Chefi la cuțite, 23 noiembrie 2025. Ce poveste de viață are concurenta Rebeca Filip, care i-a surprins pe chefi cu preparatul

Ediția din 23 noiembrie 2025 a adus în fața chefilor o concurentă cu o poveste de viață tulburătoare, dar și cu o forță interioară impresionantă.

Publicat: Duminica, 23 Noiembrie 2025, 23:20

Rebeca Filip, în vârstă de 40 de ani, a venit la Chefi la cuțite hotărâtă să lase trecutul în urmă și să demonstreze că poate transforma durerea în ambiție și talent culinar.

Stabilită în Spania de 25 de ani, Rebeca a plecat de acasă la doar 14 ani pentru a se alătura fratelui ei. „Am plecat singură, mama nu a fost de acord. Eram o fire rebelă”, a spus ea, amintind cum primele joburi din restaurante i-au deschis apetitul pentru gastronomie, dar și pentru o viață trăită pe cont propriu.

În trecut, Rebeca a avut chiar și un restaurant, însă în prezent lucrează ca specialist în reamenajări interioare. Visul ei este să revină în România și să înceapă o etapă complet nouă: „Îmi doresc să mă întorc acasă și să fac ceva impresionant.”

Drumul prin întuneric: două decenii de dependență

În spatele zâmbetului și al determinării afișate în fața juriului se află însă o poveste dureroasă. Rebeca a vorbit deschis despre lupta cu dependența de droguri, începută la doar 17 ani.

„Nu m-am gândit că o să mă ducă rău. Veneam de la discoteci și nu-mi mai aminteam. Am devenit dependentă în scurt timp. Munceam mult și aproape tot cheltuiam pe droguri. 22 de ani am fost dependentă, în 2022 am terminat. Îți prăjește viața, creierul. Am avut un accident foarte grav”, a mărturisit concurenta.

Căderea a fost profundă, iar consecințele – dramatice. „Poliția m-a arestat și mi-au făcut dosar penal. În fața prietenilor eram bine, dar în spate eram căzută! Am vrut să-mi iau viața, am căzut într-o depresie mare”, a spus ea cu o sinceritate dezarmantă.

Dar în ciuda trecutului apăsător, Rebeca s-a prezentat în fața chefilor cu încredere și un preparat care i-a surprins plăcut. Emoția, povestea și gustul din farfurie au contat, iar trei din patru chefi i-au oferit cuțite, trimițând-o direct în Bootcamp.

Pentru Rebeca, momentul a reprezentat o confirmare că drumul ei nou abia începe: „Vreau să arăt că pot. Vreau să îmi recâștig viața.”

Povestea Rebecăi Filip este una despre cădere, luptă și renaștere – iar drumul ei în competiție se anunță la fel de intens ca viața pe care a avut-o până acum. Chefii au încurajat-o să-și întreacă limitele și să își trăiască viața într-un mod frumos.

Concurenta a fost foarte fericită când a aflat că merge mai departe, în etapa de Bootcamp și cine știe, poate mai departe, în echipe.

