atunci la plajă în România. Iată ce au fost nevoiți să gătească pentru a câștiga!

Cine a câștigat amuleta de azi de la Chefi la cuțite, 23 noiembrie 2025. Unde au gătit chefii

Chefii au aflat de la Irina Fodor că se află la Mera Onik, un hotel inedit de la malul mării. Aceștia au avut de gătit beer pairing. Avantajul amuletei este acesta: „Ai puterea să obligi concurenții celorlalte 3 echipe să gătească legați la mâini 3 câte 3. Chef-ul este și el, în funcție de numărul par sau impar!”, anunță Irina Fodor.

Citește și: Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Chef Richard Abou Zaki i-a dat aseară cuțitul de aur lui Luca Zvaleni

„Avem un degustător, cel mai potrivit! Nu este cineva căruia să-i placă berica la malul mării mai mult. El se bucură de mâncare. Gătește și gustă! Nu e bucătar, dar pentru mine este! Este bucătarul meu preferat din tot universul, Răzvan Fodor”, anunță Irina Fodor.

„Chiar sunt cuplu perfect!”, spune Richard.

„Bucătăria lui preferată e indiană, mâncărurile arăbești, dar noi suntem pe litoral, tema mediteraneană!”, spune Irina Fodor.

Chefii s-au apucat să gătească, după ce Irina Fodor i-a îndemnat să aibă grijă la pescărușii care le-au dat mari bătăi de cap. Aceștia au încercat să facă cele mai bune platouri de pairing cu bere Peroni.

Chef Richard a fost destul de critic cu privire la celelalte farfurii pregătite de ceilalți chefi. „Lipsea gustul mediteranean”, spune el.

Chef Orlando a primit cele mai multe critici din partea chefilor, după ce a avut o problemă cu vântul care i-a stricat farfuriile. „Barbie Style e farfuria ta”, spune chef Richard.

„Cred că azi mă bat cu chef Richard, nu cu voi”, spune chef Alexandru Sautner.

După ce toți chefii au gustat preparatul, iar Răzvan Fodor și-a spus părerea, Irina Fodor s-a întors în platou pentru a le da verdictul acestora.

Citește și: Cine e Luca Francesco Zvaleni, cuțitul de aur al lui chef Richard. Ce studii are și cu cine a lucrat până în prezent concurentul

„Bărbatul care vă jurizează este iubirea vieții mele. Sunteți emoționați?”, spune Irina Fodor.

Irina Fodor le-a prezentat chefilor pe televizor ce s-a întâmplat la malul mării, atunci când Răzvan a gustat preparatele lor. „Cum să nu te aștept eu cu o berică la mine la muncă?”, îl întreabă Irina pe Răzvan.

„Eu nu am înțeles nimic din degustare! Datorită culorii farfuriei mele, am un mic handicap”, spune Orlando.

Răzvan Fodor a venit în platoul Chefi la Cuțite, 23 noiembrie 2025 pentru a da verdictul.

„Nu mă mai chemați! E greu să dau note! Să mă aude și producția. Amuleta e puternică”, spune Răzvan Fodor.

„3 puncte o să meargă către chef Ștefan Popescu, 4 puncte, dacă nu greșesc e farfuria cu dorada, chef Orlando Zaharia. Amuleta merge astăzi la chef Alexandru Sautner, iar 2 puncte merg către chef Richard”, anunță Irina și Răzvan Fodor!

Cu toții s-au amuzat la final și chefii i-au mulțumit pentru jurizare lui Răzvan Fodor.

Emisiunea Chefi la cuțite sezonul 16 se difuzează duminică (ora 20:00) și luni, marți și miercuri (ora 20:30). Nu uita că poți oricând să urmărești toate sezoanele Chefi la cuțite pe AntenaPLAY!

