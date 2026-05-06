Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 6 mai 2026. Cine a câștigat battle-ul 12 din sezonul 17. Ce l-a făcut pe chef Richard Abou Zaki să răbufnească

Chefi la cuțite, 6 mai 2026. Cine a câștigat battle-ul 12 din sezonul 17. Ce l-a făcut pe chef Richard Abou Zaki să răbufnească

Chefii și echipele au fost ținuți în suspans după battle-ul 12 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 6 mai 2026. Chef Richard Abou Zaki nu s-a mai putut abține și a răbufnit când a văzut verdictul degustătorilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 06 Mai 2026, 22:40 | Actualizat Miercuri, 06 Mai 2026, 17:54
Galerie
Chefii și echipele au fost ținuți în suspans după battle-ul 12 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 6 mai 2026 | Antena 1
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Concurenții au avut parte de o zi intensă la Chefi la cuțite. Pe lângă noile schimbări din echipe, aceștia au fost nevoiți să facă față unei probe solicitante. Irina Fodor le-a dat o temă la care au gândit foarte mult.

Aceștia au primit provocarea de a face un fel principal și un desert, dar cu o singură condiție: platingul să fie „instagramabil”. Un lucru este cert, echipele au depus eforturi mari pentru a impresiona degustătorii.

Citește și: Chefi la cuțite, 5 mai 2026. Cum a fost surprins Samuel Cernea în timp ce colegii lui se aflau în cămară. Ce i-a cerut Irina Fodor

După ce au muncit din greu, concurenții au trecut prin emoții copleșitoare. Toți au așteptat cu nerăbdare să afle verdictul final al juraților, sperând că vor scăpa de proba individuală. Chef Richard Abou Zaki a avut mare încredere în farfuria lui, însă veștile nu au fost deloc bune.

Articolul continuă după reclamă

Cine a câștigat battle-ul 12 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 6 mai 2026. Ce l-a supărat pe chef Richard Abou Zaki

Primele două farfurii care au intrat în platou au fost verzi, apoi au urmat alte două gri. Acestea au fost motiv de bucurie pentru chef Alexandru Sautner și chef Orlando Zaharia. Deși sperau la o victorie, deznodământul a fost de-a dreptul neașteptat.

Cele mai multe farfurii au fost obținute de echipa bej. Așadar, aceștia au scăpat de proba individuală.

„Am luat-o razna, nu mai am forțe, nu mai știu ce să zic! Era o farfurie top! Ce să mai gătesc?! Nu mai înțeleg nimic, poate se întâmplă o minune!”, a dezvăluit chef Richard Abou Zaki.

„Pur și simplu mi-a căzut fața pentru că nu-mi vine să cred. N-am ce să zic, m-am cam săturat să tot pierd”, l-a completat chef Orlando Zaharia.

„Eu azi sunt total șocat! Poate ca niciodată...”, a mai adăugat juratul cu tunică bordo.

Citește și: Chefi la cuțite, 5 mai 2025. Cine a câștigat al unsprezecelea battle. Au curs lacrimi de bucurie: „Au avut farfurie bună!”

„Ce bucurie! Acum chiar mă bucur. Nu-mi vine să cred, în sfârșit! Acum nu mai sunt reținut. Schimbarea asta a fost de bun augur. L-am luat pe Ștefan! A meritat farfuria! E așa bine când câștigi.”, a fost reacția lui chef Ștefan Popescu.

„Am rămas mut! În opinia mea nu meritau 4 voturi. Asta a fost chiar cea mai ciudată jurizare. (...) Nu mai contează acum, Ștefan s-a salvat, dar eu trebuie să mă gândesc la echipa mea ce o să facă”, a evidențiat și chef Alexandru Sautner.

Verdictul final al degustătorilor l-a făcut pe chef Richard Abou Zaki să răbufnească. Juratul a precizat că este nedrept ca echipa lui să intre din nou la duel, având în vedere preparatul pe care l-a făcut.

„Eu nu știu ce să le mai cer mâine băieților ăștia! Eu știu să pierd și am pierdut de multe ori, iar toți de aici știu. Astăzi chiar mă simt super nașpa și gata! Nu am ce să mai zic”, a precizat chef Richard Abou Zaki.

