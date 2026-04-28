Chefi la cuțite, 28 aprilie 2026. Două concurente au vrut să se încurce cu ingrediente dificile, dar rezultatul a fost altul

Ediția de pe 28 aprilie 2026 de Chefi la cuțite a venit cu o surpriză foarte plăcută pentru chefi, la proba individuală. Sabina și Marina au demonstrat că pot găti la un nivel înalt și preparate sărate, nu numai deserturi.

Sabina este patisera echipei gri, iar Marina, este cuțitul de aur și patiseara echipei verzi. Cele două au vrut să se încurce reciproc când au avut ocazia să-și dea una alteia ingrediente. Așadar, Sabina i-a dat Marinei să gătească cu fudulii de vițel. Când a venit rândul Marinei să ofere un ingredient cuiva din echipa adverse, i-a dat creierul de vițel Sabinei. Cele două au gătit preparate excelente. Sabina a obținut punctajul maxim, 20 de puncte, iar Marina nu a fost departe, primind 17 puncte.

„Un singur punctaj maxim pentru un singur concurent. Care efectiv a strălucit”, a spus Irina Fodor anunțând că preparatul cu creier de vițel a aparținut Sabinei.

Citește și: Chefi la cuțite, 28 aprilie 2026. Ce echipă a câștigat cel de-al optulea battle. Tensiuni mari între chefi la degustare

Ce concurentă de la Chefi la cuțite a obținut punctajul maxim la proba individuală: „Nu-mi vine să cred”

„Doamne! Nu-mi vine să cred. Sunt mândru că face parte din echipa mea! Și mândru pentru ea!”, a spus chef Orlando.

„Am rămas șocat. Cred că toți. Era un starter super interesant pe care l-aș mai mânca”, a spus chef Richard.

„E un punctaj maxim neașteptat, dar înseamnă foarte mult. Îmi ridică entuziasmul și vorbele chefilor mă emoționează și îmi dau starea de bine de care ai nevoie într-o competiție”, a spus Sabina.

„Sabina i-a dat Marinei fudulii de vită și MArina i-a dat Sabina creier. Dar s-a descurcat și Marina cu 17 puncte”, a anunțat Irina Fodor.

„Nu pot să cred! Tu ai făcut fuduliile! Ce bine le-ai gătit! Mă surprinde imaginația ei! Sunt mândru de tine! Eu cred că voi două ați vrut să vă dați la gioale”, a spus chef Sautner.

„Au vrut să se extermine, dar au scos adevărata valoare la suprafață”, a spus chef Orlando.

Iată ce ingrediente au avut concurenții în ediția de Chefi la cuțite de pe 28 aprilie!

Sabina i-a dat Marinei să gătească cu fudulii de vițel

Radu i-a dat lui Darius să gătească cu castane

Marina i-a dat Sabinei să gătească cu creier

Pita i-a dat Anastasiiei să gătească cu homar

Salvatore i-a dat lui Alex să gătească cu tapioca

Denis i-a dat lui Ștefan să gătească cu cuscus

Adela i-a dat lui Vladimir să gătească cu edamame

Florin i-a dat lui Radu să gătească cu semințe de dovleac

Vladimir i-a dat lui Florin să gătească cu saint jacques

Alex i-a dat lui Salvatore să gătească cu kiwi

Ștefan i-a dat lui Rareș să gătească cu cafea

Anastasiia i-a dat Pitei să gătească cu prune uscate.

Citește și: Chefi la cuțite, 28 aprilie. Patru noi concurenți intră în echipe. Pe cine a adus chef Orlando pentru a-i destabiliza pe adversari

Sezonul 17 Chefi la cuțite se vede de luni până miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Chefi la cuțite se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY de luni până miercuri, de la 20:30. În sezonul 17, în etapa de battle chef Richard a pornit cu 7 concurenți, pentru că a avut cel mai mare punctaj la jocul amuletelor din audiții. Pe locul 2, chef Sautner, a început etapa confruntărilor cu 6 concurenți. Chef Ștefan Popescu a avut dreptul să-și aleagă după bootcamp 5 concurenți, iar chef Orlando a primit 4 concurenți în echipa sa.

Echipa lui chef Richard are tunica de culoare bordo, cea a lui chef Sautner este echipa verde, concurenții lui chef Ștefan Popescu poartă tunica bej, iar echipa lui chef Orlando este echipa gri.

Cei 4 chefi își doresc să câștige cât mai multe battle-uri, astfel încât să aibă cât mai mulți concurenți rămași în competiție în etapa semifinală. Un singur concurent va câștiga Marea FInală și-l va face mândru pe chef-ul pe care îl va reprezenta.

