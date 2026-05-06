Chefi la cuțite, 6 mai 2026. Cine a câștigat battle-ul 12 din sezonul 17. Ce l-a făcut pe chef Richard Abou Zaki să răbufnească

Chefii și echipele au fost ținuți în suspans după battle-ul 12 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 6 mai 2026. Chef Richard Abou Zaki nu s-a mai putut abține și a răbufnit când a văzut verdictul degustătorilor.

Concurenții au avut parte de o zi intensă la Chefi la cuțite. Pe lângă noile schimbări din echipe, aceștia au fost nevoiți să facă față unei probe solicitante. Irina Fodor le-a dat o temă la care au gândit foarte mult.

Aceștia au primit provocarea de a face un fel principal și un desert, dar cu o singură condiție: platingul să fie „instagramabil”. Un lucru este cert, echipele au depus eforturi mari pentru a impresiona degustătorii.

După ce au muncit din greu, concurenții au trecut prin emoții copleșitoare. Toți au așteptat cu nerăbdare să afle verdictul final al juraților, sperând că vor scăpa de proba individuală. Chef Richard Abou Zaki a avut mare încredere în farfuria lui, însă veștile nu au fost deloc bune.

Cine a câștigat battle-ul 12 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 6 mai 2026. Ce l-a supărat pe chef Richard Abou Zaki

Primele două farfurii care au intrat în platou au fost verzi, apoi au urmat alte două gri. Acestea au fost motiv de bucurie pentru chef Alexandru Sautner și chef Orlando Zaharia. Deși sperau la o victorie, deznodământul a fost de-a dreptul neașteptat.

Cele mai multe farfurii au fost obținute de echipa bej. Așadar, aceștia au scăpat de proba individuală.

„Am luat-o razna, nu mai am forțe, nu mai știu ce să zic! Era o farfurie top! Ce să mai gătesc?! Nu mai înțeleg nimic, poate se întâmplă o minune!”, a dezvăluit chef Richard Abou Zaki.

„Pur și simplu mi-a căzut fața pentru că nu-mi vine să cred. N-am ce să zic, m-am cam săturat să tot pierd”, l-a completat chef Orlando Zaharia.

„Eu azi sunt total șocat! Poate ca niciodată...”, a mai adăugat juratul cu tunică bordo.

„Ce bucurie! Acum chiar mă bucur. Nu-mi vine să cred, în sfârșit! Acum nu mai sunt reținut. Schimbarea asta a fost de bun augur. L-am luat pe Ștefan! A meritat farfuria! E așa bine când câștigi.”, a fost reacția lui chef Ștefan Popescu.

„Am rămas mut! În opinia mea nu meritau 4 voturi. Asta a fost chiar cea mai ciudată jurizare. (...) Nu mai contează acum, Ștefan s-a salvat, dar eu trebuie să mă gândesc la echipa mea ce o să facă”, a evidențiat și chef Alexandru Sautner.

Verdictul final al degustătorilor l-a făcut pe chef Richard Abou Zaki să răbufnească. Juratul a precizat că este nedrept ca echipa lui să intre din nou la duel, având în vedere preparatul pe care l-a făcut.

„Eu nu știu ce să le mai cer mâine băieților ăștia! Eu știu să pierd și am pierdut de multe ori, iar toți de aici știu. Astăzi chiar mă simt super nașpa și gata! Nu am ce să mai zic”, a precizat chef Richard Abou Zaki.

„Noi nici nu ne gândeam că ia sub 7 farfurii! (...) Eu aș vrea să-l felicit pentru tot ce face aici!”, a mai adăugat chef Alexandru Sautner.

„Chiar am spus că astăzi o să fie o jurizare clară ca lumina zilei!”, l-a completat chef Orlando Zaharia.

„Aici am vrut să ajungem și o să vă spun câteva cuvinte. Există o degustare în paralel. Voi patru, iar în același timp gustă și juriul. Doar că cei de acasă văd ambele degustări. Nu vă mai gândiți că voi gustați degeaba. Dacă ați ridicat nivelul gastronomic în România este pentru că voi gustați episod de episod și ne spuneți părerea voastră, iar noi învățăm din asta”, a intervenit Irina Fodor.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.