„Noi nici nu ne gândeam că ia sub 7 farfurii! (...) Eu aș vrea să-l felicit pentru tot ce face aici!”, a mai adăugat chef Alexandru Sautner.

„Chiar am spus că astăzi o să fie o jurizare clară ca lumina zilei!”, l-a completat chef Orlando Zaharia.

„Aici am vrut să ajungem și o să vă spun câteva cuvinte. Există o degustare în paralel. Voi patru, iar în același timp gustă și juriul. Doar că cei de acasă văd ambele degustări. Nu vă mai gândiți că voi gustați degeaba. Dacă ați ridicat nivelul gastronomic în România este pentru că voi gustați episod de episod și ne spuneți părerea voastră, iar noi învățăm din asta”, a intervenit Irina Fodor.

Chef Ștefan Popescu la Chefi la cuțite și concurenții lui
+15
Mai multe fotografii

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Chefi la cuțite, 6 mai 2026. Ștefan Popescu a schimbat un concurent din echipa lui cu unul din echipa lui Alexandru Saut...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gică Popescu a dat un adevărat tun financiar: 8 milioane de euro Gică Popescu a dat un adevărat tun financiar: 8 milioane de euro
Observatornews.ro Ilie Bolojan, primul interviu după căderea guvernului: "Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziţie" Ilie Bolojan, primul interviu după căderea guvernului: "Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziţie"
Antena 3 Un oligarh rus a făcut un şoc şi a murit când a aflat ce riscă pentru că și-a bătut iubita model. Ea a rămas fără jumătate din craniu Un oligarh rus a făcut un şoc şi a murit când a aflat ce riscă pentru că și-a bătut iubita model. Ea a rămas fără jumătate din craniu
Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie pentru echipa verde ieri seară! Chef Ștefan face diseară un schimb de concurenți
Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie pentru echipa verde ieri seară! Chef Ștefan face diseară un schimb...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Chefi la cuțite, 5 mai 2026. Eliminare în echipa bej! Pe cine a pierdut chef Ștefan Popescu: „Îmi pare rău!”
Chefi la cuțite, 5 mai 2026. Eliminare în echipa bej! Pe cine a pierdut chef Ștefan Popescu: „Îmi pare rău!”
Dilan Çiçek Deniz vorbește despre cariera de actriță. Cum a reușit să rămână pe podium, în ciuda provocărilor
Dilan Çiçek Deniz vorbește despre cariera de actriță. Cum a reușit să rămână pe podium, în ciuda... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici
Cele mai sexy & elegante cupluri de vedete la MET GALA 2026! Vezi galeria foto aici Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Pentru nord-coreeni, fiica minoră a lui Kim Jong Un este un „fashion icon”. Însă ținutele ei spun mult mai multe lucruri
Pentru nord-coreeni, fiica minoră a lui Kim Jong Un este un „fashion icon”. Însă ținutele ei spun mult mai... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Crin Antonescu detonează bomba zilei! „PNL riscă să se rupă după moțiune!“
Crin Antonescu detonează bomba zilei! „PNL riscă să se rupă după moțiune!“ BZI
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când am votat la parlamentare”
REPORTAJ. Moțiunea lui Grindeanu, văzută de pe Podul Calicilor: „La noi a trecut moțiunea asta încă de când... Jurnalul
Mihai Morar, mesaj tranșant după căderea Guvernului: Astăzi, în România s-a stins din nou lumina...
Mihai Morar, mesaj tranșant după căderea Guvernului: Astăzi, în România s-a stins din nou lumina... Kudika
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne... Redactia.ro
Salariu de 50.000 $ pentru jobul de vis la CM 2026. Un canal TV din SUA caută cel mai înfocat suporter
Salariu de 50.000 $ pentru jobul de vis la CM 2026. Un canal TV din SUA caută cel mai înfocat suporter Observator
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează
Durerile de cap cauzate de deshidratare: de ce apar și cum se tratează MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din mai 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x