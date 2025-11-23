Chefi la cuțite, 23 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în toată ediția și ce au gătit concurenții. Ce povești de viață au unii

A patra ediție din noul sezon al emisiunii Chefi la Cuțite, difuzată pe 23 noiembrie 2025, i-a încântat pe telespectatori cu preparate spectaculoase și povești de viață emoționante. Iată cele mai importante momente!

În ediția din această seară, atât telespectatorii, cât și jurații au avut ocazia să descopere poveștile de viață ale concurenților și să vadă pasiunea pe care aceștia o investesc în arta gastronomiei. Află cine a fost cel care a primit mult râvnitul cuțit de aur!

Tot ce s-a întâmplat în ediția din 23 noiembrie 2025 de la Chefi la cuțite! Ce au gătit concurenții

Iată ce concurenți au venit în această ediție și cum s-au descurcat. Ce le-au zis chefii!

Primul concurent care a pășit în platoul Chefi la cuțite, 13 noiembrie 2025, a fost Bogdan Curiman, în vârstă de 41 de ani, din București. Concurentul, de meserie sensei arte marțiale, a venit pregătit în fața chefilor să-i dea pe spate. Iată ce a gătit!

Acesta a preparat un piept de pui cu smântână și ciuperci. „Sportiv de performanță sunt, arte marțiale. Sunt sensei. La vârsta de 10 m-am apucat de artele marțiale. Am avut și restaurant 6 ani, am început să învăț și eu de la ei”, spune concurentul.

Chef Ștefan Popescu și concurentul au făcut un mic exercițiu de arte marțiale. Din păcate, concurentul nu a primit niciun cuțit din partea chefilor.

Următoarea concurentă care a pășit în platoul emisiunii a avut o poveste grea de viață. Concurenta a terminat doar 8 clase, din cauza faptului că nu a avut parte de niciun ajutor din partea tatălui ei. Mama a fost cea care a crescut-o pe ea și frații ei singură, concurenta a lucrat cu ziua pentru a ajuta-o pe aceasta.

„Bucătăria pentru mine este totul! O să facem o pară confie cu somon”, spune concurenta.

Mihaela Băișanu, în vârstă de 46 de ani vine din Suceava și de meserie este bucătar. Aceasta a avut mari emoții când a pregătit farfuriile. A gătit somon cu orez venere și pere caramelizate.

„Lucrez de 17 ani în bucătărie. Am fost în Italia, am lucrat în agricultură și acolo am fost convinsă că nu e pentru mine, am plecat la Roma. Am lucrat câteva zile unde șeful mi-a zis că sunt bună la spălătoria de vase. Eu am plecat cu soțul”, spune concurenta.

Aceasta a primit 3 cuțite din partea chefilor. Orlando nu a fost convins de preparatul concurentei.

Robert Popescu este concurentul care a pășit următorul în fața chefilor. În vârstă de 18 ani, acesta este elev la un liceu din Ploiești, unde se pregătește de Bac. „Eu dau bacul marți și am venit la televizor!”, spune el glumind.

„Chef Ștefan Popescu este preferatul meu, sper să-l impresionez”, mai spune el. Concurentul a venit la Chefi la cuțite să le demonstreze tuturor din familie că el gătește mai bine decât sora lui.

Chefii au glumit cu el și i-au pus mai multe întrebări din materia de Bac, însă el s-a descurcat de minune. El a primit doar două cuțite din partea chefilor, însă sora lui câștigase 3 cuțite atunci când a mers și ea.

Adelina Muntean și Austin Izuchukwu au gătit împreună la Chefi la cuțite, 23 noiembrie 2025. De profesie ei sunt bloggeri și au venit ca și cuplu la emisiune. Cei doi s-au cunoscut la un restaurant și s-au îndrăgostit. Ei s-au și logodit, după insistențele fetei. Cei doi au un copil, cu care fac content în mediul online.

Ea are vârsta de 25 de ani, iar el are 28 de ani. Cei doi, din păcate, nu au câștigat decât un singur cuțit de la chef Ștefan Popescu și nu vor trece mai departe în bootcamp.

Andreea Oprița Ioana a venit la Chefi la cuțite să a făcut un biban de mare pe pat de fenicul caramelizat și sos de portocale. În vârstă de 37 de ani, concurenta este în concediu de creștere copil. Locuiește în Râmnicu Vâlcea și a venit să surprindă pe toată lumea.

Concurenta a primit 4 cuțite din partea chefilor și a mers în etapa de Bootcamp.

În continuare, chef Richard a avut o întrebare cu privire la amuleta pierdută cu 2 puncte doar.

