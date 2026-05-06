Chefi la cuțite, 6 mai 2026. Ștefan Popescu a schimbat un concurent din echipa lui cu unul din echipa lui Alexandru Sautner

Vestea că are o nouă concurentă în echipă l-a făcut pe chef Ștefan Popescu să folosească o amuletă neașteptată. Juratul a făcut o mișcare la care chef Alexandru Sautner nici măcar nu se aștepta, chiar înaintea battle-ului 12.

Publicat: Miercuri, 06 Mai 2026, 21:30
Chef Alexandru Sautner a luat pe toată lumea prin surprindere cu noii concurenți pe care i-a adus în bucătăria show-ului culinar. Juratul și-a dorit să dezechilibreze echipele adverse cu membrii care nu au experiență în gastronomie.

Pentru că și-a dat seama rapid de strategia colegului său, chef Ștefan Popescu nu s-a putut abține și a folosit o amuletă la care nimeni nu se aștepta. Acesta a avut puterea să schimbe un concurent din echipa lui cu cineva din echipele adverse, cu excepția cuțitelor de aur.

„Ce zi e asta, mă?! Doamne ferește!”, a spus chef Richard Abou Zaki chiar înainte ca chef Ștefan Popescu să apese butonul roșu.

„Ștefane, ce ai pățit? Mamă, nu cred!”, l-a întrebat și chef Orlando Zaharia.

„Păi dacă tot ai făcut nebunia asta Alex. Mă gândesc să dau și eu o amuletă. Tocmai ce s-au completat echipele. E momentul perfect!”, a anunțat juratul cu tunică bej.

„Nu mă așteptam deloc!”, a fost reacția cuțitului de aur din echipa bej la gestul chefului său.

„Îmi era frică să nu-mi ia patiserul! Dacă o ia pe Sabina ne-am dus... Îmi era groaznic de frică!”, a spus chef Richard Abou Zaki.

„Mi-a pierit tot glasul!”, a mai reacționat chef Alexandru Sautner.

La cine a renunțat chef Ștefan Popescu și pe cine a adus în echipa lui în ediția 29 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 6 mai 2026

Chef Ștefan Popescu a ținut să precizeze că este foarte hotărât în privința concurentului pe care și-l dorește la el în echipă. Alegerea a fost făcută cu mult timp în urmă, însă a așteptat momentul potrivit.

„Este o decizie pe care am luat-o de ceva timp, dar am așteptat. Am vrut să-mi confirm că este decizia bună pentru că nu e ușor. Sper să mă înțelegeți că este o mutare strict strategică și că nu este nimic personal. Concurentul care va pleca din echipa mea este Rareș. Concurentul care va veni în echipa bej este Ștefan Turian”, a dezvăluit chef Ștefan Popescu.

Vestea l-a făcut pe chef Alexandru Sautner să răbufnească. Acesta și-a stăpânit cu greu nervii: „Băi, nu ești normal! Jur că nu înțeleg. Ce strategie e asta? Mă șochează. Păi dar e posibil să-mi luați oameni din echipă în fiecare sezon? Pentru ce îl iei pe Ștefan? Ce faci cu el?”

„Calmează-te, am o amuletă!”, a mărturisit chef Ștefan Popescu către colegul său de emisiune.

Mișcarea strategică a juratului a generat un conflict de zile mari în platoul show-ului culinar. Un lucru este cert, chef Alexandru Sautner nu se aștepta să rămână fără un concurent în ediția 29 din sezonul 17 Chefi la cuțite, de pe 6 mai 2026.

„Mi s-a rupt inima în patru, nu în două!”, a reacționat Ștefan Turian.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

