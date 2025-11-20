Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Chef Richard Abou Zaki i-a dat aseară cuțitul de aur lui Luca Zvaleni

Seară memorabilă la Chefi la cuțite: ediția de ieri, care a ocupat prima poziție în clasamentul audiențelor atât la nivel comercial, cât și urban și național, a fost încărcată de emoții și adrenalină, culminând cu momentul spectaculos în care concurentul Luca Zvaleni a ales cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki, având pe masa juraților încă două cuțite oferite.

Lupta pentru amuletă a fost, de asemenea, intensă: desfășurată la poalele Castelului Bran, i-a adus victoria lui Chef Orlando Zaharia.

Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de miercuri, 19 noiembrie 2025

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:30 – 23:55, cea de-a treia ediție a sezonului 16 Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.3 puncte de rating și 21.6% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.7 puncte de rating și 19.3% cotă de piață.

Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.1 puncte de rating și 16.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4 puncte de rating și 12.9% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat primul loc în topul audiențelor cu 4.8 puncte de rating și 15% cotă de piață, postul de pe locul doi, ProTV, înregistrând 4.5 puncte de rating și 14.3% cotă de piață.

Show-ul culinar a înregistrat cele mai mari cifre în intervalul orar 21:30 – 23:14, pe intersecția cu emisiunea ”Trădătorii”, obținând la nivelul publicului comercial 5.9 puncte de rating și 23.6% cotă de piață, în timp ce postul ProTv a înregistrat3.7 puncte de rating și 14.6% cotă de piață.

Ierarhia pe intersecția cu emisiunea ”Trădătorii” s-a păstrat și pe segmentul publicului urban, dar și la nivel național. În minutul de aur 22:00, aproape 1.1 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Chef Richard Abou Zaki i-a dat cuțitul de aur lui Luca Zvaleni

„Am avut norocul de-a intra la vârsta de 16 ani într-un restaurant cu o stea Michelin, apoi am urmat studii gastronomice și am știut că acesta este drumul meu. Visul meu a fost să lucrez pentru Alain Ducasse și mi l-am împlinit. El a fost primul Chef care a avut trei restaurante cu trei stele Michelin în același timp”, a spus la audițiile de ieri Luca Zvaleni, care lucrează de mai bine de trei ani în restaurantul Le Louis XV din Monaco, al lui Ducasse. ”Suntem 20 de persoane în bucătăria unde lucrez eu. Și, ca să evoluezi, trebuie să fii un pic mai bun decât colegul. Iar eu întotdeauna am dat 110%: veneam mai devreme la muncă și plecam cel mai târziu. Acum sunt

Chef de partie acolo”, a mai povestit concurentul care i-a cucerit pe jurați cu preparatul său, dar și cu experiența sa, primind o triplă ofertă. Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu au pus pe masă cuțitele de aur, iar Luca Zvaleni a ales să facă parte din tabăra lui Chef Richard. ”Luca, cutitul meu de aur, bine ai ajuns in echipa mea! Un băiat tânăr cu visuri mari, visuri la stele! Am avut o chimie incredibilă din prima clipă și am înțeles că vreau să-l duc cât mai departe posibil. O farfurie fină, elegantă și frumoasă, chiar așa cum îmi place mie! Bravo, Luca, abia aștept să înceapă munca noastră împreună!”, a fost mesajul lui Chef Richard.

De partea cealaltă, Chef Orlando Zaharia a obținut o frumoasă victorie la lupta pentru amuletă desfășurată la Castelul Bran. Jurații au tras la sorți mâncăruri tradiționale, pe care le-au pregătit în cheie fine dining – astfel, Chef Orlando a primit provocarea de a găti o tocăniță de hribi cu care i-a convins pe Leonard Doroftei și soția lui să-i acorde 5 puncte și o amuletă extrem de valoroasă: cea care îi permite să schimbe un concurent cu altul din celelalte echipe. Sezonul 16 Chefi la cuțite continuă cu a patra rundă de audiții, dar și o nouă luptă încinsă pentru amuletă duminica aceasta, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de la ora 20:00.