„Sunt mămică eu, sunt foarte pasionată de gătit, o fac pentru prieteni, familie, mi-ar plăcea să am o locație a mea. Gătesc dulciuri”, spune concurenta.

„Am făcut sport de performanță, judo, am fost campioană”, spune concurenta.

Andreea Oprița a primit 4 cuțite din partea chefilor și merge mai departe în Bootcamp.

Viorel Chelba a fost următorul concurent care i-a surprins pe chefi la Chefi la cuțite, 23 noiembrie 2025. Acesta are 35 de ani și vine din Brașov. De meserie, el este somelier, iar preparatul s-au a fost unul neașteptat.

„Gătesc foarte des acasă, mă destresează!”, spune el.

Acesta a gătit Cotlei de vițel cu sos de vin și legume și a primit din partea chefilor 3 cuțite, lucru care îl face să meargă mai departe în etapa de Bootcamp.

Alexandru Dima, în vârstă de 32 de ani a venit la Chefi la cușite, 23 noiembrie 2025, cu un singur gând - acela să câștige. De meserie, el e bucătar și a avut o poveste grea de viață.

Acesta își dorește să își deschidă un restaurant mic, unde să gătească doar el. Concurentul a gătit Hummus de fasole, crocant de porc și ceapă confiată și ca desert a preparat un MBS.

„Familia avea nevoie de mine și m-am oprit 5 ani de bucătărie. Aveau nevoie de cineva să aibă grijă de bunica și de sora ei. Părinții mei nu mai sunt cu mine. Tatăl meu a murit când aveam 17 ani, a venit acasă, m-a salutat și a căzut din cauza bolii pe care nu știam că o avea. Mama m-a părăsit la scurt timp și nu am mai văzut-o. A plecat treptat, a cunoscut pe altcineva, a zis că se duce în vacanță și nu s-a mai întors”, a povestit concurentul.

„Mama mi-a zis că pleacă într-o vacanță și nu am mai văzut-o, probabil voia să-și trăiască o tinerețe pe care nu a avut-o. Încerc cumva să o iert. E greu să te simți un copil abandonat, o mamă nu ar trebui să facă așa ceva unui copil”, a mai povestit el.

„Am pierdut casele, împrumut ipotecat. Visul meu era să fiu polițist”, a mai spus el.

Concurentul a primit 3 cuțite de la chefi, însă chef Richard nu a fost convins de preparatele lui.

Ana Maria Ștefan (18 ani) a venit la Chefi la cuțite și a gătit un tiramisu care a fost pe placul chefilor. Aceasta este de meserie make-up artist și a plecat în Bootcamp cu 3 cuțite.

Concurenta le-a demonstrat chefilor cum se face un live pe TikTok, după ce chef Alexandru Sautner a fost tare curios cum se procedează.

Cu părinții ea nu are o relație foarte bună, iar ea s-a mutat cu logodnicul ei. Aceasta a primit din partea chefilor 3 cuțite.

Rebeca Filip a venit la Chefi la cuțite cu o poveste extrem de dură. Aceasta locuiește în Spania și are vârsta de 40 de ani. Concurenta a avut și un restaurant în trecut, însă acum este reformator de interioare.

Își dorește să revină în România și să facă ceva impresionant. „Mă numesc Rebeca, am 40 de ani și trăiesc în Spania de 25 de ani, de la 14 ani. Am plecat singură la fratele meu, am muncit la restaurante. Mama nu a fost de acord, eram o fire rebelă”, spune ea.

„De la 17 ani început să testez drogurile. Nu m-am gândit că o să mă ducă rău. Veneam de la discoteci și nu-mi mai aminteam. Am devenit dependentă în scurt timp. Munceam mult și aproape tot cheltuiam pe droguri. 22 de ani am fosr dependentă, în 2022 am terminat. Îți prăjește viața, creierul. Am avut un accident foarte grav”, povestește ea.

„Poliția m-au arestat și mi-au făcut dosar penal, în fața prietenilor eram bine, dar în spate eram căzută! Am vrut să-mi iau viața, am căzut într-o depresie mare”, a mai spus ea.

Din partea chefilor, ea a primit 3 cuțite și merge mai departe în Bootcamp.

Amuleta a fost câștigată de chef Alexandru Sautner, după verdictul oferit de soțul Irinei Fodor, Răzvan. Chefii au gătit la mare, într-un peisaj de vis!

Amuleta a fost câștigată de chef Alexandru Sautner, după verdictul oferit de soțul Irinei Fodor, Răzvan. Chefii au gătit la mare, într-un peisaj de vis!